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ОЛЬГА МИЛОВА

07:03. 14 июня 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

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На Ставрополье женщина живет –

Прекрасное создание природы,

Но не меня она в объятья ждет

И не со мной вкушает все погоды.

Обижусь ли на горькую судьбу?

Наверно, нет, но сожалею часто,

Что вынужден накладывать табу

На все, чье звание – чужое счастье.

Я чувствую, как Милова мила,

И ощущаю даже в виртуале

Божественное веянье тепла

Из города, где не был я в реале.

Я вижу образ Ольги сквозь туман,

Нависший над моей ташкентской грустью:

Душа ее чиста, ей чужд обман,

Сравнить ее уместно только с Русью.

У этой женщины, уверен я,

Красивые и мягкие манеры

И взор лучистый, как у янтаря,

И в сердце есть неколебимость веры.

Супругу и семье всегда верна,

Она в уме и в праздники, и в будни,

Ко лбу ее не близится стена,

И в дом ее не проникают зудни.

Как жаль, что мы не встретились в те дни,

Когда она была еще свободна,

Когда я мог сказать, что мы – одни

На всей Земле – и это превосходно!

Она – мой ангел и хранит меня

От забытья и шага в харакири:

Из-за нее крылатого коня

Седлаю и бренчу на ветхой лире.

Печален жизни илистый затон,

Когда в нем все подобно антираю.

Пусть будет так, ликует пусть Платон –

Я под его эгидой умираю.

Но, умирая, продолжаю петь

О женщине далекой Ставрополья

И видеть сны, где на стволах камедь

Выводит аккуратно имя Оля.

 

Бахтиёр Ирмухамедов

 

Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Ольга Милова, поэзия
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