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Правосеки обещают надрать зад ЛГБТ: эх, стыдно перед Европой!

19:32. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

http://photo.unian.net

На эти выходные представители секс-меньшинств на Украине запланировали праздничное шествие: продефилировать, гордо неся в руках разноцветное знамя, по улицам города. Украина це ж Европа? Безвиз дали, значит, скоро и браки однополые придется легализовать. Но будущий праздник испортили радикалы: угрозы уже озвучены. Власть и правосеки в Фейсбуке поцапались.

Даже не стоит сомневаться, что националисты попытаются сорвать предстоящий гей-парад в Киеве. Им этот марш равенства, словно нож в спину. Неважно, что там вещал Порошенко о евроинтеграции, ценностях и прочей псевдодемократической чепухе. Напряженность растет, социальные сети бурлят, администрации Порошенко, вероятно, уже снятся кошмары.

Интриги добавляет и тот факт, что в этом году в гей-параде собираются участвовать до 5 тысяч человек плюс «гости» - представители западных посольств и собратья-гомосексуалисты из разных стран мира. Маршрут уже проложен, на охрану прайда выделят 6 тысяч полицейских со специально обученными волонтерами. В Киеве серьезно отнеслись к угрозам радикалов и решили не ударить перед Западом в грязь лицом.

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Зато радикалов серьезно разозлили. Артем Скоропадский, пресс-секретарь «ПС» (с российским паспортом!) разругался с политологом и главным спичрайтером Порошенко Олегом Медведевым в Фейсбуке. Началось все с того, что Скоропадский призвал радикалов собраться на свой парад в Киеве:

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Ответ же Медведева навел Скоропадского на мысли, что он угрожает ему, призывая выслать из страны в Россию участника майдана и волонтера фронта, где ему грозит уголовное наказание за делишки на Украине:

 

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И, правда, интересно получается: Порошенко на радостях попрощался с «немытой Россией» и заверил украинцев, что теперь им одна дорога – в Европу, а тут такое… Идти в Европу украинцы согласились, а вот принимать за норму извращения почему – то не хотят. Наверное, опять Россия виновата?

Ну, и как теперь Порошенко будет выкручиваться из положения? На гей-парад прибудут западные политики, а он так опозорится перед Евросоюзом.

Пожелание Медведева выслать Скоропадского в Россию тоже весьма интересно. Надоели радикалы Киеву, не знают, как уже от них избавиться. Надо же, они не приемлют европейские ценности, ставят Порошенко в неудобное положение перед просвещенной Европой.

Вот только заявление Николая Кохановского, лидера добровольческого движения «ОУН», как холодный душ для президента: радикалы продолжат бороться против ЛГБТ, а Порошенко с Медведевым возьмут на заметку, как «врагов украинского народа». На что же надеются представители ЛГБТ-движения в предстоящие выходные? Вероятно, на правоохранителей, которые грудью встанут на пути националистов, желая защитить «цветник»?

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Да, незачем было врать, заявляя, что Украина разделяет европейские ценности? Порошенко, может, и разделяет, а страна вот не особо. И бесить радикалов тоже плохая идея, итак, власть шатает, а радикалы в руках оружие успели подержать да права покачать в регионах. Будет довольно смешно, если здесь еще один майдан случится, на почве ЛГБТ.

Ну, а на Россию не стоит кивать спичрайтеру Медведеву: у нас традиционное общество и под Запад мы не прогибаемся, наплевав на мнение людей. Это прерогатива Украины ставить эксперименты над своим народом, чтобы без мыла влезть в Европу.

Метки: гей парады, евросоюз / украина, Киев, петр порошенко, правый сектор, соцсети
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