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«Червячок» из соцсетей: за что боролся и на что напоролся Гиркин (Стрелков)?

20:31. 15 июня 2017 Просмотров - 506 3 коммент. Опубликовал:

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Распиаренная личность, чью фамилию не слышал разве что глухой: Гиркин Игорь Иванович, псевдоним – Игорь Стрелков. «Засветился» в качестве политического деятеля, публициста и писателя, организовал «Комитет 25 января», руководил общественным движением «Новороссия», а сейчас сидит на пенсии да гадит в социальных сетях, позиционируя себя как блогер.

Человек с военным прошлым, офицер, но без чести и совести, с размытым пониманием долга перед Отечеством и народом. А ведь как все красиво начиналось в 2014 году… Лидер непризнанной Донецкой народной республики, надежда людей и командир повстанцев в Славянске. Стал известен как лидер «Народного ополчения Донбасса», а уж как за душу брали его рассуждения на тему монархии и Белого движения в России.

Казалось, вот он – истинный лидер, чье сердце болит за судьбы людей, за Россию и Донбасс. Он поборется с нацистами, защитит, а в результате что? Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины перерос в гражданскую войну, а командир ополченцев тихо слинял в Россию, опасаясь за собственную шкуру. Пишите письма, я отвечу?

Впрочем, он и ответил: критикой и пасквилями в адрес руководства народных республик на Донбассе и позиции Кремля по Украине. Но время идет, а шкурка героя облезает все сильней, обнажая гнилое нутро монархиста и «патриота» России. Добавляют «огню» и высказывания о Стрелкове со стороны его бывших соратников – ополченцев из Горловки и Славянска.

Образ «легендарного героя» поизносился, а его деяния стали достоянием общественности. Тут и выяснилось, что Стрелков действительно «сидел на горе оружия в Славянске» и при этом «немотивированно сдал Славянск» и другие города (почти половину территорий ДНР), со складом оружия, хунте.

Вносил смуту и пытался поссорить командиров ополчения, конфликтовал с Безлером, работал тяжелым оружием из жилого сектора и воровал гуманитарную помощь. Авторитет его среди ополченцев просто фикция. Свидетельство тому – переписка в 2015 году в Фейсбуке Евгения Крыжина, командира отделения Безлера, и Дена Миротворца, ополченца из Славянска.

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Славянск был позорно сдан. Известный идеолог русской весны и Новороссии Сергей Кургинян обвинил Стрелкова в предательстве и в совершении военного преступления: он бросил Славянск на произвол судьбы, отдал в лапы нацистов, а ведь клялся умереть за него. Трус и лжец…

Наигрался в Наполеона, а потом примерил на себя костюмчик генерала Власова? Вечно плакался, что ему чего-то не хватало, получал помощь и договорился до того, что начал стравливать командиров ополчения между собой. А, может, сговорился и с украинскими властями о сдаче города?

В этом есть своя логика: Гиркин стал единственный командиром, бежавшим с поля боя. Остальные погибали не своей смертью, но стояли до последнего за свою землю и свой народ. Стрелков же умчался в Россию, строить новый дивный мир в тишине и покое, без вреда для жизни.

Проект «Новороссия», якобы для сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса, накрылся медным тазом и превратился в информационную помойку, публикующую популистские измышления Стрелкова. Потом последовал другой проект - «Комитет 25 января», созданный для критики действующей власти и продвижения троцкистских идей.

Сейчас же Стрелков «шаманит» блогером, ждет, когда ему предложат непыльную работенку, придумывая от скуки новости «по секретным документам». Фантазия у него хорошая. Помнится, Стрелков, арестовывая народного мэра Славянска Пономарева, не представил никаких доказательств, являющихся основанием для ареста народного мэра. Но его же это не смутило, не так ли?

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Ему не нравится абсолютно все: Стрелков хочет, буквально жаждет глобальной войны. 

Критикуя реакцию Кремля на обстрел американскими ВВС сирийской авиабазы Шайрат, он иронизирует: «Зато, само-собой, благодаря Галактическому Наногению, мы очередной раз избежали "Третьей Мировой войны». И ведь он не гражданский, а военный человек, осознающий, во что выльется военный конфликт России и США в Сирии.

Это не просто насмешка, а фактически признание Стрелкова: я хочу подставить Россию под удар США и НАТО! Хочу, чтобы Запад получил возможность оправдать вероятную военную агрессию против России. Неизвестно, как стали бы разворачиваться в дальнейшем события, но ход его мыслей больше играет на руку русофобам в Вашингтоне и милитаристам в Пентагоне. Так на кого работает Стрелков? Точно ли он остался без работы?

Вся его деятельность на Донбассе, которую мы считали героизмом, обернулась пшиком. А был ли «герой»? Или речь идет о тщательно продуманном проекте «Стрелков на Донбассе», с дальнейшим «сливом»? Нынешняя медийная активность Гиркина говорит в пользу последнего предположения. Слишком много озлобленности в отношении России льется на его страницах в соцсетях, слишком много грязи…

За что боролся Гиркин? Не за свободу, а ради пиара и жалкого подобия власти. На что напоролся? На собственные грабли…

Метки: ато, война в донбассе, Война на Украина, игорь стрелков, лднр, Новороссия, ополчение, предатель
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3 коммент.»

  • 1466 1278
    Ал 15 июня 2017 в 20:45 Ссылка Пометить
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    Что там стрелочник – всё гораздо циничнее, хуцпатее? “вверх и в темноту уходит нить”…

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  • 5939 3316
    Lada 15 июня 2017 в 21:03 Ссылка Пометить
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    Ох уж этот Гиркин…нытик и приспособленец…и трусоват…слил Новороссию…такое не прощается…

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  • 1866 1718
    Борис 15 июня 2017 в 22:21 Ссылка Пометить
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    Так и хочется сказать, не судите о других да не судимы будете!

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