Из-за “благоустройства” центр Москвы после дождя вновь оказался под водой
18:08. 15 июня 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал: Вадим
Из-за "благоустройства" центр Москвы после дождя вновь оказался под водой
Буквально пары часов дождя в среду, 14 июня, хватило на то, что обнажить проблемы столицы с дождевой канализацией: центральные улицы Москвы вновь погрузились под воду.
Москвичи выкладывают в социальные сети фотографии и видеозаписи потопа на центральных улицах, пишетНьюсМск.ком:
В прошлом году Москва столкнулась с такой же проблемой. Тогда столичные власти пытались возложить вину за затопленные улицы на природные аномалии, однако эксперты утверждают: проблема кроется в в неправильной организации рельефа улиц, так называемой вертикальной планировке при благоустройстве.
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Не удивительно, ведь сейчас время манагеров