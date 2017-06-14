Реконструкторы ответили на штурм “свидетелями навального” их фестиваля

Суровые и готовившиеся полгода к фестивалю "Времена и эпохи" реконструкторы, более всего "пострадавшие" от провокации Навального с переносом протеста на Тверскую улицу опубликовали на страницах своего сайта материал, в котором высказали отношение к произошедшему.

"Реконструкторы очень любят историю. А история часто повторяется и обычно из-за ошибок. Плохих людей очень мало на свете, люди вообще в целом хорошие. Но они не всегда умные и часто поступают глупо",- пиушт они. Например, есть туристы "оставляющие после себя в лесу помойку из пластика и жестяных банок" — которые при этом "хорошие и примерные семьянины". Есть пассажиры метро, проходящие мимо лежащего человека — они тоже хорошие, "просто не подумали, просто поспешили".

"Люди, которые пришли на митинг Алексея Навального, — неплохие. Они просто не подумали о последствиях или не хотели думать. Когда встретились на Тверской улице, полной гуляющих горожан с детьми, когда провоцировали полицию и ОМОН и когда побежали от них, не видя ничего перед собой — по палаткам, по живым людям, буквально по головам",- сообщают реконструкторы.

"Свобода убеждений, мнений — высшее благо гуманистического общества. Однако свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И безопасность",- отмечают "Ратоборцы".

"На площадке «Древняя Русь» в палатках реконструкторов спали дети, рядом их мамы демонстрировали средневековые рукоделия. Сотни людей гуляли вокруг, общались, отдыхали… Плотный поток. В нем возникает толпа с лозунгами, толпа лезет на крыши домиков дьяковской культуры, толпа топчет лагерь — в палатке вещи, посуда, там могли быть люди. Плевать",- рассказывают они.

"Маленьких детей подняли по лестнице в историческую лодку, чтобы не затоптали. Лезут и туда. Реконструкторы пытаются удержать хлипкие плетни, огораживающие лагерь. А те топчут, несутся вперед. Ведь главное — политическая свобода. Личное мнение",- делятся те, кто долго готовился к фестивалю, собравшего несколько сотен тысяч человек.

"Что ж. У нас личное мнение тоже есть. Разные точки зрения нужны. В политических вопросах, исторических, религиозных, культурных. Идеи, мысли, концепции двигают историю вперед — уж мы-то в этом разбираемся. Но людьми нас делает уважение. К окружающим, их безопасности и свободе",- заключают они.

"Весь фестиваль, ровно как и его кульминацию, мы готовили более полугода. На улице Тверская соберется больше 1 тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг", — призывал до начала акции Навального организатор фестиваля, глава агентства исторических проектов "Ратоборцы" Алексей Овчаренко.

"Навальному надо картинку создать. Он будет провоцировать и хочет, чтобы его повязали и как можно больше людей это засняли на видео… так что готовьтесь",- говорили реконструкторы в соцсетях.

"Испорчен праздник «Времена и эпохи». Навальный и его сторонники получат негатив от гостей фестиваля и организаторов (между прочим, задействовано 6000 реконструкторов). Характерный комментарий дал стриму «Радио Свободы» один из прохожих, в духе "сволочи либералы изгадили людям праздник",- писали политтехнологи в телеграм.

"Дерьмово получилось :( Идея с гуляниями по Тверской и вправду была ошибкой. Кстати, люди, которые тут пишут что "если бы не ОМОН, то всё прошло бы спокойно". Вот я в этом ОЧЕНЬ сомневаюсь, к сожалению. 95% людей да, прошли бы спокойно, но 5% радикальных никуда не денутся — они бы и лозунги кричали, и всячески пытались к себе привлечь внимание — от этого никуда не денешься, увы",- признают в комментариях даже сами сторонники Навального.

Добавим, что публикация этого материала уже вызвала серьезный резонанс в политологической среде — в частности, о ней дискутирует множество политтехнологических телеграм-каналов.

"Профессиональные «козлы с щитами» опубликовали своё видение вчерашней ситуации на Тверской. Не буду говорить про то, кто кого провоцировал, это пусть останется на совести каждого конкретного человека, но про то, что бежали по палаткам и по живым людям — ложь, и про возникшую толпу с лозунгами тоже ложь. Эти люди сами не знали что делать и как реагировать. Кто-то помогал поднимать упавших, а кто-то бил их. В один плетёный загончик меня пустили отдышаться и передать информацию (пресс-карта у меня была в руке и я её показывал), а во второй нет",- пишет ГРХВ.

