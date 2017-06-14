Путин, идущий путём Сталина.

Есть люди, мыслящие прямолинейно. Они скажут, что нет никакого сходства между Путиным и Сталиным. И они будут, безусловно, правы, ибо если смотреть прямолинейно, то никакого сходства действительно нет. Одни различия.

Есть люди, мыслящие гибко. Умеющие видеть парадоксальные параллели там, где их на первый взгляд нет и быть не может. Но если посмотреть чуть под углом, их сразу станет видно. Так опытные лётчики умели видеть далеко летящие самолёты. Для этого надо смотреть чуть мимо того места, где хочешь увидеть летящую точку. Смотреть не прямым, а периферийным зрением. И сразу увидишь то, что при прямом взгляде увидеть было нельзя. Но требуется тренировка. Для парадоксального мышления тренировка тем более необходима.

Общее у Путина со Сталиным можно увидеть, прочитав вот эту статью, написанную Сталиным 28 июля 1927 года. Прочитать и удивиться не только прозорливости Сталина, но и тому, как ничего не изменилось в мире с тех пор.

Попробуйте мысленно поменять в статье слово "СССР" на "Россия", применить написанное в нашему времени и поменять в конце фамилию "Сталин" на "Путин" - и вы сразу увидите, что общего у Путина со Сталиным.

У них совершенно общие задачи и совершенно общее геополитическое окружение. Именно потому Сталин особенно актуален сегодня. Отлично на эту тему сказал Николай Стариков, человек, который лучше других умеет почувствовать те аспекты Путина, которые тот не может проявить и сказать вслух. Я много критикую Старикова, но не за всё подряд, а за совершенно конкретные вещи. Однако Стариков человек несомненно талантливый, и там, где он прав и особенно хорош, это не грех признать и процитировать.

"Сталин сегодня является одной из наиболее востребованных политических фигур. Интерес к нему не снижается, а, напротив, растёт. Многие его высказывания звучат удивительно актуально". (Николай Стариков, "Так говорил Сталин".)

Одно из таких актуальных сталинских высказываний я и хочу предложить вашему вниманию. Итак, всего лишь замените мысленно Сталина на Путина, Варшаву на Анкару, Войкова на Карлова, а "СССР" на "Россия" - и вперёд.

И.В.Сталин. Заметки на современные темы.

Об угрозе войны.

Едва ли можно сомневаться, что основным вопросом современности является вопрос об угрозе новой империалистической войны. Речь идёт не о какой-то неопределённой и бесплотной "опасности" новой войны. Речь идёт о реальной и действительной угрозе новой войны вообще, войны против СССР - в особенности.

Передел мира и сфер влияния, произведённый в результате последней империалистической войны, успел уже "устареть". Выдвинулись вперёд некоторые новые страны (Америка, Япония). Отходят назад некоторые старые страны (Англия). Оживает и растёт, всё более усиливаясь, похороненная было в Версале капиталистическая Германия. Лезет вверх буржуазная Италия, с завистью поглядывая на Францию.

Идёт бешеная борьба за рынки сбыта, за рынки вывоза капитала, за морские и сухопутные дороги к этим рынкам, за новый передел мира. Растут противоречия между Америкой и Англией, между Японией и Америкой, между Англией и Францией, между Италией и Францией.

Растут противоречия внутри капиталистических стран, прорываясь время от времени в виде открытых революционных выступлений пролетариата (Англия, Австрия).

Растут противоречия между империалистическим миром и зависимыми странами, то и дело прорываясь в виде открытых конфликтов и революционных взрывов (Китай, Индонезия, Северная Африка, Южная Америка).

Но рост всех этих противоречий означает рост кризиса мирового капитализма, несмотря на факт стабилизации, кризиса, несравненно более глубокого, чем кризис перед последней империалистической войной. ...

