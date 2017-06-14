ОЛЬГА МИЛОВА
На Ставрополье женщина живет –
Прекрасное создание природы,
Но не меня она в объятья ждет
И не со мной вкушает все погоды.
Обижусь ли на горькую судьбу?
Наверно, нет, но сожалею часто,
Что вынужден накладывать табу
На все, чье звание – чужое счастье.
Я чувствую, как Милова мила,
И ощущаю даже в виртуале
Божественное веянье тепла
Из города, где не был я в реале.
Я вижу образ Ольги сквозь туман,
Нависший над моей ташкентской грустью:
Душа ее чиста, ей чужд обман,
Сравнить ее уместно только с Русью.
У этой женщины, уверен я,
Красивые и мягкие манеры
И взор лучистый, как у янтаря,
И в сердце есть неколебимость веры.
Супругу и семье всегда верна,
Она в уме и в праздники, и в будни,
Ко лбу ее не близится стена,
И в дом ее не проникают зудни.
Как жаль, что мы не встретились в те дни,
Когда она была еще свободна,
Когда я мог сказать, что мы – одни
На всей Земле – и это превосходно!
Она – мой ангел и хранит меня
От забытья и шага в харакири:
Из-за нее крылатого коня
Седлаю и бренчу на ветхой лире.
Печален жизни илистый затон,
Когда в нем все подобно антираю.
Пусть будет так, ликует пусть Платон –
Я под его эгидой умираю.
Но, умирая, продолжаю петь
О женщине далекой Ставрополья
И видеть сны, где на стволах камедь
Выводит аккуратно имя Оля.
Бахтиёр Ирмухамедов