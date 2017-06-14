СМИ США: Америка должна проявить великодушие и прибыть на «Танковый биатлон»

Согласно информации новостного портала « ИноСМИ », обозреватель издания The Drive Тайлер Рогоуэй сообщает о вызове, брошенном российской командой в адрес своих американских партнеров, пригласив их померяться силами в «Танковом биатлоне».

Данные соревнования в последние годы проводятся ежегодно в августе. «Так называемый «Танковый биатлон» всегда достаточно интересно смотреть», несмотря на его вульгарный характер.

На них присутствуют лучшие команды «со всей российской сферы влияния в мире», демонстрируя умения в управлении машинами, в точности стрельбы и даже элементы «танкового балета». Но сегодня россияне бросают вызов своим «коллегам из НАТО, с которыми они вполне могли бы столкнуться и в реальном конфликте».

К сожалению, танкисты из европейских стран и США уклоняются от встреч в спортивном формате. Мы становились лучшими у себя на родине. Мы победили друзей из других стран. Пришло время померяться силами с вами. Давайте не целиться друг в друга, а соревноваться на полигонах. Приезжайте, мы ждём. — заявили российские танкисты.

Как полагает автор, США или кто-либо из их союзников, кроме Турции, навряд ли повезут свои вооружения на территорию «всё более непримиримого врага». Однако он считает, что Кремлю стоило сделать официальное приглашение. Тогда США могли бы привезти в Россию «сильно упрощённую экспортную версию своих M1 Abrams ».

Даже в случае проигрыша команды из США, само её присутствие на «Танковом биатлоне уже можно будет расценить как «жест доброй воли» — как бы Москва ни захотела всё перевернуть.

Конечно, действия РФ на Украине и в Сирии достойны жесткого ответа. Но всё же автор считает, что в сфере танковых соревнований можно было бы занять не столь принципиальную позицию, продемонстрировав всему миру своё великодушие.

Дружеское соревнование между танковыми экипажами стран-соперниц станет хорошим напоминанием, что стоит на кону в случае настоящего конфликта.

Комментарии читателей на сайте The Drive:

Durd: Если кто-то действительно верит, что наша администрация отправит упрощённую версию танков на заведомое поражение, то они не обратили внимания на нарцисса в Белом доме. Соревнования могут состояться, но, спорим, США максимально в них вложатся, если решение будет за Трампом.

Matt: Нет уж, спасибо. В мире и так сейчас много всего, в чём можно участвовать. И пока роль России ясна, она заслуживает от нас лишь холодного душа.

T Fox: «Ты не умеешь водить танк». — «Подержи-ка мою водку». (Заводит танк.)

OG_Loc: Звучит как начало третьесортного фильма. Во время соревнований Россия расстреливает все базы НАТО и США электромагнитным оружием космического базирования. И теперь единственная надежда Америки остановить «красную волну» — маленькая команда танкистов в тылу врага…

Источник: nnm.me