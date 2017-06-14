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О российских хакерах, политике и нашем образовании

08:57. 14 июня 2017 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире ресурса Правда.Ру начали говорить о «вездесущих российских хакерах», якобы решающих все вопросы мировой политики. А потом плавно перешли к политике в целом. Как нужно реагировать на истерику США и ЕС по поводу якобы вмешательства России в выборы во всем мире и взломы компьютеров? Нужно ли отвечать на информационные фейки? На кого рассчитана информационная атака?

Каким должно быть российское образование.

Источник: https://www.pravda.ru/

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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