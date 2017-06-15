Прямая линия Путина: поговорить с народом начистоту

Все готовы поговорить с президентом России Владимиром Путиным в режиме он-лайн и услышать ответы на наболевшие вопросы? Не подготовили вопросы, так почему медлите: пишите и спрашивайте! Что волнует лично Вас: медицина и образование в России, будущее мира или нерасторопность местных чиновников? Поторопитесь, скоро начало.

В любом демократическом государстве власть нацелена на взаимодействие с народом, на диалог, благодаря которому не только поднимаются на обсуждение трудные вопросы, но и определяется круг задач для центральных и региональных властей. Россия в этом плане не исключение, за одним «но»: президент открыт согражданам и ему не нужны посредники для того, чтобы честно и прямо ответить на тревожащие людей вопросы.

Очередная, 15-я по счету, прямая линия с президентом России пройдет уже сегодня: начало ровно в 12.00 по московскому времени, не пропустите. Телеканалы, которые участвуют в трансляции: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Для людей с ограниченными возможностями на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России пройдет трансляция с сурдопереводом.

Не знаю, подготовил ли кто-нибудь из Вас, друзья, вопросы для президента, но в любом случае, их поступило так много, что будут подняты практически все темы «на злобу дня»: социальные проблемы, здравоохранение, зарплаты, образование, плохие дороги и даже президентские выборы - 2018. Помимо внутренних проблем обсудят и международную обстановку.

Обязательно стоит посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным, чтобы получить больше достоверной информации о ситуации в стране. Путин же не просто общается с народом на вольные темы, но заранее готовится к прямому эфиру, знакомясь с внушительные массивом информации. Сколько статданных ему нужно просмотреть, отчетов и докладов различных ведомств и министерств, уму непостижимо.

Вопросов «назрело» очень много: пора получить ответы

Социально-политический блок проблем явно станет преобладать над международной тематикой, хотя вопросы о Сирии, Донбассе, НАТО и отношениях с США тоже будут затронуты.

Внутренние проблемы: ну, здесь обязательно всплывет оппозиция с ее маршами антикоррупционными и московская реновация, пока еще низкий рост уровня доходов россиян, рост цен и дефицит качественных рабочих мест. Проблемы молодежи, образования, отношение к религии и поддержка семьи, вопросы морали и нравственных ценностей. Проблемы ЖКХ и строительство, свалки и плохое состояние дорог.

Количество вопросов, поступивших на прямую линию, уже превысило 1,6 млн. Потребность россиян выговориться, задать волнующие их вопросы напрямую Путину, «перепрыгнув» через головы губернаторов и прочей бюрократии, сближает президента с народом, помогает поддержать свою электоральную базу и станет ближе к людям. Тут уж не соврешь и не приукрасишь действительность. Потеря потерь для бюрократов, решивших придумать красивую сказку о собственных успехах в регионах.

Не стоит забывать и о том, что многие люди не вопросы задают, а просят помощи у президента. Проще достучаться до Кремля, чем до местных чиновников.

Ну, что ж, «сочувствую» местным чинушам, которые успели людей обидеть… Подобные просьбы берутся «на карандаш», а виновникам задают неприятные вопросы: почему занимаются отписками, наплевав на должностные обязанности? После «прямой линии» оборзевших бюрократов в чувство и приведут, чтобы вспомнили, с какой целью кресло занимают.

Да, если хотите успеть задать свой вопрос президенту, напишете SMS или MMS, можете зайти на сайт или в мобильные приложения «Москва — Путину» и «OK Live», доступные в AppStore и GooglePlay. Пользователям ВКОнтакте и Одноклассников также предоставлена такая возможность.

Так что, поторопитесь: до начала трансляции осталось два часа.