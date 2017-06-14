Сенат США одобрил новые санкции против России
23:03. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сенаторы США посмотрели первую часть фильма Оливера Стоуна призванного смягчить американо-российские отношения и решили ввести санкции против РФ. Такая себе "зрительская реакция".
Сенат США одобрил новые санкции против России
Американские сенаторы в среду, 14 июня, большинством голосов одобрили законопроект, расширяющий санкции против России, сообщает Associated Press.
«За» проголосовали 97 сенаторов, против – 2. Таким образом, сенаторы поддержали инициативу дополнить законопроект о санкциях против Ирана поправкой о новых санкциях против России.
Документу теперь предстоит голосование в палате представителей.
13 июня Reuters сообщал, что в сенате достигли договоренностей о расширении санкций против России. Как заявил лидер демократов Чак Шумер, слова которого приводило агентство, дополнительные санкции нужны для того, чтобы Россия и все другие страны, которые могли вмешаться в президентские выборы в США, понимали, что «понесут за это наказание».
Новые санкции планируется распространить на горнодобывающую, металлургическую промышленность в России, судоходство и российские железные дороги.
http://www.rbc.ru/politics/14/06/2017/59
PS. Как не трудно заметить, в отношении РФ, политический истеблишмент США демонстрирует достаточно трогательное единство, несмотря на все заявления Белого Дома о возможности нормализации отношений.
То, что РФ идет в связке с Ираном, можно расцениваться и как раздраженная реакция на успехи РФ и Ирана в Сирии, которые изрядно спутали карты американцам. Ну а раз так, то снова в ход пошла санкционная дубина.
Я бы предположил, что дальнейшее нарастание напряженности в отношениях США и Ирана, приведет к отмене "ядерной сделки", которую спишут на провалы администрации Обамы. Ну а с Россией, по всей видимости дипломатические маневры еще продолжаться в течении лета, но как представляется, временной лаг для каких-либо существенных договоренностей не слишком велик. Инерция американской военно-политической системы будет неуклонно толкать ситуацию к эскалации.
Источник: colonelcassad.livejournal.com