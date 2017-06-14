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Об Александре Реймере . Как-то дурно пахнущее уголовное дело.

23:35. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В интернете появилась статья о суде над экс-директором ФСИН Александром Реймером.

 

Александр Реймер на приеме в Кремле
Фото: сайт kremlin.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным экс-директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных «браслетов» для заключенных и подследственных.

«Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений», — цитирует сегодня агентство Интерфакс определяющую часть приговора судьи Елены Аверченко.

Суд также признал виновным бывшего заместителя главы ФСИН России Николая Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» (ФГУП ЦИТОС) Виктора Определенова.

Помощники Реймера признаны виновными в мошенничестве, а Криволапов также признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами.

Более 140 млн рублей обналиченных денежных средств получил лично Реймер в своем служебном кабинете от одного из соучастников — Николая Мартынова, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Ранее Мартынову, заключившему сделку со следствием, в ходе рассмотрения дела в особом порядке, было назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима.

Преступник также был штрафован в 500 тысяч рублей.

Экс-главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера, задержали в Москве в конце марта 2015 года.

Как писала «Новая газета», осенью 2014 года его «выманивали» в Россию, обещая, что он не будет взят под стражу. Реймер на тот момент находился в Израиле.

Однако, когда Реймер сам пришел на допрос в Следственный комитет в здание в Техническом переулке в Москве, его задержали и предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более трех млрд рублей.

В сообщении газеты «Коммерсант» сообщалось, что 22 мая нынешнего года гособвинение, в прениях на процессе в Замоскворецком суде Москвы, предложило судьям приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

По официальным данным, Александр Реймер родился в 1958 году в Оренбургской области в семье обрусевших немцев.

Это отсюда:http://cursorinfo.co.il/krupnogo-chinovnika-vymanili-iz-izrailya-i-priznali-vinovnym-v-rf/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.comё

И вот ещё:

 

Reiymer

 

Экс-главу ФСИН Реймера ждет 9 лет колонии и миллиард рублей штрафа
Вчера, 13:26ОбществоФото: Стрингер News

 

 

 

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