"Но их, конечно, можно понять. Весь этот фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» делало Агентство исторических проектов «Ратоборцы», которое сотрудничает с мэрией уже не первый год. На сайте фестиваля в подвале написано, что это проект правительства Москвы. Могло ли их руководство написать как-то иначе? Конечно же нетОчень было бы интересно почитать про отношения мэрии и «Ратоборцев», вот я к чему",- добавляет он.

На это другой популярный телеграм-аналитик отвечает "Советуем посмотреть видео — на котором активисты как раз "бежали по палаткам и по живым людям — ложь, и про возникшую толпу с лозунгами тоже ложь". Впрочем, еще остается неиспользованным тезис "ОМОН виноват, если бы не он, то активисты просто заорали бы и заклеили стикерами фестиваль" ;)".

"И, конечно, всегда занятно, когда взрослые люди начинают отвечать не на вопрос, а про говорящего. Да пусть это хоть сатанисты были, присягнувшие Кремлю за мавзолеем. Несколько тысяч человек готовили это полгода (кто не в теме — не поймет). Собственно, мы всегда сочувствовали Стратегии-31, которую какой-нибудь Румол срывал картингом, сдачей крови и прочими веселыми стартами. Здесь же история Триумфальной вывернулась наоборот",- рассказывает эксперт."А вывод один — граница свободы одних действительно заканчивается на границае свободы других. И великая наука — не нарушать эти границы, решая собственные задачи. Ну или невеликая наука огребать, если нарушил",- заключает автор.

Далее автор публикует фото "навальнят", селфящихся на построенных декорациях, кричащих оттуда толпе и обклеивающих декорации стикерами "Навальный-2018".

"Реконструкторы, а точнее агентство "Ратоборец" (давно сотрудничающее с мэрией), высказалось по поводу событий на Тверской. Мол, люди провоцировали ОМОН, а потом топтали палатки со спящими детьми",- выступил Михаил Пожарский.

"Вы так пишите, будто бы все эти люди лезли на ваши палатки по собственному желанию, а не потому что их туда гнал ОМОН, который их избивал и тащил в автозаки. А когда тебя бьет ОМОН — побежишь куда угодно, включая ваши палатки. Так может имеет смысл предъявить претензии ОМОНу?",- цитирует он свой комментарий.

"Про отношения ролевиков, реконструктовов и власти. Ролевые игры и реконструкция всегда были, есть и будут связаны с взаимодействием с властью, хоть при Ельцине, хоть при Путине, хоть при Медведеве.Любой фестиваль и любой выезд проходят процедуру согласования (в начале 90-х можно было просто договориться с лесником, но потом все стало сложнее). Несанкционированные фестивали с разгоном и прятками по лесам от Росгвардии реконам никогда не были нужны, в том числе, потому что за такую зарницу потом свои же прибьют",- делятся своим мнение анонимные реконструкторы (причем скорее либералы, чем консерваторы).

"У приличных клубов есть помещения, обычно — муниципальная аренда. Поэтому, хотя в этой среде полно людей с разными взглядами, хорошие отношения с местной властью для них — залог мирной жизни с занятием любимым хобби. Практика участия в мероприятиях мэрии для реконов не нова. Просто люди с вот таким хобби. Организаторы и участники фестиваля в этой среде считаются крайне уважаемыми и грамотными людьми. Вопли о сотрудничестве с режимом читают недоуменно, так как вообще не понимают предьяву",- добавляют они.

"К Навальному относиться после вчерашнего в этой среде станут резко хуже",- сообщают реконструкторы.

"Процитирую вчерашнюю переписку со знакомым реконструктором, который вчера был на Тверской, и очень зол",- предлагает Михаил Карпов. И цитирует «Испортить людям праздник — отличный способ добиваться всеобщей любви. Но это не точно. Хотя картинки для BBC будут пальчики оближешь, этого не отнять".



"ОК, картинку бибисям дали. Но в популярности ЗДЕСЬ просели так, что становится понятно — долгосрочных планов на эту компашку у хозяев уже нет, выжимают что можно быстро и сейчас",- пишут реконструкторы.

И, конечно, на "Ратоборе" в комментарии к записи про Тверскую уже пришли сторонники Навального со своей традиционной риторикой…

Источник: nnm.me