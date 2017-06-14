Русский мир – это прогресс человечества

Англоиудейский (ранее, до слияния, англосаксонский, англиканский) мир – это ДЕСТРУКТИВНЫЙ МИР. Основный смысл в нём (а мир – состояние после войны, «мир нации» – это её состояние господства после победы) – ВЕРХ ПОЖИРАЕТ НИЗ.

«Миров» много – столько же, сколько и геополитических проектов. Конечно, кроме Русского Мира есть ещё, НАПРИМЕР, Англосаксонский (в современных реалиях англо-иудейский) Мир. Равны ли с точки зрения прогресса человечества Русский и Англо-Иудейский Миры? Нет.

Почему я, не будучи русским – упорно утверждаю, что Русский Мир – эталонное явление для Мира Людей, для мира во всём мире? Нет ли в этом предубеждения, вкусовщины, произвольной оценки? Может быть, это просто вздорное утверждение? Давайте разбираться вместе. Предлагаю Вам, читатель, верить не мне, а только фактам, логике и здравому смыслу…

Когда речь идёт о группе наций, то принцип пожирания верхом собственного низа смещается на уровень: а именно, господствующая нация, «народ-победитель», начинает пожирать побеждённые нации.

Если смотреть в ретроспективу истории – то именно так сформировался европейский феодализм (террористическое подавление малой нацией-завоевателем большой нации-рабыни[1]). Он переносит пожирание человека человеком на макроуровень коллективного пожирания и истощения одной нации другой нацией. Поэтому Гитлер и его версия фашизма имеет глубокие корни во всей западноевропейской истории.

По сути, к середине ХХ века изменились не сами действия колонизаторов, а ОЦЕНКА этих действий: обыденное поведение захватчика (концлагеря, геноцид, порабощение) – ещё в начале ХХ века воспринимавшееся как обыденность и норма жизни – через несколько десятилетий стало восприниматься как нетерпимое зверство. Огромна заслуга России и русских в таком ИЗМЕНЕНИИ ОЦЕНКИ ГЕНОЦИДА.

Ведь Гитлер ничего не добавил к методам турок во время геноцида ими армянского народа. Однако геноцид армян человечество приняло в целом равнодушно, а вот гитлеровские геноциды – УЖЕ нет. Под влиянием русской цивилизации и её советского проекта изменилось отношение человечества к жизни и смерти, к правилам и законам ведения боевых действий и т.п.

Однако геноциды новейшего времени, наших дней (армян в Азербайджане, сербский, приднестровский, осетинский и др.) показали, что Запад по сути не изменился, и старый принцип ВЕРХ ПОЖИРАЕТ НИЗ остаётся в качестве основного закона Англо-Иудейского Мира.

Именно поэтому на целом Монблане фактов мы и говорим, что при всей мощи и могуществе Англо-Иудейского мира он деструктивен и нестабилен. Ведь когда в каком-либо пласте верхи сожрут низ, то появляется новый низ (бывший средний класс) – и начинают жрать уже его.



И так снова и снова, как будто морковку на тёрке: сточили хвостик, стали стачивать середину, сточили середину – стали стачивать основание…

Русский Мир в ХХ веке (и ранее тоже) предлагает модель СОСУЩЕСТВОВАНИЯ больших и малых наций, сильных и слабых людей. И это единственная дееспособная модель, которая динамична – и в то же время не агрессивна.

Восточные миры слишком косны и застойны, Запад динамичен – но слишком агрессивен. В нём слишком много неизжитой хищности, неизжитого каннибализма и разбойного менталитета колонизаторов-мародёров.

Всякую победу Запад воспринимает не как пролог к мирному труду, а как пролог к грабежу и разбою. Например, одолев СССР, Запад стал убивать и грабить народы СССР.

А почему не развивать? Не подтягивать до своего уровня? Ответ прост: дураки ли они, чтобы конкурентов себе плодить? Чем хуже будут дела у побеждённых народов – тем проще сохранить победителям свой статус триумфа на максимально долгий срок.

В таком стратегическом подходе и менталитете заключается деструктивность англо-иудейской модели отношений между людьми. Из морали «человек человеку волк» вырастишь только бесконечную резню и бойню, кровавую вакханалию. Мира и покоя такая мораль не даст НИКОГДА. Ибо она делит людей на победителей и побеждённых, и разрешает победителю всё, снимая с него статус преступника при любом его поведении.

Народы исчезают с лица земли, но принцип стирания низа не исчезает вместе со своими жертвами: краснокожие индейцы уничтожили без остатка всё австралоидное население американского континента. Затем англы-переселенцы почти полностью уничтожили краснокожих. Ныне новые волны (например, радикальных исламистов) стремятся уничтожить уже белое население Америки…

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В качестве примера можно взять любой геноцид на планете, но мне, конечно, в личном плане мучительнее всего и острее всего – геноцид армян. Хотя армяне не славяне – Русский Мир представляет из себя единственную возможность выжить для них. Как и для сотен других этносов, не создавших собственных империй.

