Новости Украины и Новороссии 15 июня 2017

Путин верит, что украинский кризис рано или поздно разрешится

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, выразил уверенность, что рано или поздно придут решения, «о которых сегодня мы не можем догадываться».

Об этом говорится в фильме Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime, пишет РИА Новости.

«Надежда всегда есть. Я просто уверен, что рано или поздно придут решения, о которых сегодня мы даже не можем догадываться. Но придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать», — сказал Путин.

Президент РФ также назвал себя в этой связи «сдержанным оптимистом».

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Путин о госперевороте на Украине: радикалы хотели убить Януковича

Президент РФ Владимир Путин, комментируя госпереворот на Украине в 2014 году, задался вопросом, как бы это называлось в США, в случае захвата Белого дома.

Об этом говорится в фильме Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime, пишет РИА Новости.

Говоря о сообщениях в американской прессе относительно того, что экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из Киева, Путин сообщил, что «это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота».

«Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или думаете они пришли туда, чтобы пол подмести?», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что «в генерального прокурора стреляли, ранили одного из сотрудников его службы безопасности, по кортежу самого президента тоже стреляли, поэтому это ни что иное, как силовой захват власти».

«Больше того, даже через день после этого, уже с нашей помощью он перебрался в Крым, который в то время был частью Украины. И там еще находился… неделю как минимум, предполагая, что есть еще какой-то шанс, что те люди, которые поставили свою подпись под соглашением (21 февраля 2014 года) предпримут хоть какие-то попытки к урегулированию этого конфликта цивилизованными, демократическими, законными способами. Ничего подобного нет. Просто стало очевидным, что если он попадет к ним в руки, они его просто убьют и все«, — отметил Путин.

Он добавил, что «конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло». «Произошел госпереворот», — подчеркнул Путин.

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Порошенко назвал условие для отмены военной операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко считает, что отменять военную операцию в Донбассе нецелесообразно до тех пор, пока не будет принят закон о реинтеграции региона, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Если мы отменим «АТО» и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии – оставим Украину беззащитной», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

По его словам, он поручил разработать законопроект о реинтеграции территорий Донбасса, в котором предусмотрены меры по возвращению ДНР и ЛНР под контроль Киева. Документ уже разработан, он называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины».

«Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», – сказал Порошенко.

По его словам, законопроект готовили эксперты и депутаты, а базируется он на минских договоренностях.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву следует завершить операцию на территории Донбасса и перейти к новому формату защиты страны от «гибридной войны с Россией».

Сергей Гурьянов

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Типичная Украина: Мэр Николаева сбежал от полиции через окно (ФОТО)

14 июня мэр Николаева Александр Сенкевич скрылся от полиции и журналистов через окно. Градоначальнику должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16:00. «Чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии Николаева, таким образом оказавшись в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, после чего покинул здание Николаевского горсовета», — говорится в сообщении местных СМИ. Читайте также: Безвиз для «безштанных»: Итоги первых дней украинского счастья (ФОТО, ВИДЕО)

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Минские соглашения перестали быть «безальтернативными»

США впервые за два года корректируют свою позицию по войне в Донбассе – госсекретарь Тиллерсон заявил, что «не хочет быть прикован наручниками» к Минским соглашениям и вообще просит парламент дать правительству США больше «гибкости» для поиска компромисса между Украиной и Россией. Означает ли просьба Тиллерсона, что готовится проект некоей закулисной сделки по Донбассу?

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в среду предположил, что Киев и Москва могут урегулировать конфликт вокруг Донбасса при помощи новых договоренностей, которые могут отличаться от Минских. Об этом госсекретарь сказал, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Так Тиллерсон ответил на вопрос, который задал демократ Элиот Энджел: отвечает ли интересам США ослабление санкций против России до того, как та полностью выполнит Минские соглашения, и до того, как уйдет из Крыма.

«Я считаю, что важно, чтобы мы имели достаточную гибкость, чтобы реализовать задачу «Минска». Вполне вероятно, что правительство Украины и правительство России смогут прийти к удовлетворительному урегулированию благодаря определенной структуре, отличной от «Минска», но для реализации целей «Минска», – цитирует Тиллерсона УНИАН. При этом, признался госсекретарь, ему не хочется быть «прикованным наручниками к «Минску», если окажется, что стороны решат урегулировать конфликт с помощью другого, отличного соглашения».

На это Энджел тотчас возразил: Россия понимает только «жесткую риторику». Тогда Тиллерсон намекнул, что ослабление санкций «не является нашим намерением» до выполнения «Минска».

