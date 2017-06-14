Елена Риплинюк, сорокалетняя уроженка города Николаева, эмигрировавшая в США семь лет назад, благополучно работает уборщицей в штабе Демократической партии США. ФБР начинает разбирательство по поводу взлома сервера партии русскими хакерами и допрашивает Риплинюк, так как в день взлома она мыла полы в серверной комнате. Ей заявляют, что якобы на родине она была специалистом по защите компьютерных сетей, обвиняют в похищении пароля и отзывают её лицензию уборщицы. Елена оправдывается, что даже не знает где у компьютера кнопка «Вкл», не то что пароль, и предлагает ФБР навести о ней справки в архивах города Николаева для подтверждения, что она никогда не имела к компьютерам никакого отношения, и что даже муж её бросил после того, как она, по незнанию, заботливо постирала его новый айпад в стиральной машинке. Фэбээровцы заявляют, что в справках нет необходимости: в Николаеве работают специалисты 6-го флота ВМС США и компании «Монсанто», строящие там секретный военный объект, и все городские архивы и личные дела горожан уже давно находятся в их распоряжении. После проверки её личного дела и телефонного разговора с бывшим мужем, ФБР оставляет Елену в покое.

Спустя полгода к Риплинюк приходят агент ФБР и представитель компании «Монсанто», которые сообщают, что с секретным объектом в Николаеве потеряна связь, и что город на запросы не отвечает тоже. Они предлагают Елене отправиться в Николаев в качестве консультанта-краеведа вместе с командой «морских котиков» SEAL для выяснения причин. Обещая, в случае её согласия, вернуть ей лицензию уборщицы. После небольшого раздумья Риплинюк соглашается, взяв слово, что ей купят ещё и автоматический моющий пылесос, о котором она всегда мечтала.

Оказавшись на борту идущего в Николаев эсминца «Дональд Кук», Елена пытается рассказать «морским котикам», что раньше Украина строила авианосцы, но они ей не верят и смеются. По прибытию в Николаев эсминец встаёт на рейде, а спецназовцы, Риплинюк и представитель компании «Монсанто» на надувном катере высаживаются в порту, обнаружив, что там никого нет. Сам город относительно цел, но повсюду возвышаются горы мусора и кучи горелых покрышек.

Группа добирается до военного объекта и спускается на подземные уровни. В лаборатории они находят колбы со странными существами с щупальцами, двое из которых ещё живы. Судя по записям в лабораторном журнале, существа назывались мозгохватами и их пытались удалить до того, как они успели отложить эмбрионы в головы людей, которые скончались во время операций. Также группа находит единственного выжившего – маленькую девочку Аню по прозвищу Ганна, которая всё это время пряталась в вентиляции. Девочка рассказывает про неких кыборгов-мутантов, добавив: «Они вселяются в Людей». Вскоре, «котики» определяют местоположение остального персонала базы – судя по локации их айфонов, они находятся в одном из подземных помещений ядерного реактора, питающего базу и комплекс «Иджис» наверху. Риплинюк, муж которой когда-то работал на АЭС, сообщает «котикам», что использование оружия в том месте опасно, так как можно случайно повредить систему охлаждения реактора, что вызовет ядерный взрыв. Лейтенант Гэсс удивляется, так как он всегда думал, что ядерные взрывы бывают только от ядерных бомб и исключительно в Японии, но на всякий случай отдаёт приказ всем сдать боеприпасы. Пулемётчики Билл и Джейн, сдав магазины от своих пулемётов, тайком подсоединяют запасные, а капрал Рэнглер достаёт дробовик.

Подойдя к указанному месту, «котики» видят множество трупов с разорванными грудными клетками, приклеенных слизью к стенам. Одна женщина из местного обслуживающего персонала оказывается ещё живой и просит спецназовцев убить её, так как с такими коммунальными тарифами ей всё равно не жить. «Котики» пытаются её освободить, но из её груди с криком «Слава Украине!» вырывается родившийся мутант, щёлкая вылетающей челюстью, и несчастную женщину сжигают вместе с ним. Неожиданно, взрослые кыборги спускаются с потолка и в боевом гопаке со всех сторон набрасываются на спецназовцев. Оставшиеся в живых «котики» начинают отступать. Пулемётчики, игнорируя приказ командира, открывают огонь. Видя эту бойню на экране, Риплинюк запрыгивает в брошенный неподалёку инновационный городской танк «Азовець» и мчится на помощь. Забрав выживших «морских котиков», Елене удаётся вывести их с базы.

После краткого совещания о дальнейших действиях Риплинюк выдвигает предложение, которое поддерживает капрал Рэнглер (лейтенант Гэсс впал в ступор и поэтому по званию Рэнглер теперь главный): покинуть Николаев и уничтожить базу «томагавком» с эсминца. Человек из «Монсанто» пытается возражать, ссылаясь на дороговизну постройки секретного объекта. С эсминца вылетает вертолёт «Си Хок», чтобы подобрать команду, но на его борт уже проник один из кыборгов, который выдирает понравившийся ему блестящий рычаг управления вертолётом, и тот терпит крушение, врезавшись в наземный комплекс «Иджис».

