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«Эти санкции — ответ на вмешательство России»

03:43. 15 июня 2017 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

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Сенат США одобрил законопроект о расширении антироссийских санкций. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский сенат принял политическое решение, и с точки зрения экономики это не нанесет серьезного удара по РФ.
 
Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.
 
Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
 
Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.
 
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.
 
Ранее в Москве заявили, что планы американских сенаторов грозят обернуться новым "санкционным пике". Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "это не наш выбор".
 
Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин считает, что сенат США своим решением по антироссийским санкциям пытается "связать руки" Дональду Трампу.
 
"Прежде всего, серьезного удара по российской экономике, вряд ли стоит ожидать. У нас уже были прецеденты. Это, безусловно, не дружественный и негативный шаг, но я бы не оценивал этот шаг в плане масштабов влияния на российскую экономику. Хотя определенное негативное влияние будет. Я бы оценивал это как политическое решение, последовательное стремление антироссийского большинства в конгрессе "связать руки" действующему президенту США, в его, пока еще только на словах, но попытках добиться улучшения отношений между США и Россией. По существу, сенат США пытается действовать на упреждение, и "связать руки" Трампу как можно скорее, перед его возможной встречей с (президентом РФ) Владимиром Путиным", – сказал Алексей Зудин.
 
https://ria.ru/radio_brief/20170614/1496516948.html
Метки: Новости, санкции, события
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