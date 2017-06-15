Конкуренция и соревнование. Два слова, два мира, два мировоззрения

У меня с одной жертвой буржуазного промывания мозгов зашел разговор о таких понятиях, как конкуренция и соревнование. В процессе этого разговора я понял, что мне необходимо покопаться в своих старых записях и дать развернутое пояснение этих понятий. Потому что сегодня, когда мировоззрение солидарности и мировоззрение конкуренции уже вступили в открытый конфликт, очень важно понимать исторические, культурные, этимологические корни этого конфликта.

Что такое слово? Слово это материализованная мысль. Если в языке народа изначально не было определенного слова, значит в сознании этого народа, нет этой мысли, а если нет этой мысли, значит, и нет соответствующей практики.

Что такое мысль?

Я материалист, поэтому при решении основного вопроса философии, что первично бытие или сознание, я отвечаю, бытие первично, сознание вторично. Но такой ответ ограничен только рамками решения основного вопроса философии. За рамками основного вопроса философии, как бытие определяет наше сознание, так и сознание определяет наше бытие.

Поэтому, как материалист, я утверждаю, что мысль это отражение в сознании человека той действительности, которая его окружает. Если в действительности человека нет определенного действия, предмета или явления, то нет и мысли, а значит и слова, которое материализует эту мысль, отражая ее в мировоззрении конкретного народа.

Правда есть еще один путь появления нового слова, а значит и мысли в рамках массового сознании народа. Прошу обратить внимание, в сознании, но не в мировоззрение народа, а первоначально только в сознании. Это путь привнесения нового слова в культуру народа из культуры другого народа. Такое привнесение называется заимствованием. И здесь важно понять, что заимствуя слова, мы заимствуем не просто слова, а заимствуем мысли, которые символизируют определенные действия, а значит и практику общественных отношений, которые описываются заимствованными словами.

И если какого-то действия в культуре этого народа не было, то это новое действие через сознание медленно, но верно начинает проникать в мировоззрение и менталитет этого народа, тем самым разрушая имеющиеся принципы мировоззрения и менталитета этого народа.

В свою очередь, смена мировоззрения и менталитета, ведет к потере навыков, умения и принципов выживания народа, в рамках существующих природных, ландшафтных и социальных условий окружающей его действительности. Такая потеря компонентов выживания, в итоге может привести к постепенному вымиранию всего народа, при условии, если не были изменены внешние условия окружающей действительности.

Что такое мировоззрение?

Мировоззрение это представления, принципы мышления и поведения народа, которые складывались в нем веками от поколения к поколению, под воздействием окружающей его действительности, как-то природного, климатического, социального характера.

Это представления, принципы мышления и поведения, которые в процессе своего формирования прошли естественный отбор временем, как формы, позволяющие конкретному народу выжить в рамках конкретной окружающей его действительности.

Мировоззрение – это духовная культура общества, которая определяется через такие понятия как: нормы, ценности и средства достижения целей. Под нормами здесь понимается вся та совокупность этических, морально-нравственных норм поведения личности, которые складывались веками в жизни конкретного народа. Ценности – это то, во что люди верят. Добро и зло, мир и война, любовь и ненависть, и т.д. Средства достижения целей – это те инструменты поведения личности, которые данный народ применят как во внутренней своей жизни, так и по отношению к соседним народам. Взаимопомощь, взаимососуществование, обман, грабеж, право сильного и т.д. Принципы мировоззрения передаются из поколения к поколению, как в процессе социализации личности, так и через инструменты воспитания подрастающего поколения, и носят сознательный характер.

Что такое менталитет?

Менталитет это то, как мы действуем на уровне подсознания. Менталитет – это генетическая память народа. Это действия, которые столетиями отбирались природой в процессе селекции, как действия способные помочь конкретному представителю этого народа в частности, и народу в целом выжить в окружающей его действительности. И эти действия природа прописала на генетическом уровне его эго и супер-эго. Так на уровне подсознания действовали наши предки, так на уровне подсознания в сходной ситуации действуем мы, и так в подобной ситуации будут действовать наши потомки.

Особо ярко менталитет проявляется в момент, когда личность попадает в состояние аффекта. В такой момент действия личности руководствуются не сознанием, а менталитетом, теми правилами выживания личности, которые прописаны природой на генном уровне отдельной личности, как представителя определенного народа.

Соответственно, оценив важность вышеназванных понятий, мы будем в состоянии понять смысл и важность таких понятий как соревнование и конкуренция, и их роль в понятие принципов выживания конкретного народа.

