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Реконструкторы ответили на штурм “свидетелями навального” их фестиваля

10:03. 14 июня 2017 Просмотров - 42 Один комментарий Опубликовал:

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

Суровые и готовившиеся полгода к фестивалю "Времена и эпохи" реконструкторы, более всего "пострадавшие" от провокации Навального с переносом протеста на Тверскую улицу опубликовали на страницах своего сайта материал, в котором высказали отношение к произошедшему.

"Реконструкторы очень любят историю. А история часто повторяется и обычно из-за ошибок. Плохих людей очень мало на свете, люди вообще в целом хорошие. Но они не всегда умные и часто поступают глупо",- пиушт они. Например, есть туристы "оставляющие после себя в лесу помойку из пластика и жестяных банок" — которые при этом "хорошие и примерные семьянины". Есть пассажиры метро, проходящие мимо лежащего человека — они тоже хорошие, "просто не подумали, просто поспешили".

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

"Люди, которые пришли на митинг Алексея Навального, — неплохие. Они просто не подумали о последствиях или не хотели думать. Когда встретились на Тверской улице, полной гуляющих горожан с детьми, когда провоцировали полицию и ОМОН и когда побежали от них, не видя ничего перед собой — по палаткам, по живым людям, буквально по головам",- сообщают реконструкторы.

"Свобода убеждений, мнений — высшее благо гуманистического общества. Однако свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И безопасность",- отмечают "Ратоборцы".

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

"На площадке «Древняя Русь» в палатках реконструкторов спали дети, рядом их мамы демонстрировали средневековые рукоделия. Сотни людей гуляли вокруг, общались, отдыхали… Плотный поток. В нем возникает толпа с лозунгами, толпа лезет на крыши домиков дьяковской культуры, толпа топчет лагерь — в палатке вещи, посуда, там могли быть люди. Плевать",- рассказывают они.

"Маленьких детей подняли по лестнице в историческую лодку, чтобы не затоптали. Лезут и туда. Реконструкторы пытаются удержать хлипкие плетни, огораживающие лагерь. А те топчут, несутся вперед. Ведь главное — политическая свобода. Личное мнение",- делятся те, кто долго готовился к фестивалю, собравшего несколько сотен тысяч человек.

"Что ж. У нас личное мнение тоже есть. Разные точки зрения нужны. В политических вопросах, исторических, религиозных, культурных. Идеи, мысли, концепции двигают историю вперед — уж мы-то в этом разбираемся. Но людьми нас делает уважение. К окружающим, их безопасности и свободе",- заключают они.

"Весь фестиваль, ровно как и его кульминацию, мы готовили более полугода. На улице Тверская соберется больше 1 тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг", — призывал до начала акции Навального организатор фестиваля, глава агентства исторических проектов "Ратоборцы" Алексей Овчаренко.

"Навальному надо картинку создать. Он будет провоцировать и хочет, чтобы его повязали и как можно больше людей это засняли на видео… так что готовьтесь",- говорили реконструкторы в соцсетях.

"Испорчен праздник «Времена и эпохи». Навальный и его сторонники получат негатив от гостей фестиваля и организаторов (между прочим, задействовано 6000 реконструкторов). Характерный комментарий дал стриму «Радио Свободы» один из прохожих, в духе "сволочи либералы изгадили людям праздник",- писали политтехнологи в телеграм.

"Дерьмово получилось :( Идея с гуляниями по Тверской и вправду была ошибкой. Кстати, люди, которые тут пишут что "если бы не ОМОН, то всё прошло бы спокойно". Вот я в этом ОЧЕНЬ сомневаюсь, к сожалению. 95% людей да, прошли бы спокойно, но 5% радикальных никуда не денутся — они бы и лозунги кричали, и всячески пытались к себе привлечь внимание — от этого никуда не денешься, увы",- признают в комментариях даже сами сторонники Навального.

Добавим, что публикация этого материала уже вызвала серьезный резонанс в политологической среде — в частности, о ней дискутирует множество политтехнологических телеграм-каналов.

"Профессиональные «козлы с щитами» опубликовали своё видение вчерашней ситуации на Тверской. Не буду говорить про то, кто кого провоцировал, это пусть останется на совести каждого конкретного человека, но про то, что бежали по палаткам и по живым людям — ложь, и про возникшую толпу с лозунгами тоже ложь. Эти люди сами не знали что делать и как реагировать. Кто-то помогал поднимать упавших, а кто-то бил их. В один плетёный загончик меня пустили отдышаться и передать информацию (пресс-карта у меня была в руке и я её показывал), а во второй нет",- пишет ГРХВ.

