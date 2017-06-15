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Из-за “благоустройства” центр Москвы после дождя вновь оказался под водой

18:08. 15 июня 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

Из-за "благоустройства" центр Москвы после дождя вновь оказался под водой

Вчера, 20:26ГородФото: facebook.com
 

Буквально пары часов дождя в среду, 14 июня, хватило на то, что обнажить проблемы столицы с дождевой канализацией: центральные улицы Москвы вновь погрузились под воду.

Москвичи выкладывают в социальные сети фотографии и видеозаписи потопа на центральных улицах, пишетНьюсМск.ком:

В прошлом году Москва столкнулась с такой же проблемой. Тогда столичные власти пытались возложить вину за затопленные улицы на природные аномалии, однако эксперты утверждают: проблема кроется в в неправильной организации рельефа улиц, так называемой вертикальной планировке при благоустройстве.

 

 

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