Соревнование это русское слово и за этим русским словом стоит мировоззрение русского народа, мировоззрение солидарности. Соответственно в этом слове отражена частица генетической памяти русского народа.

Это слово происходит от слова соревнователь. “Соревнователь — м. устар. Тот, кто вместе с другими ревностно стремится отличиться в каком либо деле, на каком либо поприще“. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.

В данном случае мы имеем корень ревностно, т.е. с большим желанием совместно с другими, приставка “со”, отличиться в каком-либо деле. “На наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету — Ал. Вл. Новосильцев“. Фет, Ранние годы моей жизни. Мы видим, что соревнование здесь ассоциируется со словом товарищ. Так же мы видим, что корнем слова соревнование является ревновать.

Рассмотрим это понятие.

РЕВНОВАТЬ (от рвение) чего, поревновать, потщиться всеми силами, со рвением стремиться к чему. Ревную знаний. Ревнуйте же дарований больших, Коринф. Ревнуйте нашему примеру, Ломоносов. Я всегда ревновал успехам его, старался сравняться с ним. Не ревнует батрак хозяйскому добру, или по хозяйском добре, не заботится, не усердствует. || — кого, приревновать, не доверять, опасаться за кого, по супружеской верности его. Жена мужа ревнует, а муж жену. А к кому он ее ревнует? Изревновался, измучился ревнуя. Поревнуйте доброму делу. Он всех приревновал поочередно, приревновал и тебя. Разревновался до безумия. Всяк соревнует доброму примеру. Ревнованье ср. состоянье или действ. по глаг. Ревность ж. горячее усердие, старанье, стремленье, и бол. к добру. Ревность по службе; ревность к службе. Ревностный, самый усердный, прилежный, заботливый, предавшийся всей душой делу. Ревностный поборник правды или за правду. Ревнитель, —ница чего, чему, на что, усердный защитник, старатель, поборник, сподвижник. Ревнитель общего блага. Ревнитель просвещенья. Ревнователь, —ница, ревнитель, соревнитель, соревнователь.

Здесь мы видим, смысл понятия ревностный определяется через понятие «самый усердный, прилежный, заботливый, предавшийся всей душой делу». Добавив к данному понятию приставку «со», как укороченный вариант понятия совместный, (сотрудник, сослуживец, собутыльник и т.д.), получим полную смысловую нагрузку понятия соревнование – совместная деятельность самая усердная, прилежная, заботливая, предавшаяся всей душой делу.

Вот пример того как в русском языке понимается слово соревнование. Это из «Писем русского путешественника» Н.М.Карамзина: «Приятная мысль быть участником в достохвальных трудах, соревнование между членами, неразделимость общей славы с личиною, взаимное усердное вспоможение окрыляют разум человеческий».

Думаю понятно, что речь идет о соревновании, как совместной деятельности, в которой “общая слава неразделима с личною“.

Рассмотрим понятие конкуренция. Конкуренция имеет один корень с понятием конкурс. “Конкурс заимствовано — через франц.-польск. посредство — из лат. яз., где concursus «стычка, сшибка, сражение» — суф. производное от concurrere (см. конкурент). Источник: Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа. Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 2004.

Если мы обратимся к понятию конкуренция в рамках общественной науки, то мы увидим полную заидеологизированность данного понятия, так как задача буржуазии, как представителей мировоззрения конкуренции, как можно дальше от общественного сознания спрятать истинный смысл данного понятия. Поэтому, для того чтобы понять истинное значение, данное понятие необходимо рассмотреть в рамках биологии.

“Конкуренция, правило Гаузе“.

Два вида могут конкурировать за местообитание, пищу и свет, или за возможность избежать хищников и болезней; все эти явления в совокупности называют конкуренцией за одну и ту же экологическую нишу. Конкуренция может привести либо к гибели одного из видов, либо к смене им экологической ниши — перемещению в другое местообитание или использованию другой пищи. Как показывают тщательные экологические исследования, обычно данную экологическую нишу занимает всего один вид (правило Гаузе). Классическим примером экологической конкуренции могут служить взаимоотношения между популяциями простейшего Paramecium, описанные Гаузе. Если популяции двух близких видов, Paramecium caudatum и Paramecium aurelia, выращивать по отдельности, предоставляя им строго определенное количество пищи (бактерий), то популяции размножаются и достигают некой постоянной численности. Но если эти два вида выращивать совместно при том, же количестве пищи, то к концу 16-го дня выживает только Paramecium aurelia. Особи этого вида не нападают на представителей другого, не выделяют никаких вредных веществ — они просто побеждают в конкуренции за пищу, запасы которой ограничены“.