Собрав остатки снаряжения, капрал Рэнглер решает забаррикадироваться на командном посту и ждать помощи. «Морские котики» заваривают двери, а в коридорах ставят баррикады из всего железного, что было на базе. Однако «котик»-сисадмин докладывает, что ждать нельзя, что реактор скоро взорвётся, поскольку система охлаждения повреждена. Он ползёт по трубе к внешней антенне, чтобы вызвать второй вертолёт с «Дональда Кука». Среди оставшихся возникает дискуссия относительно жизненного цикла кыборгов: если они являются следствием заражения мозгохватами, а те вылупляются из яиц – то откуда берутся сами яйца?

Риплинюк просит вернувшегося сисадмина уничтожить двух живых мозгохватов в лаборатории, но тот отвечает, что человек из «Монсанто» приказал сохранить их до возвращения в США. Елена вызывает того на откровенный разговор и заявляет, что нашла планшет с ЖЖ командира базы, из которого она узнала, что несколько месяцев назад «Монсанто» прислала на базу контейнер генетически модифицированных яиц для омлетов и что именно компания виновата в заражении персонала базы, жителей города, а возможно и большей части Украины. Риплинюк грозит человеку из «Монсанто» сенатским расследованием и сливом всей информации на Викиликс.

Риплинюк и Аня-Ганна засыпают в медлаборатории. Проснувшись, Елена обнаруживает, что её автомат исчез, дверь заблокирована, а два живых мозгохвата выпущены из своих колб. Риплинюк удаётся запустить систему пожарной тревоги, благодаря чему вовремя подоспевшие «котики» успевают спасти их с девочкой и убить мозгохватов. Елена сообщает «котикам», что это дело рук человека из «Монсанто». По его плану, Риплинюк и Аня-Ганна должны были доставить в США эмбрионы внутри себя, чтобы впоследствии заразить ими весь американский электорат и импичнуть Дональда Трампа в Ростов-на-Дону.

Выслушав Риплинюк, спецназовцы решают расстрелять представителя «Монсанто», но в этот момент освещение отключается, датчики движения засекают массовое движение внутри базы, и очень скоро сотни кыборгов пробивают потолок, предварительно растащив все баррикады на металлолом и проникнув в систему вентиляции базы. «Морские котики» открывают шквальный огонь. Представитель «Монсанто» пытается спастись в одиночку, но попадает прямо в зубы одного из кыборгов, а Елена с девочкой отступают через вентиляционные каналы. За ними следуют немногие уцелевшие «котики». Здесь погибают так и не вышедший из ступора лейтенант Гэсс и солдат Джейн, которая взрывает гранату со словами: «Долбанные уроды. Как же я теперь понимаю русских».

Взрывная волна сбивает с ног Аню-Ганну, и она падает по вентиляционным каналам на нижние уровни базы. Капрал Рэнглер и Риплинюк, единственные выжившие, пытаются её спасти, но кыборги сразу замечают на девочке георгиевскую ленточку и утаскивают её в своё логово, громко распевая «Ще не вмерла». От звуков этой песни капрал впадает в депрессию и пытается застрелиться, но Риплинюк дотаскивает его до вертолёта, который сисадмин успел вызвать с «Дональда Кука». Риплинок приказывает ему лететь к главному входу, вооружается и спускается вниз. По локации своего айфона, который она дала девочке поиграть, Елена находит Аню-Ганну, уже переодетую в вышиванку и с балаклавой на голове. Она хватает девочку на руки и случайно забегает в помещение, в котором видит Хиллари Клинтон, откладывающую генномодифицированные яйца в контейнеры с маркировками «Беларусь», «Казахстан» и «Российская либеральная оппозиция».

Риплинюк выпускает струю огня в воздух, а затем направляет ствол огнемёта на яйца. Испугавшись, Хиллари отзывает кыборгов, но в этот момент яйца начинают раскрываться. Риплинюк сжигает яйца из огнемёта, затем расстреливает из автомата, а остальным кыборгам показывает портрет Путина, отчего те сразу взрываются.

Елена с девочкой убегают, а Хиллари преследует их. Сисадмин подлетает к посадочной платформе, чтобы забрать Риплинюк и Аню-Ганну, но в этот момент база начинает разрушаться и вертолёт задевает стену. Но взлететь всё же удаётся. По возвращении на эсминец выясняется, что команда корабля сбежала, а Хиллари спряталась в шасси вертолёта. Она достаёт свою коробочку с кокаином, выдувает её содержимое сисадмину в лицо, того с непривычки рвёт пополам, после чего Клинтон начинает преследовать Аню-Ганну по вертолётной палубе. Риплинюк с криком: «А ну вали отсюда, сука!» напускает на Хиллари автоматический моющий пылесос, тот сбивает её с ног, сбрасывая чудовище в море, где на Хиллари набрасываются черноморские акулы-катраны.

Елена устало включает сигнал СОС, набирает на навигаторе команду: «Ближайший незаражённый порт» и эсминец в автоматическом режиме берёт курс на Севастополь.

…………..

Путин читал отчёт, периодически, сравнивая его с аналогичным, совершенно секретным отчётом Пентагона, дочитал, нахмурился и размашисто написал на папке:

«Так и хочется спросить наших уважаемых «партнёров»: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?»

Green Tea

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