Мегалиты Партизанского района. У подножья Кирельского гольца

...когда были разрушены эти мегалиты и огромные плиты и ...цвете. Убедиться можно здесьВ районе третьей стены. Я бы...координаты объекта. Причем, отмечены мегалиты только последнего, четвертого ряда... с открытием читателю тех мегалитов, которые не видели фотоаппарата...