Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июня 2017
- 05:30 Армия Сирии преграждает путь боевикам США, укрепляясь на границе с Ираком (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:32 «Ночные охотники» и «Крокодилы» ВКС РФ начали охоту на ИГИЛ в Хаме: Армия Сирии продвигается за вертолетами (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:17 Удар в спину: Модифицированные дроны и «Грады» боевиков атаковали христианский город на севере сирийской Хамы (ФОТО).
- Вчера 23:55 Успехи САА: Арак и Ракка.
- Вчера 22:43 ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают ключевой район на пути к Дейр-эз-Зор (ВИДЕО).
Армия Сирии преграждает путь боевикам США, укрепляясь на границе с Ираком (ФОТО, ВИДЕО)
Армия Сирии преграждает путь проамериканским боевикам США и террористам ИГИЛ, укрепляясь на границах с Ираком и Иорданией.
Сирийская Армия, ливанская «Хезболла» и их союзники продолжают укрепляться на границе с Ираком, создавая укрепленные позиции и небольшие базы в районе населенного пункта Аль-Будах в нескольких километрах к северо-востоку от пограничного перехода Ат-Танф, где американские войска ведут обучение боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).
Аль-Будах был отбит САА и ее союзниками после того, как авиаудары ВВС США, нанесенные 9 июня, не позволили армейцам достичь своей первоначальной цели — пограничного перехода Ат-Танф.
Этот бросок правительственных войск фактически преградил путь проамериканским бандитам из ССА, которые планировали расширять свою территорию. Также эти действия отрезали боевиков ИГИЛ* от южной границы Сирии с Иорданией. Именно на иракской границе сейчас формируется еще один ударный кулак для наступления в направлении захваченного ИГИЛ города Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.
Кроме того, Сирийская Арабская Республика теперь может возобновить наземный маршрут поставок между Дамаском и Багдадом, как только контроль над этой территорией будет полностью закреплен правительственными войсками. Это ускорит торговлю с Ираком и оживит экономику Сирии, которая в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Кроме того, это упростит поставки оружия из Ирана для ливанской «Хезболлы».
СМИ оппозиции заявили, что из-за давления США Вооруженные силы САР снова сдали этот район вскоре после того, как отбили н. п. Аль-Будах, но с тех пор было опубликовано несколько видеороликов, свидетельствующих о прочном присутствии правительственных сил в этой местности.
На сирийском государственном телевидении было опубликовано еще одно видео, в котором показано, как силы САА транспортируют тяжелую технику, включая танки T-90.
Во вторник появилось уже третье видео, на котором показана Сирийская армия и «Хезболла», укрепляющие позиции и создающие небольшую базу в приграничном регионе.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Ночные охотники» и «Крокодилы» ВКС РФ начали охоту на ИГИЛ в Хаме: Армия Сирии продвигается за вертолетами (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская армия и ВКС России готовятся очистить от ИГИЛ восточную часть провинции Хама.
Военный источник рассказал корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в САР, подробности о происходящих боевых действиях на этом участке фронта.
«В течении прошедшей недели в окрестностях города Саламия была сформирована ударная группировка правительственных войск общей численностью более 700 человек. В состав группировки вошли подразделения танковой бригады, артиллерийский дивизион, спецназ госбезопасности, отряды «Бухамат» и «Туран», — сообщил офицер.
«13 июня сформированная группировка при поддержке сирийской и российской авиации начала широкомасштабное наступление сразу с трех направлений на оплот террористов ИГИЛ* в провинции Хама — город Акербат. Террористы ИГИЛ уже потеряли 3 пикапа с пулеметами калибра 14,5 мм и 12,7 мм, а также около 25 человек убитыми», — уточнил собеседник «Русской Веснф».
ВКС России перебросили в это район боевые вертолеты, которые сразу же вступили в бой с боевиками.
Этой ночью появились первые кадры атак «Ночных охотников» Ми-28 и «Крокодилов» Ми-35, прикрывающих наступление Вооруженных сил САР.