Каково в мире отношение к геноциду моего народа, многострадальных армян? Есть те, кто на этом делает бизнес, кому это выгодно, для кого убийство моего народа – приносит коммерческую прибыль и карьерный рост. Они напрямую заинтересованы в геноциде. Но большинство человечества не заинтересовано в геноциде. Для большинства судьба армян, как…

…Ну, поясню примером. Где-нибудь в Урюпинске есть ООО «Абсурд». Вам оно не принадлежит, никакого отношения к вам не имеет. Поэтому вам на него плевать. Вы не злой человек, и зла ему не желаете, однако всё проще – вы вообще не думаете о предприятии, вас не касающемся.

Допустим, ООО «Абсурд» разорилось. Ну и что? Вам какое дело? Это их проблемы, учредителей. Или наоборот, ООО «Абсурд» сказочно разбогатело? Вам и до этого нет дела – ведь оно же с вами никак не связано.

Вот в эту формулу «никакого» отношения к судьбе чужих народов укладывается поведение и реакция людей планеты. Есть где-то на другом континенте какой-то народ – и пусть себе! Извели его, вырезали – по-человечески жаль, но какое мне дело?! У меня там сватьёв или братьёв не было…

Такое отношение позволяет тем, кто обогащается и расширяется путём геноцидов (ныне это прежде всего англо-иудейский мир) – делать своё чёрное дело беспрепятственно.



Защитить народы от Каракаса до Афин и Пхеньяна может только альтернативный проект – не менее могущественный, чем мировая империя волков, но не такой агрессивный.

Вы видите иной такой проект, кроме Русского Мира? Ау! Где вы, альтернативные проекты? Мир упростился: остался только один убийца-маньяк, который бегает за вами с топором, и только один полицейский, которому по силам взять этого здоровенного маньяка «на мушку»…

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Драка – победа – уничтожение побеждённого. Следующая драка – снова выявились победители – и они снова уничтожают побеждённых. Доколе?

На примере Украины сегодня мы видим с предельной отчётливостью и откровенностью, что англо-иудейский мир, захватив территорию, занимается не развитием, а уничтожением туземного населения (если смотреть по цифрам, то покорные захватчикам украинцы уничтожаются даже быстрее восставших русских).

При этом к славянам применяются методы, отработанные на индейцах: стравливание индейских племён между собой, заключение союзов с одним племенем против другого (что кончается истреблением обоих племен), плата за скальпы и т.п.

Дело, конечно, не в одной Украине и не в славянах. Под катком геноцида (экономического, но не только) – сегодня греки, румыны, ряд народов Азии, почти вся Африка. Очень серьёзные битвы идут в Латинской Америке.

Это факты, которые нельзя истолковать как случайность, совпадение или чью-то личную злую волю (Обамы-чмо или забытой ныне ведьмы Олбрайт).

Это стратегия на геноцид, стратегия ущербного и деструктивного Англо-Иудейского Мира, который торжествует не во имя людей (человеческого вида), а вопреки и в пику им. И нужно понимать, что в этом деструктивном мире-антицивилизации это не закончится собственными силами НИКОГДА. Да, сегодня лиса утащила рябую курочку, и не тронула белых, но завтра она вернётся за белыми и всеми прочими…

Англо-иудейский мир постоянно разрабатывает (и с большим успехом) – не приспособления для облегчения жизни, а приспособления для облегчения убийства. Он одержим идеей подавления и доминирования.

Покорность жертвы не успокаивает его, как нормального завоевателя (ищущего новых подданных, а не руины и реки крови). Наоборот, покорность его возбуждает и «заводит».

Как и техника, экономические схемы, механизмы и отношения, разработанные в англоязычной среде – служат не организации, а дезорганизации жизни, тоже выступают орудиями убийства (что доказывает опыт «реформ» под руководством западных советников в самых разных частях света[2]).

Западная фантастика перенесла этот дестуктивный менталитет и на отношения между планетами:

- Планетам доверять нельзя, все они разные, но все враждебны нам, и готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта – в миллиарде километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выгребайте минералы и удирайте живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними[3].

Читаешь такое у Бредбери – а перед глазами захваченная западниками Украина! Активный деятель майдана, в полной мере страдающий укропатологией головного мозга, Станислав Речинский в наши дни вдруг прозрел и пишет:

«… Историки будущего скажут, что мы были чумой для этой земли. Свели и продали леса, перекопали в лунный пейзаж пару областей ради янтаря, а потом просто смылись, спились…»[4].

Сравните отрывок у Бредбери и у Речинского, и увидите, что никакой случайности нет, это давняя и устойчивая стратегия отношения капитализма к чужим и побеждённым, к порабощённым и захваченным.

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Таким образом, только Русский Мир является перспективным с точки зрения прогресса и цивилизации.

Он способен развиваться в научно-техническом плане (этим выгодно отличается от азиатчины), и в то же время возрастание технических сил у него не означает роста агрессивности, как у западных миров.

Использование силы науки и техники для сосуществования, а не для взаимного истребления – единственный шанс на будущее для человеческого вида.

Ключ к будущему Миру Людей – Русский Мир. Это говорю не я, а факты и история.