Как известно, после февраля 2015 года, когда Минские соглашения были заключены, а затем и одобрены Совбезом ООН, никто из участников «нормандской четверки» не подвергал сомнению необходимость их выполнения. Регулярно лидеры и России, и Франции, и Германии, и Украины, как мантру, повторяли заявления о безальтернативности Минских соглашений. Таким образом, Тиллерсон разрушил представление о том, что соглашения – аксиома мирного процесса. По крайней мере, с точки зрения США эти договоренности уже не являются единственным путем выхода из украинского политического кризиса. Можно с уверенностью предположить, что эта точка зрения будет подхвачена как минимум европейскими союзниками Вашингтона – и уж тем более Киевом, который фактически саботирует исполнение соглашений.

Впрочем, это было не единственное любопытное признание госсекретаря. Конгресс должен дать главе Белого дома больше гибкости в вопросах антироссийских санкций, чтобы у Вашингтона было больше «возможностей для диалога», добавил Тиллерсон. «Я призываю Конгресс, чтобы любое принимаемое законодательство позволяло президенту изменять режим санкций», – цитирует его РИА «Новости». Тиллерсон добавил, что если и усиливать санкционные меры против Москвы, то лишь при равноценном участии других союзников. Накануне, как писала газета ВЗГЛЯД, группа конгрессменов подготовила законопроект о новых санкциях против России, причем таких, которые президент Дональд Трамп сам отменить не сможет.

Выступление Тиллерсона совпало с появлением утечек о том, что президент Украины Порошенко 19-20 июня посетит Вашингтон и будет принят Трампом.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключает, что некие новые «договоренности могут быть, но крайне сложно будет найти форму их реализации с учетом давления на Трампа со стороны американского истеблишмента и с учетом того, что в России тоже приближаются выборы и зона для какого-либо компромисса сужается». В то же время он склонен считать, что Тиллерсон просто импровизировал в Конгрессе при помощи «банальной риторики», пытаясь сбалансироваться на фоне попытки конгрессменов ужесточить меры против России.

Не увидел эксперт и прямой связи между заявлением госсекретаря и предстоящим возможным визитом Порошенко за океан. Такой визит он назвал «стандартным финтом Трампа».

«После встречи с Лавровым анонсировали встречу с Климкиным. Попытка Трампа уйти из-под критики ястребов в отношении сговора с Россией – это стандартный прием. Вряд ли что-то глобальное будет решено на этой встрече. Глубочайший кризис недоверия между новой администрацией США и украинским руководством никуда не делся», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») не верит в появление альтернативного сценария вместо Минских соглашений, «потому что он не был с нами обсужден», и поэтому «он явно не может претендовать на большую реальность, чем подписанные и одобренные Совбезом ООН Минские договоренности». По его мнению, было бы правильно, если бы в Вашингтоне от Порошенко потребовали бы конкретных действий по выполнению «Минска».

«Господин Тиллерсон, осознает он этого или нет, лукавит. Он как бы пробрасывает своей фразой то обстоятельство, что США как член Совбеза ООН одобрили Минские договоренности. Подписи США под соглашениями нет, но это одобрение означает определенные обязательства. Сегодняшнее заявление можно как минимум расценивать как отказ от этих обязательств», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД.

Политик напомнил, что уже при президенте Обаме стало ясно, что США не хотят участвовать ни в каких договоренностях, потому что им выгоден конфликт на востоке Украины. Поэтому они поощряли Киев не выполнять договоренности. «Они как бы обеспечили себе свободу рук и с высокой горы наблюдают за тем, как участники Минских договоренностей пытаются что-то слепить», – отметил он.

Война продолжится в формате «реинтеграции»

Пока Тиллерсон выступал в Конгрессе, а инсайдеры из окружения Порошенко проговорились о его визите в США, сам Порошенко официально заявил, что по его поручению началась разработка проекта закона по «реинтеграции» Донбасса. Поводом для заявления стал вчерашний призыв секретаря Совбеза Александра Турчинова отменить АТО в Донбассе. Взамен Турчинов предложил ввести некий новый юридический режим, более подходящий для «гибридной войны».

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии – оставим Украину беззащитной», – пояснил Порошенко и подчеркнул, что ключевой целью нового закона станет реинтеграция территорий. Впрочем, Порошенко не забыл оговориться, что законопроект все равно базируется на Минских договоренностях.

«Закон по реинтеграции» отнюдь не предвещает компромисс, а как раз наоборот, – считает Бортник, – Киев осознал, что кризис растянется надолго. «Это не временная ситуация. Будет принято уже более-менее стабильное законодательство – с расчетом на 5–10 лет. Это законодательство в значительной мере осложнит политикам следующего политического цикла возможности искать компромиссные способы разрешения этого конфликта», – предрекает Бортник.

Андрей Резчиков, ВЗГЛЯД

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