"Но их, конечно, можно понять. Весь этот фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» делало Агентство исторических проектов «Ратоборцы», которое сотрудничает с мэрией уже не первый год. На сайте фестиваля в подвале написано, что это проект правительства Москвы. Могло ли их руководство написать как-то иначе? Конечно же нетОчень было бы интересно почитать про отношения мэрии и «Ратоборцев», вот я к чему",- добавляет он.

На это другой популярный телеграм-аналитик отвечает "Советуем посмотреть видео — на котором активисты как раз "бежали по палаткам и по живым людям — ложь, и про возникшую толпу с лозунгами тоже ложь". Впрочем, еще остается неиспользованным тезис "ОМОН виноват, если бы не он, то активисты просто заорали бы и заклеили стикерами фестиваль" ;)".

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

"И, конечно, всегда занятно, когда взрослые люди начинают отвечать не на вопрос, а про говорящего. Да пусть это хоть сатанисты были, присягнувшие Кремлю за мавзолеем. Несколько тысяч человек готовили это полгода (кто не в теме — не поймет). Собственно, мы всегда сочувствовали Стратегии-31, которую какой-нибудь Румол срывал картингом, сдачей крови и прочими веселыми стартами. Здесь же история Триумфальной вывернулась наоборот",- рассказывает эксперт."А вывод один — граница свободы одних действительно заканчивается на границае свободы других. И великая наука — не нарушать эти границы, решая собственные задачи. Ну или невеликая наука огребать, если нарушил",- заключает автор.

Далее автор публикует фото "навальнят", селфящихся на построенных декорациях, кричащих оттуда толпе и обклеивающих декорации стикерами "Навальный-2018".

"Реконструкторы, а точнее агентство "Ратоборец" (давно сотрудничающее с мэрией), высказалось по поводу событий на Тверской. Мол, люди провоцировали ОМОН, а потом топтали палатки со спящими детьми",- выступил Михаил Пожарский.

"Вы так пишите, будто бы все эти люди лезли на ваши палатки по собственному желанию, а не потому что их туда гнал ОМОН, который их избивал и тащил в автозаки. А когда тебя бьет ОМОН — побежишь куда угодно, включая ваши палатки. Так может имеет смысл предъявить претензии ОМОНу?",- цитирует он свой комментарий.

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

"Про отношения ролевиков, реконструктовов и власти. Ролевые игры и реконструкция всегда были, есть и будут связаны с взаимодействием с властью, хоть при Ельцине, хоть при Путине, хоть при Медведеве.Любой фестиваль и любой выезд проходят процедуру согласования (в начале 90-х можно было просто договориться с лесником, но потом все стало сложнее). Несанкционированные фестивали с разгоном и прятками по лесам от Росгвардии реконам никогда не были нужны, в том числе, потому что за такую зарницу потом свои же прибьют",- делятся своим мнение анонимные реконструкторы (причем скорее либералы, чем консерваторы).

"У приличных клубов есть помещения, обычно — муниципальная аренда. Поэтому, хотя в этой среде полно людей с разными взглядами, хорошие отношения с местной властью для них — залог мирной жизни с занятием любимым хобби. Практика участия в мероприятиях мэрии для реконов не нова. Просто люди с вот таким хобби. Организаторы и участники фестиваля в этой среде считаются крайне уважаемыми и грамотными людьми. Вопли о сотрудничестве с режимом читают недоуменно, так как вообще не понимают предьяву",- добавляют они.

"К Навальному относиться после вчерашнего в этой среде станут резко хуже",- сообщают реконструкторы.

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

"Процитирую вчерашнюю переписку со знакомым реконструктором, который вчера был на Тверской, и очень зол",- предлагает Михаил Карпов. И цитирует «Испортить людям праздник — отличный способ добиваться всеобщей любви. Но это не точно. Хотя картинки для BBC будут пальчики оближешь, этого не отнять".

Реконструкторы ответили на штурм "свидетелями навального" их фестиваля

"ОК, картинку бибисям дали. Но в популярности ЗДЕСЬ просели так, что становится понятно — долгосрочных планов на эту компашку у хозяев уже нет, выжимают что можно быстро и сейчас",- пишут реконструкторы.

И, конечно, на "Ратоборе" в комментарии к записи про Тверскую уже пришли сторонники Навального со своей традиционной риторикой…

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 2125 -27
    krikunoleg 14 июня 2017 в 10:34 Ссылка Пометить
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    Да, да, погром он не делал и не провоцировал ни кого на погром… Он просто нарушил закон и собрал безграмотных малолеток в неположенном месте, а дальше уже они, малолетки, сами… выражая свою свободу и право (хорошо бы об обязанностях подумать… бы…)

    Пушечное мясо “революции”!

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