В понедельник Сирийская армия начала первые масштабные атаки на позиции ИГИЛ в восточной части Хамы. Под огнем САА и ВКС РФ оказались укрепрайоны террористов у г. Саламия.
Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом и 11-й танковой дивизией Сирийская арабская армия утром атаковала оккупированный боевиками поселок Аль-Баргартхи.
При мощной воздушной поддержке ударных вертолетов ВКС России правительственные войска смогли добиться успехов вокруг Аль-Баргартии, вынудив террористов отступить из этого населенного пункта.
Наступление Сирийской армии на ИГИЛ в восточной части провинции Хама ставит силы группировки в центральной Сирии в тяжелое положение.
Удар в Хаме должны позволить войскам успешнее продвигаться и в направлении Дейр эз-Зора, так как боевикам все сложнее перебрасывать подкрепления из-за большого количества атак на разных фронтах.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Фото и видео сняты бойцами Социал-Националистической партии САР.
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Удар в спину: Модифицированные дроны и «Грады» боевиков атаковали христианский город на севере сирийской Хамы (ФОТО)
Правительственные войска готовятся к масштабному наступлению на позиции ИГИЛ на востоке провинции Хама, а боевики оппозиции наносят удар в спину САА на севере.
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности о происходящих событиях на севере провинции Хама.
«Ввиду того, что мобилизационные ресурсы ограничены, командованию вооруженных сил приходится собирать личный состав, снимая подразделения со второстепенных направлений в той же провинции Хама.
Тем самым возникает вероятность возобновления активных действий со стороны банд оппозиции, что они и продемонстрировали 13 июня, применив модифицированные квадрокоптеры для бомбардировки самодельными боеприпасами города Хальфая (Хелфая)», — сказал офицер.
«В ходе бомбометания был нанесён материальный ущерб, информация о пострадавших среди мирного населения уточняется. Параллельно был осуществлен обстрел из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» пригорода крупного христианского города Махарда и электростанции, находящейся в непосредственной близости от города. Информации о пострадавших пока не поступало», — уточнил собеседник «Русской Весны».
«Также по сообщению оппозиционного источника, в город Эль-Латамна прибыли специалисты радиоэлектронной борьбы с аппаратурой и была доставлена партия приборов ночного видения», — добавил военный.
«Возможно, руководители бандформирований тем самым пытаются решить задачу по недопущению перегруппировки правительственных сил и сосредоточению значительной группировки войск на востоке провинции. А может быть, в связи с ослаблением группировки правительственных сил на севере провинции, идет подготовка к самостоятельным наступательным действиям, для захвата ранее потерянных позиций», — подытожил собеседник «РВ».
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* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Успехи САА: Арак и Ракка
Сирийская Армия добилась сегодня двух важных успехов, которые имеют оперативное значение.
Взят Арак и часть прилегающего нефтяного поля. Развивается наступление в направлении авиабазы Т3. Дорога на оазис Сухна открыта. Далее Дейр-эз-Зор.
Стремительным броском, "Тигры" и Ко, ушли от Евфрата на юг, в обход американо-курдского буфера и Табки и прорвались через развалившийся фронт халифатчиков к трассе Итрия-Ресафа. К южным окраинам Ракки они конечно врядли успеют, но вот большая часть западной части провинции Ракка в ближайшее время будет перекрашена в красный цвет.
Стоит отметить, что образовался огромный выступ, который имеет тенденцию к превращению в котел. Можно говорить о том, что в ближайшее время всякая угроза Ханассеру с востока будет ликвидирована, а части дислоцированные на фронте в районе Итрии соединяться с частями САА наступающими от южного берега Евфрата.
В целом, мы наблюдаем продолжающийся распад обороны Халифата к югу от Евфрата. САА имея преимущество в живой силе и подавляющее превосходство в бронетехнике и авиации, сполна использует как оперативные выгодны своего положения (боевикам трудно удерживать оборону на открытой местности и закрывать огромные дыры в прорванном фронте), так и благоприятный для бронетехники рельеф местности, что резко повышает темпы продвижения механизированных соединений сирийской армии.
