Современная медицина как способ геноцида Человечества?..

АЛЕКСАНДР БРУСНЁВ (1936 – 2012)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ЗДОРОВЬЯ

Те резкие выражения, которые я высказываю в адрес официальной медицины, продиктованы очень многими причинами, о некоторых говорил по ходу повествования, но эти выражения не идут ни в какое сравнение с теми выражениями, которые я постоянно слышу во время своих приёмов в адрес нашей официальной медицины, практически все пациенты (а это уже не сотни, а тысячи человек), которые были в нашем Центре Здоровья со всеми своими болезнями, являются пострадавшими от варварских методов этой медицины, в том числе и сами медики.

Наверно, пора уже остановить это официальное медицинское шарлатанство, хватить калечить себя и других.

В ней должно быть оставлено только то, что соответствует законам Природы (надо признать, что этого не так и много), всё остальное должно быть исключено.

Некоторые представители официальной медицины называют всех инакомыслящих шарлатанами, но все происходит по пословице, что громче всех кричит вор, чтобы держали вора. Будучи сама шарлатанством, официальная медицина обвиняет в этом других!

Уже в основном была закончена книга, когда получил “Учебник здоровья” Николая Фомичёва.

Приведу дословно небольшую часть, в которой он отразил мнения многих великих людей об официальной медицине.

Итак, на стр.137 этого “Учебника” помещены высказывания выдающихся врачей, вот они.

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Доктор С. С. Веир Мичел: “В основе болезни лежит причина, но на эту причину лекарство не может повлиять”.

Элберт Хаббарт: “Мой отец практиковал медицину 67 лет, но он никогда не лечил меня”.

Доктор Автрель: “Тот, кто любит своё здоровье, будет избегать лекарств и врачейи одолевать их своими принципами”.

Профессор Алонзо Кларк Д. М.: “В своём рвении сделать добро врачи делают много вреда. Многих они загнали в могилу, хотя эти люди могли бы и выздороветь, если бы их оставили на волю природы. Все наши лечебные средства ядовиты, и, как следствие этого, каждая доза лекарств уменьшает жизненные силы пациента. Если в некоторых случаях пациент и выздоравливает, то это происходит совсем не потому, что он принимал лекарства”.

Доктор Линд: “Почти все опасные яды, известные человеку, можно обнаружить в рецептах аллопатов. Эти яды имеют тенденцию аккумулироваться в организме, концентрироваться в определенных районах и органах, что затем вызывает постоянные воспаления и разрушения тканей. Наибольшая часть всех хронических болезней явилась следствием подавления острой формы болезни лекарственными средствами, их разрушительного действия”.

Доктор Нойес: “Нет никакой необходимости назначать лекарства при болезнях. Я полагаю, что эта профессия как искусство, ошибочно именуемое наукой она является не чем иным, как практикой ошибочных принципов, бессильных приносить пользу, аморальных и приносящих физический вред”.

Доктор Френсис Гоговед: “Если бы медицинская профессия была запрещена, то человечество оказалось бы в выигрыше”.

Доктор Вигелоу: “В мире было бы меньше несчастий и смертных исходов, чем теперь, если бы не вмешательства в естественное течение болезней”.

Доктор Джеймс Джонсон: “Мои сознательные убеждения, основанные на опыте, дают мне право заявить, что если бы на земле не было ни одного врача, ни одного хирурга, ни повивальной бабки, ни провизора, ни аптекаря, ни лекарств - было бы меньше болезней, меньше смертей, чем сейчас”.

Доктор Магейли (Из Парижской лекции): “Медицина - это величайший обман. Я знаю, что её называют наукой, но ничего общего она с наукой не имеет. Доктора - просто экспериментаторы, если не шарлатаны”.

Доктор Гастингс: “После 25 - летней практики я чувствую себя так же, как один из персонажей Шекспира, который сказал: “Выбрось все лекарства собакам...”

Доктор Вейквел, автор лечения патологии оспы: “У меня очень мало веры в вакцину как средство, снижающее интенсивность болезни, и совсем нет веры в то, что вакцина может предотвращать эпидемию. Лично я заболел оспой меньше, чем через шесть месяцев после наиболее сильной повторной вакцины”.

