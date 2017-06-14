Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2017

Обстрелами со стороны украинских боевиков убита мирная жительница в селе Саханка Новоазовского района на юге ДНР, сообщил ДАН сегодня вечером глава райадминистрации Анатолий Яновский.

«У нас вечером в селе Саханка произошла трагедия. Около 17.00 женщина 1939 года рождения, проживающая по улице Гавриленко, 42, вышла в огород и была убита выстрелом в голову украинским снайпером», — сказал Яновский.

Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей в Петровском районе Донецка.

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