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Гибель человечества неизбежна. Стоит ли доверять современным пророкам

19:36. 15 июня 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:

Пустые леса, разнообразие животного мира и ни одного человека, таким видят наше будущее современные пророки, ведь они знают, что гибель человечества неизбежна. Они назовут точные причины и сроки уничтожения нашей цивилизации. Мир знал уже немало дат, которые обещали нам апокалипсис. Самой известной из них стало 21 декабря 2012 года, когда согласно пророчеству майя должен был произойти конец света. Земля готовилась к этому дню, многие миллионеры выкупали себе места в глубоких бункерах, оснащённых всем для того, чтобы пережить катастрофу, а Голливуд даже снял блокбастер по мотивам того, что должно было случиться. Но опасения оказались напрасными, майя ошиблись. Стоит ли доверять тем, кто сегодня сообщает о новых прогнозах на конец света?

Метки: апокалипсис, конец света, предсказания, пророки
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