Доктор Хурти, член Индийского государственного совета охраны здоровья: “Нет ни одного лекарства в мире, которое не несло бы в своих молекулах вредных последствий”.

Воствиковская история медицины: “Каждая доза лекарств - это слепой эксперимент над жизнью пациента”.

Доктор Джеймс Бей, президент Британской медицинской ассоциации: “Лечение болезней - это не наука и даже не утончённое искусство, а процветающая индустрия”.

И ещё одно высказывание из замечательной книги Константина Моэс – Острагелло “Природная пища человека”, стр. 67 “… общество погрязло в своём превратном образе жизни и радо заставить других думать за себя, в особенности врачей. Между тем эти последние избрали такой путь, что скорее можно сказать работают над окончательным вырождением человечества и усиленно подготавливают его погибель”.

Комментарии излишни! Советую ещё раз очень внимательно перечитать все эти высказывания!

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В.Лычковский: От себя добавлю следующее ещё парочку высказываний и подборку интернет-публикаций по заявленной тематике...

Иван Павлович Неумывакин – доктор медицинских наук, профессор, врач космической медицины, заслуженный изобретатель:

Если официальная медицина говорит человеку, что он болен, его уже вылечить невозможно.

Лекарства можно полностью исключить, кроме экстремальных случаев. То, что делают сегодня врачи – это уничтожение народа. Они сначала делают из человека хроника, из хроника делают неизлечимого больного хроника, а дальше он благополучно умирает. Вот сегодня достижение официальной медицины. (2008).

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Лео Бокерия, ученый, кардиохирург, общественный деятель, преподаватель, пропагандист здорового образа жизни, президент общественной организации «Лига здоровья нации»:

НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей.

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Современное здравоохранение – один из последних проектов тёмных сил

Как известно, здоровье согласно ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) определяется медициной лишь на 8-10%.



Поэтому мы отчётливо понимаем, чтобы всё человечество сделать больным с детства до смерти, одних усилий медиков мало.



На 50% здоровье зависит от образа жизни.



Поэтому силы тьмы начинают повреждать здоровье с детства, разрушая и извращая традиционный институт семьи, через родителей, которые ведут не здоровый образ жизни, через всю систему общественного воспитания и образования, которая призвана активизировать левое рационально-логическое полушарие, усыпить правое образное, добиться асимметрии в работе полушарий головного мозга, так чтобы у произведенных умных людей головной мозг использовал лишь 5-6% от своих возможностей на обеспечение хотя бы слабой саморегуляции, а остальные 94-95% дополнялись информационно извне самими силами тьмы для организации нужной им внешней жизни умного человека.

Медицина геноцида Человечества. Часть 1

Сегодняшняя медицина – главное орудие паразитов для убийства людей.



Паразитическая система постепенно превратила медицину в конвейер убийства людей. Вакцины и т.н. лекарства представляют собой наборы страшнейших ядов, а врачей быстро купили и научили принуждать пациентов употреблять эти яды...

Медицина геноцида Человечества. Часть 2

Медицина геноцида Человечества. Часть 3

Медицина геноцида Человечества. Часть 4

СМЕРТЬ НЕВИННОУБИЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРЕСЛЕДУЕТ «ЭСТРАДНЫХ КУМИРОВ»

Использование «стволовых клеток» является неким оккультным действием, поскольку пользующиеся инъекциями зачастую становятся соучастниками убийства младенцев в чреве матери. Воистину, «и воздастся каждому по делам его…»



Медикам клеточная технология так же казалась панацеей от всех бед. Анализы знаменитых пациентов показывали, что в организме актеров происходит обновление, ускорение жизнедеятельности. Однако вскорости появилась страшная статистика: те, кто применял стволовые клетки, сначала реально молодели, а потом быстро «сгорали» от рака.



У них происходил стремительный рост раковых клеток. Абдулов, Янковский, Полищук, Клара Лучко, Турчинский (Динамит), Юрий Айзеншпис, Анна Самохина - все применяли стволовые клетки и скоротечно ушли из жизни. Бывший муж актрисы Самохиной Александр говорил, что они с дочкой были в шоке, когда врачи им сказали сразу: «Лечить поздно, проживет два месяца».



Природу обмануть трудно.

