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Что чувствует умирающий человек?

00:21. 15 июня 2017 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:

Многие люди боятся смерти – психологи утверждают, что страх смерти в той или иной степени есть у каждого из нас. Вопросом, что ощущает умирающий человек, задавались люди во все времена. Результаты сразу двух опубликованных недавно исследований свидетельствуют о том, что эмоции умирающих гораздо позитивнее, чем принять считать.

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Курт Грей (Kurt Gray) из Университета Северной Каролины (University of North Carolina) говорит, что смерть у большинства людей ассоциируется с ужасом и кошмаром. Однако те, кто действительно оказывается перед лицом приближающейся смерти, не всегда мыслят столь негативно.

Авторы провели эксперимент, в котором изучались блоги терминально больных пациентов – они умерли от рака или амиотрофического бокового склероза. В контрольную группу вошли добровольцы, которым авторы предложили представить, что они неизлечимо больны и им осталось  жить всего несколько месяцев, и сделать несколько записей для виртуального блога.

Все записи были проанализированы с помощью специальной компьютерной программы – ученые изучали, как часто в них встречаются слова «страх», «ужас», «тревога», «счастье», «любовь». Оказалось, что в блогах тех, кто действительно был неизлечимо болен, позитивно окрашенные слова встречались гораздо чаще, чем у «поддельных» пациентов. Их записи были наполнены любовью и смыслом.

Сходные результаты были получены и после изучения последних слов заключенных, приговоренных к смертной казни, в которых они обращались к своим сокамерникам. Записи этих слов, как и стихи, написанные сокамерниками смертников, а также слова, придуманные теми, кто только вообразил себя заключенным, отправляющимся на смертную казнь, были проанализированы с помощью все той же компьютерной программы.

Исследователи были поражены, что слова тех, кто был обречен на смерть, были менее негативными, чем придуманные записи и слова людей, кому смерть в ближайшее время не грозила. В обоих экспериментах выяснилось, что умирающие люди чаще задумывались о смысле жизни, религии и семье.

Исследователи, впрочем, не уверены, что подобные ощущения испытывают все умирающие и сходны ли эмоции тех, кто умирает от рака, с эмоциями людей, доживших до преклонных лет и умирающих от старости. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что эмоции людей, готовящихся закончить свой жизненный путь, многие из нас представляют совсем не такими, какими они являются в действительности.

 

http://med.vesti.ru/articles/doctors_patients/chto-chuvstvuet-umirayushhij-chelovek/

Метки: жизнь и смерть
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Один комментарий»

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    Кирилл 15 июня 2017 в 1:06 Ссылка Пометить
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    Много лет назад, в результате ранения человек “оказался” в реанимации и находился в коматозном состоянии более недели. И были у него “видения” – “не видения”, “сон” – “не сон”. Один и тот-же “сон”, многократно повторяющийся, на протяжении всей “комы”. И всё время его “видений” он видит впереди себя “свет”, и естественно пытается “пойти туда”, но не может, “что-то не пускает”. Человек “видит или чувствует” себя висящим в воздухе, и не имеющим возможности “пойти на свет”, ни “шагнуть”, ни “спрыгнуть на землю”. А он “ощущал” (как ему представлялось) где верх, где низ – земное притяжение было там где ноги.
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