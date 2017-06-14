«Жидобандеровщина» – за что скакали, то и на…какали

Слава Евраине!

Евреев «жидами» никогда не называл, а после того как сын эсэсовца Шухевича внес в Зраду предложение о переименовании евреев в «жидов», - точно не буду.

«Жидобандеровцы» - дело другое, это самоидентификация еврейских «евроинтеграторов» (эдакое «масло масляное»). Раз «назвался груздем – полезай в кузов» - то «если славишь Бандеру и Шухевича, считаешь их героями – рано или поздно придется славить их хозяина – Гитлера».

Этим жидобандеровцам - «абрамам, родства не помнящим», «по цимбалам» то, что президент Израиля в их же Зраде доказывал соучастие бандеровцев в холокосте. Они все еще пытаются убедить себя и других, что украинские наци воевали и с Красной армией, и с вермахтом.

И плевать, что немецкий канцлер по спецзапросу не нашла в немецких архивах данных о потерях Германии от оуновцев, бандеровцев и прочих «галицаев». Убит ими был один человек в форме немецкого офицера - советский разведчик Николай Кузнецов. А главная «пэрэмога» бандеровцев – смертельное ранение советского генерала Ватутина.

Заметьте: в открытом бою «схронщики» себя ни разу не проявили не то, что с вермахтом, но и с Красной Армией: нет ни одной обороны, ни одного взятия ни одного населенного пункта, сплошь трусливые нападения в спину воинам, ведшим войну с гитлеровцами. И все другие «подвиги» бандер-шухевичей подобны: убийства перешедших в православие священников, писателя Галана, первых колхозников, учителей, врачей, строителей, инженеров, приехавших поднимать польское захолустье Галиции и Волыни, строить рагулям сотни заводов и миллионы квартир.