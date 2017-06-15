Мегалиты Партизанского района. У подножья Кирельского гольца
08:56. 15 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Первая поездка сезона 2017г. к мегалитам (каменным стенам и столбам) Партизанского и Саянского районов Красноярского края. Выдалась достаточно трудная по маршрутам, вложенным усилиям. Но как всегда – найдены удивительные объекты. Природного или иного происхождения – решать читателю. Итак, смотрим…
На горизонте – Кутурчинское белогорье
Как всегда, эти поездки, осуществляются благодаря Сергею Изофатову (izofatov):
В путешествии приняли так же участие: автор этих строк, Сергей (sibved-младший), Андрей Худоногов и наш новый друг Максим – опытный проводник, знающий эти места (часто водит туристические группы на Кутурчинское белогорье).
Поездка состояла из двух дней. Погода была отличная! В первый день мы планировали посетить группу столбов, отмеченных на этой карте:
Кликабельно. Источник топографических карт
Но в связи с тем, что не смогли подъехать достаточно близко к этому месту, до него так и не дошли.
Смогли побывать только на этой горе северо-западнее от намеченной точки:
Ссылка на карту Рекомендую этот сервис. Детализация гораздо лучше, чем в спутниковых гугл-картах.
Здесь отмечен маршрут и место стоянки, максимально до которой смогли проехать, поднимаясь по склону горы. Но дорога оказалась уровня возможностей только ГАЗ-66.
Во время движения, присев на очередной привал, прямо у лесной дороги был обнаружен первый каменный столб, который не был виден на спутниковой карте.
Двинулись дальше, к заранее отмеченным точкам нахождения каменных столбов:
Некоторые – не выше деревьев.
Светило ярко солнце, по-этому фотографии получились контрастные
Ровная, наклонная поверхность у столба
Забравшись на этот столб, увидели недалеко еще один, названный нами «Суслик»:
Выглядывает из-за деревьев
Фотографии с нескольких объектов, выбраны самые яркие
На вершину столба можно легко забраться, что мы и сделали
Вид с вершины останца
На юго-востоке увидели первоначальную точку нашего маршрута – столбы и стены до 35 м высотой (судя по карте)
Снято через оптику с увеличением
Соседний столб.
Ровные стены и подобие кладки
Порода, как и у подобных образований на этой территории – сиенит
Конечная точка нашего маршрута этого дня. Как написал выше – было принято решение не идти к первоначально намеченной точке. Не успели бы по времени даже до захода солнца. А идти ночью по тайге – не самое приятное занятие. И физически бы могли не осилить пройти еще столько же. В итоге бы получилось туда-обратно не менее 50км. По данным GPS за день намотали около 25 км.
Вернулись в лагерь, переночевали и рано утром выдвинулись в новую точку нашего маршрута – найденное Сергеем Изофатовым на картах
Было сделано несколько видео-роликов:
Кирельский голец. 54,948683, 94,560815
Кирельский голец. Мегалиты с высоты. Снято нашим новым участником – квадрокоптером. Надеемся, с его помощью, виды объектов наших путешествий будут более информативные.
Сильно не ругайтесь – это мой второй запуск аппарата, сценарий съемки с высоты отсутствовал. И сам аппарат без подвеса для камеры для стабилизации изображения. Но лучше так, чем не имея никаких видов с высоты…
Несколько фотографий с высоты:
Утром, возвратившись в п.Кутурчин (у подножья Кутурчинского белогорья), сделал через оптику несколько фотографий его мегалитических стен:
Весь фотоальбом
Продолжение следует…
На горизонте – Кутурчинское белогорье
Как всегда, эти поездки, осуществляются благодаря Сергею Изофатову (izofatov):
В путешествии приняли так же участие: автор этих строк, Сергей (sibved-младший), Андрей Худоногов и наш новый друг Максим – опытный проводник, знающий эти места (часто водит туристические группы на Кутурчинское белогорье).
Поездка состояла из двух дней. Погода была отличная! В первый день мы планировали посетить группу столбов, отмеченных на этой карте:
Кликабельно. Источник топографических карт
Но в связи с тем, что не смогли подъехать достаточно близко к этому месту, до него так и не дошли.
Смогли побывать только на этой горе северо-западнее от намеченной точки:
Ссылка на карту Рекомендую этот сервис. Детализация гораздо лучше, чем в спутниковых гугл-картах.
Здесь отмечен маршрут и место стоянки, максимально до которой смогли проехать, поднимаясь по склону горы. Но дорога оказалась уровня возможностей только ГАЗ-66.
Во время движения, присев на очередной привал, прямо у лесной дороги был обнаружен первый каменный столб, который не был виден на спутниковой карте.
Двинулись дальше, к заранее отмеченным точкам нахождения каменных столбов:
Некоторые – не выше деревьев.
Светило ярко солнце, по-этому фотографии получились контрастные
Ровная, наклонная поверхность у столба
Забравшись на этот столб, увидели недалеко еще один, названный нами «Суслик»:
Выглядывает из-за деревьев
Фотографии с нескольких объектов, выбраны самые яркие
На вершину столба можно легко забраться, что мы и сделали
Вид с вершины останца
На юго-востоке увидели первоначальную точку нашего маршрута – столбы и стены до 35 м высотой (судя по карте)
Снято через оптику с увеличением
Соседний столб.
Ровные стены и подобие кладки
Порода, как и у подобных образований на этой территории – сиенит
Конечная точка нашего маршрута этого дня. Как написал выше – было принято решение не идти к первоначально намеченной точке. Не успели бы по времени даже до захода солнца. А идти ночью по тайге – не самое приятное занятие. И физически бы могли не осилить пройти еще столько же. В итоге бы получилось туда-обратно не менее 50км. По данным GPS за день намотали около 25 км.
Вернулись в лагерь, переночевали и рано утром выдвинулись в новую точку нашего маршрута – найденное Сергеем Изофатовым на картах
Было сделано несколько видео-роликов:
Кирельский голец. 54,948683, 94,560815
Кирельский голец. Мегалиты с высоты. Снято нашим новым участником – квадрокоптером. Надеемся, с его помощью, виды объектов наших путешествий будут более информативные.
Сильно не ругайтесь – это мой второй запуск аппарата, сценарий съемки с высоты отсутствовал. И сам аппарат без подвеса для камеры для стабилизации изображения. Но лучше так, чем не имея никаких видов с высоты…
Несколько фотографий с высоты:
Утром, возвратившись в п.Кутурчин (у подножья Кутурчинского белогорья), сделал через оптику несколько фотографий его мегалитических стен:
Весь фотоальбом
Продолжение следует…
Источник: sibved.livejournal.com