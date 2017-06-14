О российских хакерах, политике и нашем образовании

В эфире ресурса Правда.Ру начали говорить о «вездесущих российских хакерах», якобы решающих все вопросы мировой политики. А потом плавно перешли к политике в целом. Как нужно реагировать на истерику США и ЕС по поводу якобы вмешательства России в выборы во всем мире и взломы компьютеров? Нужно ли отвечать на информационные фейки? На кого рассчитана информационная атака?



Каким должно быть российское образование.

Источник: https://www.pravda.ru/

Источник: nstarikov.ru