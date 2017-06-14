«Жидобандеровщина» – за что скакали, то и на…какали
08:29. 14 июня 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Слава Евраине!
Евреев «жидами» никогда не называл, а после того как сын эсэсовца Шухевича внес в Зраду предложение о переименовании евреев в «жидов», - точно не буду.
«Жидобандеровцы» - дело другое, это самоидентификация еврейских «евроинтеграторов» (эдакое «масло масляное»). Раз «назвался груздем – полезай в кузов» - то «если славишь Бандеру и Шухевича, считаешь их героями – рано или поздно придется славить их хозяина – Гитлера».
Этим жидобандеровцам - «абрамам, родства не помнящим», «по цимбалам» то, что президент Израиля в их же Зраде доказывал соучастие бандеровцев в холокосте. Они все еще пытаются убедить себя и других, что украинские наци воевали и с Красной армией, и с вермахтом.
И плевать, что немецкий канцлер по спецзапросу не нашла в немецких архивах данных о потерях Германии от оуновцев, бандеровцев и прочих «галицаев». Убит ими был один человек в форме немецкого офицера - советский разведчик Николай Кузнецов. А главная «пэрэмога» бандеровцев – смертельное ранение советского генерала Ватутина.
Заметьте: в открытом бою «схронщики» себя ни разу не проявили не то, что с вермахтом, но и с Красной Армией: нет ни одной обороны, ни одного взятия ни одного населенного пункта, сплошь трусливые нападения в спину воинам, ведшим войну с гитлеровцами. И все другие «подвиги» бандер-шухевичей подобны: убийства перешедших в православие священников, писателя Галана, первых колхозников, учителей, врачей, строителей, инженеров, приехавших поднимать польское захолустье Галиции и Волыни, строить рагулям сотни заводов и миллионы квартир.
И вот, спустя 70 лет после освобождения от предыдущих нацистов, в результате организованного США жидобандеровского переворота почти вся бывшая Украина оказалась в жидобандеровской оккупации.
А спустя еще три года мэр «матери городов русских» жидобандера Кличко (по израильским законам – еврей) проталкивает с очередной попытки (что незаконно, но кого на Евраине закон «колышет», если стаи «патриотов» рядом, а генпрокурор грозит всем непослушным «возгоранием»?) очередное переименование – проспекта воевавшего с гитлеровцами Ватутина в проспект гитлеровца Шухевича.
«Зиг хайль», Виталя и Киевзрада! Вы верно поступили – если главному жидобандере Вальцману можно было клич «СУГС», под который «обнуляли» евреев, делать лозунгом Евро-краины, вы чем хуже, чем не майданутее? Теперь уж точно «круг замкнулся» - кому что еще не ясно с Жидобандерляндом? В этой «зоне отчуждения от закона» все вопросы решаются шайками «активистов», а не судами или выборами. Майдан открыл «ящик пандоры». Не видите очевидного, и вас уже отмайданили по полной? Хотя, чему удивляться, если все телеканалы в зомбоящике у пятерки основных жидобандер?
Правда, некоторые мелкие жидобандеры пытаются отколоться от «генеральной линии партии» на полную бандеризацию. К примеру, одесский евраинец Спивак, скакавший от счастья сожжению одесситов 2 мая, заголосил, что: «Проспект Шухевича в Киеве — это патриотический угар. Это плевок не только в лицо каждому еврею. Героизация командира "Нахтигаль" — это показушная и омерзительная пропаганда национализма… А как в Польше и Израиле обрадуются…»
Конечно, плевок. Очередной смачный такой, сальный «плювок» от жидобандер и бандер всем евреям всех стран. И полякам, правильно, тоже: их ведь бандеры-шухевичи тоже геноцидили.
А где ты, вальцманист одесский, раньше был, когда, к примеру, бандер-шухевичей годы назад твоя жидобандеровская власть героями объявляла? Подумаешь – теперь проспект назвали эсэсовцем. То ли еще будет, у хлопцев подобных «героев» хватает! А потом очередь и до других борцов с коммунизмом на Украине дойдет – майнштейнов, гиммлеров… Что ж одними холопскими фамилиями города и веси оккупированной территории «украшать»? Давно пора к их панам переходить. Так что, хлопчики со свастиками, не тормозите! Впереди у вас – «поле непаханное».
И что, жидобандеры одесские или главарь украинского еврейского комитета, вопящий о «национальном позоре» (какой «национальный позор»? - мы пока не в Израиле или уже на Евраине?) сейчас хотят от своей ж.-б. власти? Думали: прикормили каломойши – яценюки - таруты и прочая еврошобла нацистов, натравили на сторонников «русского мира» - и всегда нацики будут вашими верными псами? Ошибочка вышла – это не псы, а шакалы.
Поэтому, как только вашу охрану переманят своей агитацией («жиды всэ майно, вси заводы, вси банкы, всю землю нашу вкралы, грабуймо награбованэ») или перебьют поодиночке – «тухес» вам, жидобандеры, от бандер.
Вы-то, евролохи, надеялись, что скакуны одними «москалями» насытятся, вот и подскакивали с нацистами, подмахивали им. Но вас куда меньше «москалей», зато вы куда богаче: «цимес» для бандеровцев очевиден. «За что скакали….»
Ну а «простым» жителям бывшей Украины (не евреям) - сторонникам Евромайдана (то есть жидобандеровской власти и идеологии), которых сейчас лишают памяти отцов и дедов (оказывается, те были не освободителями, а «пособниками оккупантов», с которыми сражались «настоящие патриоты» под руководством Бандеры и Шухевича), веры прадедов, родного языка (русского или южнорусского взамен искусственной «литературной мовы») и Великой истории народа-победителя (как ранее лишили Великой общей Отчизны) что делать? Вы сейчас нищаете, вымираете, разбегаетесь из страны рекордными для планеты темпами…
Не «парьтесь», ведь «нет предела совершенству» - если в очередной раз вас - майдаунов не кинут с «безвизом» - есть шанс вовремя смыться с Еврородины, тонущей Родины. «Ау, крысы! Вы уже на низком старте?» Так что вы также: «За что скакали, то и на…какали!»
И за это вам, героям – хохлохам, слава!
Константин Одессит
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