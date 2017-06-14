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Роспотребнадзор нашел более тысячи наименований опасных товаров из КНР

15:49. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Опасные игрушки, детские и текстильные товары, продукты обнаружили и изъяли из торговых предприятий сотрудники Роспотребнадзора.
 
За год, по данным ведомства, было выявлено свыше 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Наибольший объем - около 52% - приходится на игрушки, почти 27% - на текстильные изделия. 16% опасных товаров - это продукция, предназначенная для детей и подростков, около 5% - пищевая продукция.
 
Что касается детских игрушек, то тут самым распространенными нарушениями являются несоответствия маркировки (не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты изготовления), однако встречаются и более серьезные нарушения - превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.
 
Для продукции китайской легкой промышленности характерны нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости тканей, в том числе нижнего белья, отсутствие контрольно-информационных знаков на меховых изделиях. В биологически активных добавках к пище найдены опасные вещества, в том числе нитраты и химические элементы в овощах, в рыбе зафиксировано превышение норматива содержания глазури в 4,7 раза.
 
Все товары с нарушениями были изъяты из оборота.
 
https://rg.ru/2017/06/14/rospotrebnadzor-nashel-bolee-tysiachi-naimenovanij-opasnyh-tovarov-iz-knr.html

 

Метки: Новости, товары, экономика
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