Кардиохирург рассказывает об истинных причинах сердечных заболеваний

Доктор Дуайт Ланделл рассказывает о том, что реальная причина болезней —вовсе не холестерин и жирная пища, как долгое время полагало большинство его коллег.



Исследования показали, что сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за хронического воспаления стенок артерий. Если этого воспаления нет, то холестерин не будет накапливаться в сосудах, а сможет свободно циркулировать в них.



Мы, врачи, обладающие существенной подготовкой, знаниями и авторитетом, очень часто отличаемся слишком завышенной самооценкой, которая мешает нам признать, что мы не правы.



В этом все дело.



Я открыто признаю, что я не прав.

ИСПОВЕДЬ МОСКОВСКОГО ВРАЧА (1-5)

Врачи платной медицины не мошенники, они – убийцы.



В филиале, в котором я работаю, с продажами всё очень строго.



Не выполнил план в первый раз - штраф и минимальный оклад.



Не выполнил второй раз - уволен.



В любых платных медицинских учреждениях есть план, средний чек по



пациенту.



Если врач с этим чеком не справляется и не выполняет месячный план, то ему делают выговор, штрафуют, или даже вообще увольняют, если это повторяется несколько раз.

Почему лекарства перестают работать?

Только не так давно узнал о том, что оказывается существует Великое Витаминное надувательство, а тут оказывается что и антибиотикам осталось не долго нас защищать. Вот что это означает.



Учёные все чаще говорят о том, что наступает «постантибиотический век», когда самые распространённые антибиотики перестают работать. Бактерии эволюционируют и становятся невосприимчивы к лекарствам. Попробуем разобраться, как это произошло и что будет с человечеством дальше.

Ученые назвали главную причину преждевременной смерти...

В ходе исследований эксперты из Британии определили, что примерно 70% смертей происходят по причине заболеваний, вызванных вредными привычками.

Великое витаминное надувательство

Вот уже больше полувека человечество потребляет ударными дозами витамины. Но пока еще не стало бессмертным. Не сократилось также и количество носовых платков, которые оно изводит ежегодно во время насморков и гриппов.



Пришло время разобраться: почему?

Почти все рекламируемые медицинские препараты – бесполезны

Как укрепить иммунитет?



Никак. Заявляет Александр Мясников, экс-главврач Кремлёвской больницы, глава клиники, где сейчас лечится политическая и бизнес-элита России.



Мясников утверждает, что почти все рекламируемые медицинские препараты бесполезны, а зачастую и вредны для людей, называя эту рекламу бизнесом и использованием для этого человеческих слабостей – желании жить долго, быть здоровым, ничего при этом не делая, а только употребляя препараты.

Нейробиолог рассказал, почему мы все должны периодически поститься

В последние годы было множество примеров, когда фармацевтические компании манипулировали опубликованными исследованиями.



Именно поэтому профессор Гарвардского университета медицины, Арнольд Сеймур Рэлман публично заявил, что профессия медика была куплена фармацевтической промышленностью.



Именно поэтому доктор Ричард Хортон, главный редактор The Lancet, недавно сказал, что значительная часть современной научной литературы просто не соответствует действительности.

СПИД – мистификация мирового масштаба?

СПИД – это сумасшедший бизнес.



– То есть сотни научных трудов, медицинских исследований, достоверных фактов, опровергающих вирусную теорию смертельного СПИДа, попросту игнорируются? В чем же тут фокус?



– Суть дела проста. Объясню понятным обычному человеку языком. Никто не говорит о том, что СПИДа нет. Это не совсем точно. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека – есть. Он был, есть и будет. Но он не вызывается вирусом. Соответственно, заразиться им – в привычном понимании слова «заразиться» – невозможно. Но его, если хотите, можно «нажить».

Целлюлит как самый великий всемирный обман

Я надеюсь, что тема, которая будет освещена мной тут, будет интересна в первую очередь женской публике. Впрочем и нам, мужчинам, нужно знать это, чтобы знать врага в лицо.



Под термином «враг» я подразумеваю легион ловких дельцов от косметологии и фарминдустрии. Эти жулики высшей пробы годами дурачат сотни миллионов женщин, заставляя их бороться с заболеванием, которого на самом деле не существует в природе!



Речь идет о ненавистном многим женщинам целлюлите.

