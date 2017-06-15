«Червячок» из соцсетей: за что боролся и на что напоролся Гиркин (Стрелков)?

Распиаренная личность, чью фамилию не слышал разве что глухой: Гиркин Игорь Иванович, псевдоним – Игорь Стрелков. «Засветился» в качестве политического деятеля, публициста и писателя, организовал «Комитет 25 января», руководил общественным движением «Новороссия», а сейчас сидит на пенсии да гадит в социальных сетях, позиционируя себя как блогер.

Человек с военным прошлым, офицер, но без чести и совести, с размытым пониманием долга перед Отечеством и народом. А ведь как все красиво начиналось в 2014 году… Лидер непризнанной Донецкой народной республики, надежда людей и командир повстанцев в Славянске. Стал известен как лидер «Народного ополчения Донбасса», а уж как за душу брали его рассуждения на тему монархии и Белого движения в России.

Казалось, вот он – истинный лидер, чье сердце болит за судьбы людей, за Россию и Донбасс. Он поборется с нацистами, защитит, а в результате что? Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины перерос в гражданскую войну, а командир ополченцев тихо слинял в Россию, опасаясь за собственную шкуру. Пишите письма, я отвечу?

Впрочем, он и ответил: критикой и пасквилями в адрес руководства народных республик на Донбассе и позиции Кремля по Украине. Но время идет, а шкурка героя облезает все сильней, обнажая гнилое нутро монархиста и «патриота» России. Добавляют «огню» и высказывания о Стрелкове со стороны его бывших соратников – ополченцев из Горловки и Славянска.

Образ «легендарного героя» поизносился, а его деяния стали достоянием общественности. Тут и выяснилось, что Стрелков действительно «сидел на горе оружия в Славянске» и при этом «немотивированно сдал Славянск» и другие города (почти половину территорий ДНР), со складом оружия, хунте.

Вносил смуту и пытался поссорить командиров ополчения, конфликтовал с Безлером, работал тяжелым оружием из жилого сектора и воровал гуманитарную помощь. Авторитет его среди ополченцев просто фикция. Свидетельство тому – переписка в 2015 году в Фейсбуке Евгения Крыжина, командира отделения Безлера, и Дена Миротворца, ополченца из Славянска.

Славянск был позорно сдан. Известный идеолог русской весны и Новороссии Сергей Кургинян обвинил Стрелкова в предательстве и в совершении военного преступления: он бросил Славянск на произвол судьбы, отдал в лапы нацистов, а ведь клялся умереть за него. Трус и лжец…

Наигрался в Наполеона, а потом примерил на себя костюмчик генерала Власова? Вечно плакался, что ему чего-то не хватало, получал помощь и договорился до того, что начал стравливать командиров ополчения между собой. А, может, сговорился и с украинскими властями о сдаче города?

В этом есть своя логика: Гиркин стал единственный командиром, бежавшим с поля боя. Остальные погибали не своей смертью, но стояли до последнего за свою землю и свой народ. Стрелков же умчался в Россию, строить новый дивный мир в тишине и покое, без вреда для жизни.

Проект «Новороссия», якобы для сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса, накрылся медным тазом и превратился в информационную помойку, публикующую популистские измышления Стрелкова. Потом последовал другой проект - «Комитет 25 января», созданный для критики действующей власти и продвижения троцкистских идей.

Сейчас же Стрелков «шаманит» блогером, ждет, когда ему предложат непыльную работенку, придумывая от скуки новости «по секретным документам». Фантазия у него хорошая. Помнится, Стрелков, арестовывая народного мэра Славянска Пономарева, не представил никаких доказательств, являющихся основанием для ареста народного мэра. Но его же это не смутило, не так ли?

Ему не нравится абсолютно все: Стрелков хочет, буквально жаждет глобальной войны.

Критикуя реакцию Кремля на обстрел американскими ВВС сирийской авиабазы Шайрат, он иронизирует: «Зато, само-собой, благодаря Галактическому Наногению, мы очередной раз избежали "Третьей Мировой войны». И ведь он не гражданский, а военный человек, осознающий, во что выльется военный конфликт России и США в Сирии.

Это не просто насмешка, а фактически признание Стрелкова: я хочу подставить Россию под удар США и НАТО! Хочу, чтобы Запад получил возможность оправдать вероятную военную агрессию против России. Неизвестно, как стали бы разворачиваться в дальнейшем события, но ход его мыслей больше играет на руку русофобам в Вашингтоне и милитаристам в Пентагоне. Так на кого работает Стрелков? Точно ли он остался без работы?

Вся его деятельность на Донбассе, которую мы считали героизмом, обернулась пшиком. А был ли «герой»? Или речь идет о тщательно продуманном проекте «Стрелков на Донбассе», с дальнейшим «сливом»? Нынешняя медийная активность Гиркина говорит в пользу последнего предположения. Слишком много озлобленности в отношении России льется на его страницах в соцсетях, слишком много грязи…

За что боролся Гиркин? Не за свободу, а ради пиара и жалкого подобия власти. На что напоролся? На собственные грабли…