Об Александре Реймере . Как-то дурно пахнущее уголовное дело.

В интернете появилась статья о суде над экс-директором ФСИН Александром Реймером.

Александр Реймер на приеме в Кремле Фото: сайт kremlin.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным экс-директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных «браслетов» для заключенных и подследственных.

«Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений», — цитирует сегодня агентство Интерфакс определяющую часть приговора судьи Елены Аверченко.

Суд также признал виновным бывшего заместителя главы ФСИН России Николая Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» (ФГУП ЦИТОС) Виктора Определенова.

Помощники Реймера признаны виновными в мошенничестве, а Криволапов также признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами.

Более 140 млн рублей обналиченных денежных средств получил лично Реймер в своем служебном кабинете от одного из соучастников — Николая Мартынова, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Ранее Мартынову, заключившему сделку со следствием, в ходе рассмотрения дела в особом порядке, было назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима.

Преступник также был штрафован в 500 тысяч рублей.

Экс-главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера, задержали в Москве в конце марта 2015 года.

Как писала «Новая газета», осенью 2014 года его «выманивали» в Россию, обещая, что он не будет взят под стражу. Реймер на тот момент находился в Израиле.

Однако, когда Реймер сам пришел на допрос в Следственный комитет в здание в Техническом переулке в Москве, его задержали и предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более трех млрд рублей.

В сообщении газеты «Коммерсант» сообщалось, что 22 мая нынешнего года гособвинение, в прениях на процессе в Замоскворецком суде Москвы, предложило судьям приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

По официальным данным, Александр Реймер родился в 1958 году в Оренбургской области в семье обрусевших немцев.