Итак, смысл понятия конкуренция, это борьба за существование в рамках ограниченных ресурсов.

Мы выяснили смысловую нагрузку понятие соревнование и понятия конкуренция. Как видно из определений, смысловые нагрузки этих понятий не сопоставимы.

Соревнование – это усердное служение делу в рамках совместной деятельности, в которой “общая слава неразделима с личною“.

Конкуренция – это борьба за существование в рамках ограниченных ресурсов, где сильный забирает ресурсы слабого, тем самым оставляя его на голодную смерть.

Теперь, после того, как мы выяснили истинные значения этих понятий, мы можем от теории перейти к практике.

В рамках выживания существуют три вида мировоззрения: конкуренция, солидарность, подчинение. При этом мировоззрение конкуренции и мировоззрение солидарности находятся друг с другом в условиях глубокого антагонизма.



Основными носителями мировоззрения конкуренции являются народы англосаксонской группы. Основными носителями мировоззрения солидарности являются народы русской группы. Механизмом деления народов по принципам мировоззрения является отношение эго и супер-эго личности, доминирующей в рамках каждого народа. Мировоззрение конкуренции характеризуется доминированием эго над супер-эго. Мировоззрение подчинения характеризуется доминированием супер-эго над эго. Мировоззрение солидарности характеризуется консенсусом между эго и супер-эго. Каждому мировоззрению соответствует свой основной принцип выживания. Мировоззрению конкуренции – выживет только сильнейший с его основным лозунгом, “человек человеку волк“. Мировоззрению солидарности, “живи сам и дай жить другому“, с его основным лозунгом “человек человеку друг, товарищ и брат“. Мировоззрение подчинения – сильный угнетает слабого, но не лишает его жизни, оставляя ему ресурс, позволяющий выжить.

Основным носителем мировоззрения конкуренции являются народы англосаксонской группы, т.е. англо говорящее население. Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что в английском языке, в отличие от немецкого, французского, итальянского, испанского языков, слово, которое характеризует понятие соревнование, не существует. Т.е. во всех европейских языках оно есть, а в английском его нет.

В английском языке понятие конкуренция и соревнование имеют одно и то же значение – competition, но в смысле конкуренции. При этом, в русском языке, как и во всех европейских языках, синоним понятия конкуренция, существует. И этот синоним никак не соревнование. Синонимом конкуренции в русском языке является понятие соперничество. Именно это слово по своей смысловой нагрузке соответствует понятию конкуренция.

«Соперничество соперник Искон. Суф. производное от супьръ «противник», образованного посредством приставки су- (< *som) от несохранившегося пьръ «соперник» (ср. др.-рус. пьрьць «противник», пьря «спор» и т. д.)». См. переть (

Здесь мы видим, что понятие соперник имеет единый корень с понятием упырь.

«Упы́рь (кровосос, вампир) — в славянской мифологии — заложный покойник, чаще всего умерший колдун, который встаёт по ночам из могилы и поедает людей или высасывает у них кровь. Таких покойников хоронили подальше от селений и особым способом».

Именно в процессе соперничества русский человек вступает в борьбу со злом. И смысл этой борьбы – «выживет только сильнейший». Именно этот смысл несет в себе понятие конкуренция, которое позволяет упырю высосать из человека его жизненный ресурс в виде человеческой крови.

Вернемся к англосаксам. Выше мной было сказано, что в английском языке отсутствует слово, которое бы характеризовало смысл понятие соревнования. А если нет слова, значит в сознании человека, нет соответствующий мысли, нет понятия, которое характеризует смысл этого слова. А смысл появляется только тогда, когда есть действие, которое человеку необходимо описать определенным словом. Таким образом, мы видим, что в мировоззрении конкуренции, носителями которого являются англосаксы, действия, которое описывается понятием соревнование, не существует.

Почему такое произошло?

Перед русским народом, благодаря обширности его территорий, в отличие от англосаксов, никогда не стояла проблема борьбы за выживание в рамках ограниченных ресурсов. Ресурсов в России всегда было достаточно. Поэтому и борьбе между собой за ресурсы, не откуда было взяться. Но зато всегда была внешняя угроза. Именно с этими силами русский человек всегда находился в состоянии соперничества или конкуренции, но никак не соревнования.