Неудивительно, что империализм готовится к новой войне, видя в ней единственный путь разрешения этого кризиса. Небывалый рост вооружений, общий курс буржуазных правительств на фашистские методы "управления", крестовый поход против коммунистов, бешеная травля СССР, прямая интервенция в Китае - всё это различные стороны одного и того же явления - подготовки к новой войне за новый передел мира.

Они, империалисты, давно бы уже передрались между собой, если бы не коммунистические партии, ведущие решительную борьбу против империалистических войн, если бы не СССР, мирная политика которого является тяжёлой гирей на ногах у зачинщиков новой войны, если бы не боязнь ослабить друг друга и облегчить тем самым новый прорыв империалистического фронта.

Я думаю, что последнее обстоятельство, т. е. боязнь ослабить друг друга и облегчить тем самым новый прорыв империалистического фронта, - является одним из важных факторов, сдерживающих пока что тягу к взаимной драке.

Отсюда "естественное" стремление известных кругов империалистов отодвинуть назад противоречия в своём собственном лагере, замазать их временно, создать единый фронт империалистов и пойти походом против СССР, с тем, чтобы разрешить углубляющийся кризис капитализма хотя бы частично, хотя бы временно, за счет СССР.

Тот факт, что инициативу в этом деле, в деле создания единого фронта империалистов против СССР, взяли на себя английская буржуазия и её боевой штаб, партия консерваторов, - этот факт не должен представлять для нас чего-либо неожиданного. Английский капитализм всегда был, есть и будет наиболее злостным душителем народных революций. ...

Советские люди никогда не забудут тех насилий, грабежей и военных вторжений, которым подверглась несколько лет назад наша страна по милости английских капиталистов. Что же тут удивительного, если английский капитал и его консервативная партия берутся вновь возглавить войну против мирового очага пролетарской революции, против СССР?

Но английская буржуазия не любит воевать своими собственными руками. Она всегда предпочитала вести войну чужими руками. И ей иногда действительно удавалось найти дураков, готовых таскать для неё из огня каштаны.

Вполне понятно, что партия консерваторов, готовясь к войне с СССР, вот уже несколько лет ведёт подготовительную работу по созданию против СССР "священного союза" больших и малых государств.

Если раньше, до последнего времени, эта подготовительная работа консерваторов велась более или менее прикрыто, то теперь, за последнее время, они перешли к "прямым действиям", нанося СССР открытые удары и пытаясь сколотить на глазах у всех пресловутый "священный союз".

Первый открытый удар был нанесен консервативным правительством Англии в Пекине при нападении на советское полпредство. Нападение это преследовало, по крайней мере, две цели. Оно должно было обнаружить "ужасные" документы "разрушительной" работы СССР, долженствующие создать атмосферу общего возмущения и почву для единого фронта против СССР. Оно должно было создать военный конфликт с пекинским правительством и втянуть СССР в войну с Китаем.

Удар этот сорвался, как известно.

Второй открытый удар был нанесён в Лондоне при нападении на Аркос и разрыве с СССР. Удар этот имел своей целью создать единый фронт против СССР, открыть дипломатическую блокаду СССР по всей Европе и спровоцировать серию разрывов договорных отношений с Советским Союзом.

Удар этот также сорвался, как известно.

Третий открытый удар был нанесён в Варшаве путём организации убийства Войкова. Убийство Войкова, организованное агентами консервативной партии, должно было сыграть, по замыслу его авторов, роль убийства в Сараево, втянув СССР в военный конфликт с Польшей.

Этот удар тоже, как будто бы, сорвался.

Чем объяснить, что эти удары не дали пока что того эффекта, какого ждали от них консерваторы?

Противоречивыми интересами различных буржуазных государств, из коих многие заинтересованы в сохранении экономических связей с СССР.

Нежеланием зависимых от Англии государств... служить безгласным орудием консерваторов в ущерб своим собственным интересам.

Почтенные лорды, видимо, не хотят понять, что каждое государство, будь оно самое незначительное, склонно считать себя некоей единицей, старающейся жить своей собственной жизнью и не желающей ставить на карту своё существование ради прекрасных глаз консерваторов. Английские консерваторы забыли учесть все эти обстоятельства.

