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Прямая линия с Путиным: рождаемость, маткапитал и детские пособия

13:56. 15 июня 2017 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

 

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Прямая линия с президентом России продолжается. В студию поступают звонки со всех российских регионов. Люди задают волнующие их вопросы, получая честные ответы и обещание разобраться более детально со сложившейся ситуацией. Одна из наиважнейших проблем – рождаемость и поддержка семей, имеющих детей за счет выплаты материнского капитала.

Так, в студию обратился врач акушер-гинеколог из роддома в городе Уфа. Его волнует вопрос снижения рождаемости и увеличения размера детских пособий. Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных изменениях в социальной политике, отметил, что проблема катастрофического падения рождаемости имеет свойство повторяться каждые 25 лет.

Но в наше время развитие медицины достигло такого уровня, когда все большее количество деток рождается здоровыми. Проблема в том, что женщин детородного возраста становится меньше. Что касается материальной поддержки семей, то имеются отработанные механизмы, в числе которых и выплата материального капитала в той или иной форме, выплаты на третьего ребенка. Важно и то, что проблема детских садов в России решена практически на 98%.

Президент также согласен с тем, что необходимо стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. Молодые семьи, пока не встали на ноги, нуждаются в господдержке. Да и мамы за 30-ть, могли бы задуматься о рождении второго или третьего ребенка. Нужна отдельная программа и выработка комплекса мер на этом направлении, чем власть и займется.

putin

Поступил также вопрос о возможности получить разрешение на использование материнского капиталы для покупки личного автомобиля:

Путина беспокоит то, что деньги, выделяемые семье, могут быть потрачены неэффективно, без толку. Одно дело – вложиться в покупку жилья (региональные программы, кстати, для молодых семей имеются), потратить на лечение или на образование. Но об этом подумают…

Неплохо бы и выдавать определенную часть МК на руки родителям. Относительно размеров материнского капитала и детских пособий: Маткапитал не индексировался последние три года, но зато его сохранили на тот момент, продлили программу. Детские пособия не были увеличены потому, что, опять же, было выгодней сохранить маткапитал. Это требовало достаточного финансирования из бюджета.

Благодаря этим мерам Россия и не рухнула в демографическую яму. Все же количество молодых мужчин и женщин в возрасте деторождения сильно сократилось: поколение 90-х годов не так многочисленно, и мы знаем, почему. Главное, что проблемы обозначены и фронт работы намечен.

Метки: владимир путин, прямая линия, прямая трансляция
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Один комментарий»

  • 1007 849
    jackomb 15 июня 2017 в 15:35 Ссылка Пометить
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    Материнский капитал нужен молодым семьям именно после рождения второго ребенка, это такие затраты, что молодые во многом себе отказывают, скатываются в долги. И странное выделение последнего, на, что его тратить? На покупку жилья? Но жильё сейчас стоит гораздо дороже, чем размер мат. капитала. На пенсию матери? Но это в настоящее время для молодой матери понятие гипотетическое. На учёбу ребёнку? Но в 2019 году материнский капитал выдаваться не будут, как быть тогда? А по чему его не выдавать наличными, эти же деньги пойдут на покупку чего либо нужного, это даст толчок экономике, но правительство РФ считает по другому, у них же всё ОК?

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