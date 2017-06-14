Святой “безвиз”

Религия неизбежной смерти Украины

￼ Алексей Анпилогов

Между Украиной и странами ЕС начиная с 11 июня вступил в действие новый, безвизовый порядок пересечения границы.

Обещаниями о введении "безвиза" со странами "шенгенской зоны" украинская элита подогревала проевропейские и антироссийские отношения на протяжении последнего десятилетия. Впрочем, столь чаемый и долгожданный "безвиз" коснулся лишь украинских туристов, но даже для них процедура поездки в страны Европы упростилась весьма незначительно. Ну, а для всех, кто хотел бы уехать из страны в ЕС на постоянное место жительства или на заработки, ничего не поменялось — соглашение о безвизовом режиме лишь усложнило их путь к легальному получению европейского трудоустройства или гражданства.

Согласно данным официальной статистики, в апреле 2017 года средняя зарплата на Украине составляла всего 6,7 тысячи гривен. С учётом катастрофического падения курса национальной украинской валюты это составляет сейчас около 250 долларов США — но и от этой суммы приходится отрывать солидный кусок на оплату стремительно возросших цен на услуги ЖКХ. Украинские власти сегодня уже добились того, что всего лишь около 5% украинского населения могут позволить себе туристическую поездку в Европу, а для всех остальных 95% жителей "незалежной" страны ЕС интересны лишь в случае возможности там заработать — либо легально, либо, что гораздо вероятнее — нелегально и временно, на самых грязных и низкооплачиваемых а то и сезонных работах.

Ситуация осложняется и тем, что за прошедшую четверть века Украина была "страной исхода" — те украинцы, которые знали иностранные языки и имели хорошую профессиональную подготовку, уже уехали: в Россию или в страны ЕС и США, — а в стране осталась в основном неквалифицированная рабочая сила и молодёжь.

Однако для всех этих категорий украинских граждан въезд в ЕС по-прежнему закрыт массой ограничений и юридических препон. Введение "безвиза" никоим образом не открыло трудовой рынок Европы для украинских гастарбайтеров — напротив, его закрытость лишь усилилась после подписания пресловутого соглашения. Так, согласно прошлому порядку получения Шенгенской визы, украинцы должны были единоразово предоставить все документы об оплате гостиницы, авиабилетов и задекларировать в посольстве принимающей страны необходимые денежные средства для туристической поездки. Теперь такого рода ворох документов им придётся демонстрировать каждый раз при пересечении границы ЕС, а пристальную экспертизу их будет проводить не уполномоченный и вежливый представитель консульского отдела посольства — а уставший пограничник, на посту среди чистого поля, который может легко развернуть любого туриста обратно. То есть даже туристический въезд в страны ЕС по факту не стал для украинцев проще, а скорее оброс дополнительными рисками.

Для тех же, кто собирается использовать "безвиз" как лазейку для трудоустройства в странах ЕС, ситуация и вовсе стала аховой — теперь к вопросу борьбы с нарушителями должно подключиться и само украинское государство, которое в соглашении практически прямо подписали на репрессивные меры по отношению к нарушителям. В противном случае Европа уже прямо заявила, что лояльная позиция украинских властей к нелегальным мигрантам, которые будут использовать "безвиз" как способ трудоустройства, приведёт к отмене соглашения со стороны Европы в одностороннем и безусловном порядке.

В однозначном выигрыше, впрочем, уже оказались украинский бюджет и изготовители новых биометрических паспортов, необходимых для поездки в страны ЕС согласно новым правилам. Так, согласно той же статистике, к настоящему моменту вожделенный биометрический паспорт уже успели получить около 4 млн. жителей Украины (около 10% населения), заплатив в украинскую казну около 120 млн. долларов США. Учитывая, что даже такое количество украинцев минимум вдвое превосходит число тех, кто может себе позволить туристическую поездку в Европу, под которую и прописан режим "безвиза", нетрудно понять: каждый второй из обладателей биометрического паспорта собрался в Европу как раз на заработки, в общем-то — запрограммировано нелегальные.

Впрочем, пока что Украина шумно празднует введение "святого безвиза", который в буквальном смысле стал одним из столпов новой украинской религии. "Незалежная" отметила такой малозначительный и мало влияющий на благополучие страны повод на уровне национального праздника: с песнями, плясками, концертами и шампанским. При этом, в общем-то, за кадром этого священнодействия вокруг "идеи беспошлинного свала из страны" остаётся главное — никакой позитивной программы для украинского общества безвизовый режим не создаёт. Большая часть тех, кто его ждал, хотели и хотят уехать из Украины — причём не как туристы на неделю-другую, а уже с концами, навсегда.

Уже сейчас за границей, только по официальным данным украинской миграционной статистики, работает около 6 миллионов украинцев. Статистические же опросы внутри страны показывают и того больше — ещё около 20% украинцев не прочь уехать из страны на заработки. Фактически Украина уже вступила в режим демографической катастрофы: внутри страны нет ни рабочих мест с достойной оплатой труда, ни квалифицированной рабочей силы. Ну, а остатки тех, кто ещё бы мог спасти Украину от окончательного экономического и социального краха, теперь тоже начнут медленно, но неизбежно утекать в страны ЕС. Ибо "безвиз" и в самом деле — религия. Религия неизбежной смерти Украины.

http://zavtra.ru/blogs/svyatoj_bezviz?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com