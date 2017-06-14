Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину для участия в ЧЕ

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Отмечается, что Кушиташвили, а также пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков, их вывели из купе, люди, представившиеся сотрудниками пограничного контроля. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.

"Украинская сторона таким образом сама себя дискредитирует. Сейчас мы оперативно решаем вопрос со спортсменом в категории 81 кг (Кушиташвили). Мы не видим ни одной объективной причины такого отношения к нашей сборной, официального ответа нам не поступало", - сказал Кремлев.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.

http://tass.ru/sport/4335263