Немедленно задержать сына Каддафи
13:09. 15 июня 2017 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал: brahman
В продолжении темы с освобождением сына Каддафи http://colonelcassad.livejournal.com/347
Видимо Сейф выбрал "не ту сторону", поэтому потребовалось его срочно посадить. Для этого срочно понадобились шлюшки из Международного Уголовного Суда.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда призвала к немедленному аресту сына Муаммара Каддафи — Саифа аль-Ислама, который недавно был выпущен из-под стражи спустя более чем пять лет заключения, сообщает Associated Press. Прокурор призвала Ливию и «все другие государства, если они в состоянии это сделать, немедленно задержать и отдать» Саифа аль-Ислама Каддафи под суд.
Бенсуда заявила, что ордер на арест 2011 года по-прежнему имеет силу. Саиф аль-Ислам обвиняется в убийстве, его также подозревают в участии в насильственном подавлении антиправительственных протестов 2011 года.
Ранее сообщалось, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи выпущен на свободу.
https://russian.rt.com/world/news/399820-s
При этом, МУС попросту игнорирует тот факт, что закон об амнистии принятый "парламентом Ливии", фактически снимает с Сейфа подобные обвинения – нельзя повторно судить человека за те "преступления", за которые его уже 6 лет держали в тюрьме, а потом амнистиривали по "местному законодательству". Но причина сего демарша вполне понятна – Сейф аль-Ислам представляет собой существенную угрозу сложившемуся порядку в Ливии (особенно если он занял "не ту сторону"), поэтому источники внешней легитимности ливийского марионеточного правительства срочно задействуют карманные международные структуры вроде МУС, которым конечно плевать, что Верховный Совет племен и городов Ливии приветствовал http://za-kaddafi.org/node/43724 освобождение сына Каддафи, что рассматривается как один из шагов к прекращению гражданской войны.
Ларчик открывается достаточно просто. ЛНА Хафтара, сейчас контролирует значительную часть Ливии, включая часть ключевых городов, причем в последние месяцы он добился ряда важных успехов, в чем не последнюю роль сыграли поставки оружия из Египта http://www.middleeasteye.net/news/what-w
После освобождения Сейфа, появилась информация, что сын Каддафи ведет консультации с Хафтаром через племенные структуры Варфалла http://www.hannenabintuherland.com/themi
Связка Сейф Каддафи – Хафтар (который пользуется поддержкой Египта и России), вырисовывается все отчетливее. Визги из МУС служат демонстрацией того, что эта комбинация не осталась не замеченной и борьба за власть на развалинах Ливии скорее всего будет обостряться, причем все заметнее становится роль других государств, которые делают ставки на те или иные силы местной гражданской войны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Сын Каддафи обещает удивить мир новыми сюрпризами! По мнению многих наблюдателей, освобождение Сейфа аль-Ислама «добавит огня в пылающий ливийский костер». Во всяком случае, по словам одного из родственников Каддафи Ахмеда Мухареба, «теперь мир ждут большие сюрпризы». Можно только догадываться, какими они могут быть. Нельзя исключить того, что станут известны, например, новые подробности финансирования Каддафи президентской кампании Николя Саркози в 2007 году или другие закулисные сделки западных политиков с бывшим ливийским режимом.