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ООН: Призыв крымчан нарушает Женевскую конвенцию

14:20. 14 июня 2017 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

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В ООН считают, что призыв крымчан на военную службу в Россию нарушает Женевскую конвенцию
 
Кампания по призыву нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы, сказано в докладе.
 
В ООН заявили, что призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушает нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Об этом сказано в докладе о правах человека в Украине.
 
Как известно, в этом году Россия планирует призвать в армию из Крыма почти пять тысяч человек. Это на тысячу человек больше, чем в 2016 году.
 
"1 апреля 2017 года началась ежегодная кампания по призыву в армию Российской Федерации, которая, в случае крымчан, нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы", - говорится в докладе. 
 
В ООН отметили, что против жителя Крыма, который отказался служить в российской армии возбудили уголовное дело.
 
"Во время пресс-конференции 12 апреля военный комиссар Российской Федерации в Крыму заявил, что против жителя Крыма, который отказался служить в армии Российской Федерации было возбуждено уголовное дело", - сказано в документе.
 
В докладе уточняется, что это нарушает положения Женевской конвенции.
 
"В соответствии с четвертой Женевской конвенцией (статья 51), оккупирующая держава не может принуждать гражданских лиц на оккупированной территории служить в своих вооруженных силах или вспомогательных войсках", - подчеркивают в ООН.
 
Тем временем первые призывники из Крыма отправились служить в Россию. До этого они служили на территории полуострова.
 

 

http://korrespondent.net/world/3861396-oon-pryzyv-krymchan-narushaet-zhenevskuui-konventsyui?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: события
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