Александр Росляков. С Путиным в ночи. «Вы с нами все ж, товарищ Путин? Скажите честно, я пойму»

15 июня, тоже своего рода День России – вся Россия будет задавать Путину свои наболевшие вопросы. Песков посетовал: «Большинство их могут и должны решать региональные власти. Людям до президента достучаться легче, чем до руководства своих регионов…»

В ответ так и хочется воскликнуть: «О Путин, Путин, кто тебя усеял мертвыми телами – плохих бояр, глухих на оба уха к бедному народу?»

Какая нелегкая заставляет тебя назначать этих негодников, которые в свою очередь заставляют народ обращаться через их головы напрямик к их назначителю?

По этому поводу я шлю в вольном стихотворном виде свой вопрос к тому, к кому в нашей стране только и есть смысл обращаться.

Мне снился сон: в душевной смуте

Я в Кремль проник, где правит Путин,

И знать хочу его ответ:

«Вы с нами все же – или нет?»

А он в ответ: «Какой чудак!

Когда б все было просто так,

Чтоб раз – и впрячься в ваши сани!..

А сами что ж вы не с усами?

То подавай вам колбасы,

То эти самые усы!..

То Горбачев у вас в дружбанах,

То я, то Ельцин, то Зюганов!

Сегодня – льстить наперебой,

А завтра – хаять всей гурьбой!» –

«Ну, есть такая в нас повадка

От лицемерного порядка!..

Но вы-то, кто сейчас наш флаг,

Вы с нами все же – или как?..»

Но мой допрос не удается,

Он уклоняется и вьется:

«А вы хоть пальцем за меня

Пошевелили?» – «Я не я,

Но все за вас голосовали!» –

«Так это всех силком пригнали!

А лично ты голосовал?» –

«Ну, врать не буду…» – «Так и знал!

Вот весь гражданский твой портрет!» –

«Но вы-то – с нами или нет?» –

«Ну что ты так вцепился в это,

Как голодающий в котлету!

Я ж не какой-то крокодил,

Чтоб жрал вас и на кол садил!» –

«Но этих хищных тараканов,

Как Абрамович и Усманов,

Что в нас играют, как в футбол,

Не худо было б и на кол!

Они катаются на яхтах…» –

«А вы хотели б их топить?» –

«Ну, в общем да». – «Вот ваш характер!

А я хотел бы с ними жить

И с вами тоже…» – «Разве можно

Честной народ и этих бяк

Запрячь в одну телегу?» – «Сложно.

Но я-то все-таки запряг!..»

Но мне его ответов мало,

Я чую, что-то тут не так,

И начинаю все сначала –

Ну впрямь как наш народ-чудак:

«Вы с нами все ж, товарищ Путин?

Скажите честно – я пойму,

Не то нас всех трясет и мутит!..»

Как объяснить еще ему?

В окне уж брезжит луч рассвета,

И ночь вот-вот пойдет на снос,

А у меня все нет ответа

На мой мучительный вопрос…

Он на плечо кладет мне руку

И говорит: «Разуй глаза!

Я всю насквозь прошел науку,

В которой ты-то – ни аза.

Да с вами я; конечно, с вами…

Но есть нюансы так сказать…» –

«Тогда разделайтесь с ворами!» –

«Но это – те же вы опять!» –

«А олигархи, либералы,

Копающие нам провалы?

Уж эти – точно не из нас!» –

«Ну, сами им и дали б в глаз!» –

«Легко сказать, да трудно сделать!

Такая наша уж беда,

Что горячимся неумело

И без приказа – никуда!

Но мы ремни свои затянем,

Мы за ценой не постоим –

Лишь только б вы нас не продали,

А мы уж вас не продадим!..

Мы стерпим все: и сыр поганый,

И понижение зарплат,

И недоплаты ветеранам –

Лишь было бы, за что страдать!..»

Но тут явление рассвета

Вконец развеяло мой сон;

Он показался мне смешон,

Когда, сходив до туалета,

Я слил мучительный напор,

И породивший этот вздор.

И завалясь опять в кровать,

Решил уже не уповать

На окаянного тирана,

Не отвечающего прямо…

Еще немного полежал…

Зевнул… и вновь зауповал.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19092/-