Холестерин. Kрупнейшая афера XX века

Во второй половине ХХ века появилась теория, последствия которой равносильны проведению массового геноцида. Рождение теории о том, что причиной атеросклероза является употребление содержащей холестерин животной пищи, было замешано на эгоизме недалеких ученых и жадности фармацевтических компаний.



Жертвами ее пали многие миллионы больных атеросклерозом.

Рак на ранней стадии в большинстве своем не требует медикаментозного лечения – достаточно изменить свою жизнь

За белыми халатами и надменным выражением лица часто скрывается вопиющая некомпетентность в своей профессии.



Современная мировая медицина по сути своей призвана не лечить человека, а получать с него деньги.

Высказывания хирурга-онколога, от которых волосы встают дыбом

Его зовут Марти Макарей, и он хирург-онколог.



Читая его высказывания, важно помнить, что это практикующий врач, работающий в системе и верящий в неё.



Это делает его высказывания ещё более шокирующими.

ЛЕКЦИЯ ДОКТОРА УОЛЛОКА. УМЕРШИЕ ДОКТОРА НЕ ЛГУТ

Исследуя причины смерти людей и животных, я произвел 17500 вскрытий, и вот к какому заключению я пришел:



«Каждое животное и человек, умершие естественной смертью, умирают от неполноценного питания, т.е. от дефицита питательных веществ.»

Теперь хочу сказать Вам главное.



Генетический потенциал продолжительности жизни составляет 120…140 лет.

Фармомафия семейки Рокфеллеров

Как так случилось, что фармацевтических фирм в мире вроде бы море, а хозяин у них один и тот же?



Как так случилось, что наше лечение оказалось в руках уродов, зарабатывающих на отравлении и убийствах людей?



Как так случилось, что медицина выбрала путь, который ей указал многоженец, насильник, конокрад, мошенник, жулик и шарлатан?



Как так случилось, что наши правительства применяют методы террора и запугивания для порабощения и изнасилования своего населения - от имени и в интересах прибыли химической и фармацевтической мафии семейки Рокфеллеров?

То, что вам не говорят об опасности прививок, может убить вас или разрушить вашу жизнь

Складывается впечатление, что когда фармакологи обсуждают побочные эффекты различных лекарств, они всегда упускают из вида мозг. То же самое справедливо и для вакцинации. Долгое время никто не интересовался тем, как влияют вакцины на мозг.

МЕДИЦИНА ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС. ОНА БОЛЬНА. КТО ЕЁ ВЫЛЕЧИТ?

Интересные данные американской печати.



В 1973 году, когда врачи в Израиле бастовали в течение месяца, смертность в стране понизилась вдвое, достигнув самого низкого уровня за все время существования государства.



При аналогичной забастовке в Америке в округе Лос-Анджелес в 1976 году смертность также упала на 20%.



Создается впечатление, что люди выживают не благодаря, а вопреки усилиям медиков.

ЧТО НЕ ТАК В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ?

Несмотря на то, что мы располагаем чудесными современными лекарствами, высокотехнологичными диагностическими приборами, несмотря на то, что наши госпиталя тщательно спланированы и прекрасно оснащены, а сложные хирургические вмешательства доступны, сегодня горькая истина состоит в том, что медицина порой не более действенна, чем устаревшие методы лечения, применявшиеся в незапамятные времена.



Более того, те самые медицинские технологии, которыми так гордится наша цивилизация, продуцируют новые болезненные формы, часть из которых не осознается таковыми до тех пор, пока вредные воздействия не проявятся у огромного числа людей.

ПОЧЕМУ В МЕДИЦИНЕ ВОЗНИК КРИЗИС?

В интервью с Эдуардом Кашубой «Имею счастье быть медиком», известным ученым, профессором в одном из вопросов было затронуто то, что волнует сегодня не только медиков - «Современная медицина при несомненных своих взлетах находится в кризисе; она не может справиться с раком, СПИДом, даже туберкулезом, расписалась в своем бессилии перед хроническими болезнями».



Сегодня об этом знают все, так как никакими усилиями невозможно скрыть реальной картины. Но не каждый проявит смелость признать это. Существование этой реальности обсуждению не подлежит.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС МЕДИЦИНЫ.