Значит ли это, что не будет больше таких ударов? Нет, не значит. Наоборот, это значит лишь то, что удары будут повторяться с новой силой.

Удары эти нельзя считать случайностью. Они естественно выросли из всей международной обстановки, из положения английской буржуазии как в "метрополии", так и в колониях, из положения консервативной партии, как партии правящей.

Вся нынешняя международная обстановка, все факты из области "операций" английского правительства против СССР, и то, что оно организует финансовую блокаду СССР, и то, что оно ведёт тайные беседы с державами о политике против СССР, и то, что оно субсидирует эмигрантские "правительства" Украины, Грузии, Азербайджана, Армении и т. д. на предмет организации восстаний в этих странах СССР, и то, что оно финансирует шпионско-террористические группы, взрывающие мосты, поджигающие фабрики и терроризирующие полпредов СССР, - всё это с несомненностью говорит нам о том, что английское консервативное правительство стало твердо и решительно на путь организации войны против СССР. Причём ни в коем случае нельзя считать исключённым, что консерваторам может удаться при известных условиях сколотить тот или иной военный блок против СССР.

Каковы наши задачи?

Задача состоит в том, чтобы бить тревогу во всех странах Европы об угрозе новой войны, поднять бдительность... готовить массы, неустанно готовить к тому, чтобы встретить во всеоружии революционной борьбы все и всякие попытки буржуазных правительств к организации новой войны.

Нас дразнят и будут дразнить провокаторы из важдебного лагеря, утверждая, что наша мирная политика объясняется нашей слабостью, слабостью нашей армии. Это взрывает иногда кой-кого из наших товарищей, склонных поддаться провокации и требующих принятия "решительных" мер. Это слабость нервов. Это отсутствие выдержки. Мы не можем и не должны играть под дудку наших противников. Мы должны идти своей дорогой, отстаивая дело мира, демонстрируя свою волю к миру, разоблачая грабительские намерения наших врагов и выставляя их, как зачинщиков войны.

Что касается нашей "слабости", или "слабости" нашей армии, то наши враги не первый раз допускают ошибку на этот счёт. Лет восемь назад, когда английская буржуазия предприняла интервенцию против СССР, а Черчилль угрожал походом "четырнадцати государств", буржуазная пресса также кричала о "слабости" нашей армии, однако весь мир знает, что и английские интервенты и их союзники были с позором выброшены из пределов страны нашей победоносной армией.

Не мешало бы помнить об этом господам поджигателям новой войны.

Задача состоит в том, чтобы поднять обороноспособность нашей страны, подымать наше народное хозяйство, улучшать нашу промышленность, военную и невоенную, подымать бдительность рабочих, крестьян и красноармейцев нашей страны, закаляя в них волю к защите социалистического отечества и ликвидируя расхлябанность, которая, к сожалению, далеко еще не ликвидирована.

Задача состоит в том, чтобы укреплять наш тыл и очищать его от скверны, не останавливаясь перед расправой над "светлейшими" террористами и поджигателями наших фабрик и заводов, ибо оборона нашей страны невозможна без крепкого ... тыла.

Что сказать после всего этого о нашей злосчастной оппозиции, в связи с её новыми нападками ... перед лицом угрозы новой войны? Что сказать о том, что она, эта самая оппозиция, нашла уместным по случаю угрозы войны усилить свои нападки ...? Что может быть хорошего в том, что она, вместо того, чтобы сплотиться ... против внешней угрозы, находит уместным использовать трудности положения СССР для новых нападений ...? Неужели оппозиция против победы СССР в грядущих боях с империализмом, против поднятия обороноспособности Советского Союза, против укрепления нашего тыла? Или, может быть, это трусость перед новыми трудностями, дезертирство, желание уйти от ответственности, прикрываемое трескотнёй ... фраз?

И.В.Сталин.

(В.В.Путин).

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