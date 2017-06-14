Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июня 2017

Армия Сирии преграждает путь проамериканским боевикам США и террористам ИГИЛ, укрепляясь на границах с Ираком и Иорданией.

Сирийская Армия, ливанская «Хезболла» и их союзники продолжают укрепляться на границе с Ираком, создавая укрепленные позиции и небольшие базы в районе населенного пункта Аль-Будах в нескольких километрах к северо-востоку от пограничного перехода Ат-Танф, где американские войска ведут обучение боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).

Аль-Будах был отбит САА и ее союзниками после того, как авиаудары ВВС США, нанесенные 9 июня, не позволили армейцам достичь своей первоначальной цели — пограничного перехода Ат-Танф.

Этот бросок правительственных войск фактически преградил путь проамериканским бандитам из ССА, которые планировали расширять свою территорию. Также эти действия отрезали боевиков ИГИЛ* от южной границы Сирии с Иорданией. Именно на иракской границе сейчас формируется еще один ударный кулак для наступления в направлении захваченного ИГИЛ города Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.

Кроме того, Сирийская Арабская Республика теперь может возобновить наземный маршрут поставок между Дамаском и Багдадом, как только контроль над этой территорией будет полностью закреплен правительственными войсками. Это ускорит торговлю с Ираком и оживит экономику Сирии, которая в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Кроме того, это упростит поставки оружия из Ирана для ливанской «Хезболлы».

СМИ оппозиции заявили, что из-за давления США Вооруженные силы САР снова сдали этот район вскоре после того, как отбили н. п. Аль-Будах, но с тех пор было опубликовано несколько видеороликов, свидетельствующих о прочном присутствии правительственных сил в этой местности.

На сирийском государственном телевидении было опубликовано еще одно видео, в котором показано, как силы САА транспортируют тяжелую технику, включая танки T-90.

Во вторник появилось уже третье видео, на котором показана Сирийская армия и «Хезболла», укрепляющие позиции и создающие небольшую базу в приграничном регионе.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.