Экономическая база медицины – больные. Поэтому любой здоровый человек является прямой угрозой благосостоянию медицинских корпораций.



Скрывают от населения истинные размеры эпидемии хронических заболеваний.



Скрывают или умалчивают причины возникновения хронических заболеваний.



Не занимаются профилактикой хронических заболеваний..



Не диагностируют скрытую фазу хронических заболеваний.



Не диагностируют ранние стадии развития болезни на уровне нарушения обмена веществ.



Не лечат хронические состояния, а доводят человека до болезни на уровне поражения функций органов.



Скрывают настоящие и безопасные методы лечения действительно восстанавливающие здоровье.



Злонамеренно игнорируют, а не изучают, случаи самостоятельного исцеления, а тем более безопасные и методы восстановления здоровья.

ЧЕМ БОЛЬНА РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА?!

К сожалению, ситуация в отечественной медицине такова, что люди обращаются за помощью, либо когда им нужен больничный, либо когда уже становится совсем плохо.



В остальных случаях люди пытаются заниматься самолечением, что зачастую не приводит к положительным результатам. Почему же сложилась такая ситуация, что человек больше доверяет советам посторонних людей, чем квалифицированным специалистам?

КОНЕЦ ЭПОХИ ВРАЧЕВАНИЯ

Показано, как узкая профессионализация медицины и новые технологии ведут к формализации, технологизации и механизации врачебного искусства, выхолащивая его гуманную основу. Новое поколение врачей воспитано этим приобретением общества потребления.



Это конец эпохи искусства врачевания.



Ключевые слова: новейшая история медицины, технологизация, коммерционализация..

Когда люди осознают причины болезней — доктора будут не нужны

Заметим, что медицина никогда не имела дело со здоровьем, она работает только с болезнями.



Медицина утверждает, что здоровых людей вообще не бывает, тем самым, ставя жирный крест на здоровье человека. Врачи не помогли ещё ни одному человеку стать здоровым. Всё, что они делают, это устраняют симптомы болезней, до причины же заболевания они добраться не в состоянии.



Организм человека можно сравнить с домом, болезни - это трещины в доме, потёки, разломы.



Врач - это штукатурщик, который просто искусно замазывает дыры, не задумываясь при этом, почему они возникли. Причём замазывает он эти дыры весьма ненадёжным раствором, который при первом же дождике смывается.

Принципы ИСЦЕЛЕНИЯ организма: мы есть то, что у нас усваивается.

По мнению ученых, тело заменяет себя полностью новым набором клеток каждые семь-десять лет, а некоторые наши важнейшие части организма обновляются еще быстрее.



Наше тело устроено таким образом, что оно стремится к исцелению и каждую минуту проводит работу по самовосстановлению.



Даже без нашего вмешательства. Единственное, что нам все же надо сделать – это перестать ему мешать.



Здоровье – это не только определенный результат анализа крови или показатель давления.



Все эти индикаторы созданы современной медициной (которая не внесла почти никакого вклада в здоровье человечества).

Мы должны чётко знать и ясно представлять себе, что человек - это часть Природы, которая является сложнейшим организмом; мы - такая же его часть, как и животный, растительный и минеральный миры, но стоим на более высокой ступени развития.

Мы все живём по определённым, абсолютно НЕИЗМЕННЫМ, объективным законам Природы, наверно, правильнее будет сказать, что ОБЯЗАНЫ жить по этим законам.

Главнейшей задачей человечества является познание этих законов, включающее в себя их глубокое изучение, строгое соблюдение, а в случаях создания частных законов, соответствующих определённым этапам развития человеческого общества, эти частные законы должны строго соответствовать законам Природы, Космоса, Мироздания.

В Природе всё справедливо, Природа никогда не ошибается.

Все наши болезни, несчастья, физические уродства, психические отклонения, ненормальности в социальной сфере, морально-нравственное и духовное обнищание, деградация человечества и так далее - всё это имеет одну причину - несоблюдение нами законов Природы, Космоса, Мироздания.

Несоблюдение этих законов приводит не только к самоуничтожению человека, но и к уничтожению окружающего нас мира, в том числе и нашего общего дома - планеты Земля!

ЛЮДИ ГИБНУТ ОТ НЕВЕЖЕСТВА!

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постоянная ссылка