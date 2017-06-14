Жириновский «грудью встал» за мужчин: нужен Комитет по защите!

Владимир Жириновский продолжает удивлять и привлекать внимание: мастер эпатажа, «политического шока», часто хамоватый, но при этом и у него появляются довольно-таки интересные идеи. Не просто интересные, а вполне себе жизнеспособные. И я не про мытье сапог в Индийском океане сейчас, а про его инициативу создать в Госдуме Комитет по делам мужчин.

Руководитель фракции ЛДПР заявил об этом сегодня во время пленарного заседания в парламенте:

«Женщины живут на 20 лет больше! Мужчины погибают! Женщинам нужны мужчины, может, сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами?». https://twitter.com/actualnewsorg/status/874925762511597569

Комитет по делам мужчин… Неплохо звучит и мне даже нравится. Женский комитет в Думе уже имеется, но современный мир диктует новые правила и гендерные различия начинают стираться в социальном плане.

Мужская часть населения страны не настолько защищена, как это было раньше. Жириновский полагает, что груз ответственности за себя и свою семью делает мужчин уязвимыми, плохо влияя на здоровье и на психику. Женщины стали настолько самостоятельны, что порой фору дадут мужчинам. Поэтому сильная половина человечества нуждается в такой поддержке, особенно в области защиты их прав.

Никто бы раньше и не подумал, что мужчинам потребуется защита и специальный комитет, но в Госдуме подумают об инициативе Жириновского. От себя добавить могу только одно: груз ответственности – это норма, а вот защитить в реальности права мужчин в той же брачно-семейной сфере не помешало бы.

Стоит признать, что во время супружеских пар, судьи почти всегда становятся на сторону матери при определении места жительства детей при дальнейшем раздельном проживании родителей. Права вроде бы равные по закону, а на деле, помнится, судьи руководствовались негласными рекомендациями Президиума Верховного суда от 2011 года: дети остаются с матерями, папы нервно курят в сторонке.

И пережить развод оказалось для многих не так уж и просто: жизнь трудная, с работой могут возникнуть проблемы, а если еще и семья распадается, многие впадают в депрессию. Для помощи отцам, оказавшимся в тяжелой ситуации, а также одиноким отцам с детьми, была создана в 1990 году Ассоциация одиноких отцов в России.

Да, проблемка имеется и Жириновский, как бы он прежде не шутил, ее верно подметил: нужна помощь и поддержка. Ну, а на государственном уровне ее решить можно только через создание комитета, аналогичного Комитету по делам семьи, женщин и детей. Что поделать, раз туда забыли включить мужчин?

Во всяком случае, от его инициативы будет больше пользы, чем от предложения Екатерины Лаховой, предложившей создать институт, продвигающий женщину во власти. Феминистки откровенно сходят с ума… Еще немного и мужчины станут требовать защиты своих прав, выходя на митинги с плакатами. Шучу, конечно, но в каждой доле есть доля шутки, остальное – бред нашей реальности.