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Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2017

09:39. 14 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Украинская армия девять раз нарушила перемирие в ЛНР

Украинская армия девять раз нарушила перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Логвиново, Желобок, Обозное, поселка Красный Яр.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

На юге ДНР украинский снайпер убил пожилую женщину

На юге ДНР украинский снайпер убил пожилую женщину | Русская весна

Обстрелами со стороны украинских боевиков убита мирная жительница в селе Саханка Новоазовского района на юге ДНР, сообщил ДАН сегодня вечером глава райадминистрации Анатолий Яновский.

«У нас вечером в селе Саханка произошла трагедия. Около 17.00 женщина 1939 года рождения, проживающая по улице Гавриленко, 42, вышла в огород и была убита выстрелом в голову украинским снайпером», — сказал Яновский.

Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей в Петровском районе Донецка. 

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Наблюдателям ОБСЕ в ЛНР вернули беспилотник, который они потеряли

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сегодня нашел и передал сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потерянный наблюдателями в Славяносербском районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Сегодня в ходе очередного мониторинга ситуации на линии соприкосновения сотрудники СММ ОБСЕ из-за неблагоприятных погодных условий потеряли контроль над своим беспилотником. В результате происшествия представители СММ обратились в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) за помощью в поиске и возвращении БПЛА», — сказал он.

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 13 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

За сутки украинские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах населенных пунктов Калиново-Борщеватое, Калиново, Логвиново, Фрунзе, Славяносербск, Желобок и Первомайск.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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