Стратегические задачи остаются прежними – занятие территории к югу от Евфрата, продвижение к Дейр-эз-Зору и вытеснение Халифата из восточных районов Хомса и Хамы. Само собой, большую роль в этих успехах играют российская авиация и российские военспецы, а также иранские "прокси".
Текущие темпы продвижения весьма оптимистичны и позволяют рассчитывать на новые громкие успехи сирийцев, которые сейчас собирают богатый урожай, который был подготовлен упорным и кровавым трудом в 2015-2016 годах, когда был достигнут коренной перелом в ходе сирийской войны. Происходящее сейчас напоминает 1944 год, когда противник еще сопротивлялся, но уже не мог остановить неизбежного поражения и боевые действия постепенно сливались в череду постоянных поражений с эпизодическими контрударами, которые замедляли, но не останавливали приближение конца.
На сирийско-иракской границе.
Механизированная колонна "Лива Фатамиюн" идет к границе.
Плюс интересные фотографии вот отсюда https://2ch.hk/wm/res/2707549.html (там в комментариях отметился человек воевавший в составе ЧВК на сирийском ТВД).
Плюс из комментариев:
Работа российских "частников" в районе Пальмиры. Осторожно, строго 18+
https://vk.com/video-76669927_456242684?l
https://vk.com/video-76669927_456242685?l
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ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают ключевой район на пути к Дейр-эз-Зор (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», Армия Сирии при поддержке ВКС РФ продолжает успешное продвижение к Дейр эз-Зору и выдавливание террористов ИГИЛ из восточной части провинции Хомс.
Накануне во второй половине дня Сирийская армия освободила от ИГИЛ большую часть ключевого района Арак и одноименных газовых месторождений к востоку от Пальмиры.
Некоторые арабские СМИ поторопились сообщить, что сам город Арак уже взят, но позже стало известно, что бои еще продолжаются.
В начале армейцы заняли все ключевые высоты с видом на город и часть шоссе на пути к нему. После взятия окружающих холмов улицы города оказались под огневым контролем правительственных войск
Палестинские ополченцы из «Лива аль-Кудс» заявили, что в ходе боёв днем было ликвидировано свыше 30 террористов ИГИЛ.
Напомним, что Арак являлся важным форпостом ИГИЛ*, защищающим путь к городу Сухнэ, являющемуся транспортным узлом автомобильных путей на города Дейр-эз-Зор, Ракку, Хомс и к иракской границе.
Как только Арак падет, боевики будут вынуждены отступить в богатый газом город Сухнэ.
Армия Сирии берет под контроль район Бир-Аль-Бадия
Одновременно с этим, другие подразделения Сирийской арабской армии возобновили боевые операции в юго-восточной части Пальмиры, нацелившись на район Бир-Аль-Бадия возле насосной станции Т-3.
Опираясь на авиаудары ВКС РФ, подготовленный Россией 5-й корпус САА штурмовал позиции ИГИЛ в районе Бир-Аль-Бадия.
Террористы ИГИЛ ждали нападения Армии Сирии на район Талила и укрепляли оборону там, но командование САА приняло решение атаковать в другом направлении, чтобы обойти этот укрепленный участок с флангов.
Сообщается, что армейцы смогли освободить район Бир-Аль-Бадия, после чего начали продвижение дальше на восток к насосной станции Т-3.
По мере продвижения на восток Вооруженные силы САР заставят боевиков бросить свои позиции и покинуть район Талила.
САА захватывает высоты у г. Хувейсис
В общей сложности Сирийская Армия за вчера освободила значительную часть территорий в восточной части Хомса, ранее захваченных террористами ИГИЛ.
При поддержке ВКС России бойцы 5-го Армейского Корпуса САА нанесли удары по обороне террористов, проложив путь для своего дальнейшего продвижения.
Правительственные войска сумели освободить несколько населённых пунктов вокруг поселка Дхуур Аль-Ганнам, уничтожив и ранив значительное количество террористов в ходе этого наступления.
Кроме того, недалеко от ключевого города Хувейсис армейцы взяли под контроль стратегические холмы с видом на этот город, вынудив «игиловцев» сдать ряд позиций и несколько н. п.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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