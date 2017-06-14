Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2017
- 07:29 Украинская армия девять раз нарушила перемирие в ЛНР.
- Вчера 22:50 На юге ДНР украинский снайпер убил пожилую женщину.
- Вчера 22:20 Наблюдателям ОБСЕ в ЛНР вернули беспилотник, который они потеряли.
- Вчера 22:12 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 13 июня 2017.
Украинская армия девять раз нарушила перемирие в ЛНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Логвиново, Желобок, Обозное, поселка Красный Яр.
Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
На юге ДНР украинский снайпер убил пожилую женщину
Обстрелами со стороны украинских боевиков убита мирная жительница в селе Саханка Новоазовского района на юге ДНР, сообщил ДАН сегодня вечером глава райадминистрации Анатолий Яновский.
«У нас вечером в селе Саханка произошла трагедия. Около 17.00 женщина 1939 года рождения, проживающая по улице Гавриленко, 42, вышла в огород и была убита выстрелом в голову украинским снайпером», — сказал Яновский.
Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей в Петровском районе Донецка.
Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ освободили ключевой город на пути к Дейр-эз-Зор (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Наблюдателям ОБСЕ в ЛНР вернули беспилотник, который они потеряли
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сегодня нашел и передал сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потерянный наблюдателями в Славяносербском районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
«Сегодня в ходе очередного мониторинга ситуации на линии соприкосновения сотрудники СММ ОБСЕ из-за неблагоприятных погодных условий потеряли контроль над своим беспилотником. В результате происшествия представители СММ обратились в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) за помощью в поиске и возвращении БПЛА», — сказал он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 13 июня 2017
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.
За сутки украинские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП и стрелковое оружие.
Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах населенных пунктов Калиново-Борщеватое, Калиново, Логвиново, Фрунзе, Славяносербск, Желобок и Первомайск.
К оглавлению | Источник: news-front.info