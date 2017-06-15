Александр Росляков. С Путиным в ночи. «Вы с нами все ж, товарищ Путин? Скажите честно, я пойму»
15 июня, тоже своего рода День России – вся Россия будет задавать Путину свои наболевшие вопросы. Песков посетовал: «Большинство их могут и должны решать региональные власти. Людям до президента достучаться легче, чем до руководства своих регионов…»
В ответ так и хочется воскликнуть: «О Путин, Путин, кто тебя усеял мертвыми телами – плохих бояр, глухих на оба уха к бедному народу?»
Какая нелегкая заставляет тебя назначать этих негодников, которые в свою очередь заставляют народ обращаться через их головы напрямик к их назначителю?
По этому поводу я шлю в вольном стихотворном виде свой вопрос к тому, к кому в нашей стране только и есть смысл обращаться.
Мне снился сон: в душевной смуте
Я в Кремль проник, где правит Путин,
И знать хочу его ответ:
«Вы с нами все же – или нет?»
А он в ответ: «Какой чудак!
Когда б все было просто так,
Чтоб раз – и впрячься в ваши сани!..
А сами что ж вы не с усами?
То подавай вам колбасы,
То эти самые усы!..
То Горбачев у вас в дружбанах,
То я, то Ельцин, то Зюганов!
Сегодня – льстить наперебой,
А завтра – хаять всей гурьбой!» –
«Ну, есть такая в нас повадка
От лицемерного порядка!..
Но вы-то, кто сейчас наш флаг,
Вы с нами все же – или как?..»
Но мой допрос не удается,
Он уклоняется и вьется:
«А вы хоть пальцем за меня
Пошевелили?» – «Я не я,
Но все за вас голосовали!» –
«Так это всех силком пригнали!
А лично ты голосовал?» –
«Ну, врать не буду…» – «Так и знал!
Вот весь гражданский твой портрет!» –
«Но вы-то – с нами или нет?» –
«Ну что ты так вцепился в это,
Как голодающий в котлету!
Я ж не какой-то крокодил,
Чтоб жрал вас и на кол садил!» –
«Но этих хищных тараканов,
Как Абрамович и Усманов,
Что в нас играют, как в футбол,
Не худо было б и на кол!
Они катаются на яхтах…» –
«А вы хотели б их топить?» –
«Ну, в общем да». – «Вот ваш характер!
А я хотел бы с ними жить
И с вами тоже…» – «Разве можно
Честной народ и этих бяк
Запрячь в одну телегу?» – «Сложно.
Но я-то все-таки запряг!..»
Но мне его ответов мало,
Я чую, что-то тут не так,
И начинаю все сначала –
Ну впрямь как наш народ-чудак:
«Вы с нами все ж, товарищ Путин?
Скажите честно – я пойму,
Не то нас всех трясет и мутит!..»
Как объяснить еще ему?
В окне уж брезжит луч рассвета,
И ночь вот-вот пойдет на снос,
А у меня все нет ответа
На мой мучительный вопрос…
Он на плечо кладет мне руку
И говорит: «Разуй глаза!
Я всю насквозь прошел науку,
В которой ты-то – ни аза.
Да с вами я; конечно, с вами…
Но есть нюансы так сказать…» –
«Тогда разделайтесь с ворами!» –
«Но это – те же вы опять!» –
«А олигархи, либералы,
Копающие нам провалы?
Уж эти – точно не из нас!» –
«Ну, сами им и дали б в глаз!» –
«Легко сказать, да трудно сделать!
Такая наша уж беда,
Что горячимся неумело
И без приказа – никуда!
Но мы ремни свои затянем,
Мы за ценой не постоим –
Лишь только б вы нас не продали,
А мы уж вас не продадим!..
Мы стерпим все: и сыр поганый,
И понижение зарплат,
И недоплаты ветеранам –
Лишь было бы, за что страдать!..»
Но тут явление рассвета
Вконец развеяло мой сон;
Он показался мне смешон,
Когда, сходив до туалета,
Я слил мучительный напор,
И породивший этот вздор.
И завалясь опять в кровать,
Решил уже не уповать
На окаянного тирана,
Не отвечающего прямо…
Еще немного полежал…
Зевнул… и вновь зауповал.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19092/-