Англия маленький остров с ограниченными ресурсами. Соответственно эта ограниченность ресурсов и формировала мировоззрение борьбы за выживание, когда получить ресурсы можно только забрав эти ресурсы у кого-либо. А этот кто-либо свои ресурсы просто так не отдаст. Поэтому, чтобы забрать его ресурсы, его надо убить. В таком мировоззрение и с таким сознанием, понятия как соревнование с его совместной деятельностью, просто не могло возникнуть. Для англосакса любая борьба – это, прежде всего борьба за ресурсы, которые ему позволят выжить. И как бы сегодня англосаксы не пытались рядиться в овечьи шкуры, пытаясь себя представить белыми и пушистыми, волк и в овечьей шкуре останется волком. У них это в мировоззрении и менталитете, а значит это память народа, и эта память заложена на генетическом уровне.

Так почему же сегодня в России синонимом конкуренции делают не соперничество, а соревнование?

Потому что понятие соперничество открывает всю людоедскую сущность понятия конкуренции, а значит и людоедскую сущность буржуазного государства, которое развивается в рамках мировоззрения конкуренции.

И сегодня, когда Власть в стране узурпировала кучка упырей, подчинив себе в рамках буржуазного государства, все население страны, эта кучка упырей не может себе позволить открыто заявить свою сущность упыря, через понятие соперничество. Чтобы выжить, упырь должен изворачиваться. Лишив основное население страны общественного ресурса, эта группа упырей навязала нашему народу правила игры мировоззрения конкуренции. Теперь ради собственного выживания гражданин нашей страны поставлен на беговую дорожку конкуренции, где каждый обязан ради собственного выживания вырвать кусок у своего соседа.

Соответственно, эти правила игры, которые навязываются нашему народу буржуазным государством, в русском языке описываются понятием соперничество. Именно в рамках соперничества-конкуренции, каждый из нас в своем соседе должен видеть упыря, должен видеть врага. А значит с соседом, он должен поступить так, как он поступил бы со своим врагом-упырем. Подобное откровение, сразу бы оттолкнуло наш народ от Власти упыря. Поэтому Властью Упыря, мировоззрение конкуренции, внедряется в сознание нашего народа под покрывалом такого веселого, радостного и с детства счастливого всем нам понятия, как соревнование. Ведь соревнование – это флаги, это музыка, это радость. Ну что, посоревноваться мы всегда готовы.

Вот такие они – два слова, два мира, два мировоззрения.

Чтобы было понятно, что это не просто война слов, а война мировоззрений, хочу представить небольшое письмо И.В. Сталина, из которого видно, какое важное значение, он отводил этим двум понятиям, так как понимал роль и важность этих понятий в борьбе двух мировоззрений.

«ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ ПОЛИТБЮРО:

т.т. Андрееву, Ворошилову, Жданову, Кагановичу, Косиору Ст., Микояну, Молотову, Орджоникидзе, Петровскому, Постышеву, Рудзутаку, Сталину, Чубарю, Эйхе

21 февраля 1936 г.

Товарищу Ежову

Товарищу Таль

Читая наши газеты, можно заметить, что пресса вот уже год пытается заменить втихомолку выражение «соревнование» выражением «конкурс», выражением «конкурс-соревнование». Хотя большевики не раз отличали особое значение понятия «соревнование» в отличие от понятия «конкурс», «конкуренция», пресса продолжает свою работу по подмене одного выражения другим. Особенно усердствуют «За индустриализацию» и вслед за ней «Известия».

Хуже всего то, что ЦИК Союза ССР и ряд других наркоматов санкционируют эту подмену. В сегодняшнем номере «Известий» опубликовано постановление ЦИК Союза ССР «О проведении конкурсов-соревнований советов в 1936 году». Я только из газет узнал об этом постановлении, хотя состою членом Президиума ЦИК Союза ССР.

Видимо, какие-то недалекие или чуждые люди подсовывают все эти «конкурсы», а некоторые вислоухие из среды нас – ответственных работников – охотно подхватывают их. Боюсь, что в недалеком будущем выражение «соревнование» будет совершенно изгнано из обихода и заменено выражением «конкурс», «конкурс-соревнование», «соревнование-конкуренция» или просто «конкуренция».

Следовало бы поручить товарищу Таль представить проект решения, имеющего своей целью:

а) предотвратить изгнание из нашего обихода выражения – «соревнование»;

б) определить, так сказать, «сферу влияния» соревнования в нашем политически-практическом обиходе;

в) указать в какой мере и в каких случаях можно допустить в нашей практике выражение «конкурс».

И. СТАЛИН»

Только уничтожив буржуазию как класс, который является носителем мировоззрения конкуренции в рамках нашего народа, насаживающий нашему народу, через буржуазное государство, как инструмента насилия, правила игры государства упырей, наш народ будет способен отречься от людоедского государства, и начать строить социальную организацию на принципах мировоззрения солидарности.