Новости Украины и Новороссии 14 июня 2017

США не допустят сближения Украины и России — Путин

Президент России Владимир Путин считает, что философия политики США на Украине состоит в том, чтобы не допустить сближения с Москвой, некоторые усматривают в этом угрозу в виде роста могущества РФ.

Об этом говорится в фильме Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime, пишет РИА Новости.

«Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины», — сказал Путин.

При этом, как отметил Путин, и в США, и в европейских странах есть те, кто действовал исходя из иных, чем свобода выбора украинских граждан, соображений.

«Но мне кажется, что, действуя исходя именно из этих соображений, а не из соображений свободы выбора украинского народа, действовали многие наши партнеры из США и Европы. Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы», — сказал Путин.

«Но если посмотреть на проблему пошире, не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообщества, как я уже говорил, лет на 25 вперед посмотреть, как складывается ситуация в мире, тогда надо было бы поменять философию к международным отношениям», — добавил он.

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Украина лишила пенсий 400 тысяч человек, — доклад ООН

В Организации Объединенных Наций сообщили о том, что на Украине продолжаются нарушения прав человека по целому ряду пунктов: от внесудебных казней, пыток, лишения свободы до отказа от выполнения Киевом социальных обязательств. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о соблюдении прав человека на Украине. Доклад подготовлен по итогам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине в период с 16 февраля по 15 мая 2017 г. В докладе отмечается, что вооруженный конфликт в Донбассе, продолжающийся четвертый год, «не имеет видимой перспективы окончания» в ближайшее время. В УВКПЧ отмечают, что украинские власти по-прежнему не привлекли к ответственности виновных в совершенных актов насилия в Одессе и на Майдане. Действия Киева, по данным расследованиям, как отмечается, «выглядят избирательными и свидетельствуют о возможной предвзятости». Читайте также: Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу (ВИДЕО) Значительная часть доклада ООН также посвящена фактам пыток, насилия и внесудебных казней на Украине, расследование которых также либо не проводится, либо затягивается. В ООН также указали на ухудшение социально-экономического кризиса в Донбассе. Одной из причин кризиса, как отмечается, является сложная система верификации, которую Киев ввел в 2016 г. В результате этого более 400 тыс. граждан перестали получать пенсии. В ООН заявили о том, что в Киеве должны отменить положение, согласно которому пенсионеры, проживающие на территории ДНР и ЛНР, должны регистрироваться в качестве внутренне перемещенных лиц для получения пенсии. «По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров, проживающих на территории, контролируемой вооруженными группами, не получали пенсий в период с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г., поскольку они не были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, как того требуют постановления правительства, принятые в ноябре 2014 г. Те, кто зарегистрировался как ВПЛ, были подвергнуты сложной процедуре верификации, в результате которой в 2016 г. были прекращены пенсионные выплаты 43% ВПЛ, имеющим право на пенсию (более 400 тыс. человек). В своем отчете за 2016 г. Пенсионный фонд Украины представил этот результат как „экономию средств“. УВКПЧ вновь заявляет, что привязка пенсионных выплат к статусу ВПЛ, а также приостановка их в результате последующих процедур проверки противоречат национальному законодательству Украины и ее международным обязательствам, а также некоторым решениям национальных судов и прецедентному праву Европейского суда по правам человека». Читайте также: Украине в ООН посоветовали не заниматься демагогией

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Офицеру ВСУ дали 12 лет тюрьмы за попытку угона самолета в Россию

Хмельницкий горрайонный суд постановил дать 12 лет тюрьмы военному ВСУ, который в сентябре 2014 года хотел угнать самолет-разведчик Су-24 в Россию. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры, дело рассматривалось в суде повторно, поскольку в первый раз задержанного приговорили к 11 годам лишения свободы, но по процессуальным основаниям решение Староконстантиновского суда не вступило в силу и было назначено новое разбирательство. В итоге военного признали виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса) и приговорили к лишению свободы на 12 лет. Его также лишили звания «майор». Согласно материалам суда, офицер умышленно раскрыл представителям России государственную тайну, а именно — полную информацию о плане полета военного самолета-разведчика Су-24МР. Во время выполнения полета 8 сентября он уклонился от запланированного курса в районе Шостки и направил самолет к государственной границе с Россией. Однако, не имея возможности самомтоятельно добраться до российских аэродромов, он вынужден был совершить посадку в Миргороде, после чего он был отстранен от полетов и вскоре задержан. Читайте также: ВАЖНО: Армия ДНР заняла позиции ВСУ под Мариуполем (ВИДЕО)

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Как канал Мураева Родину предал

Гореть вам в аду, пропагандисты



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Причуды декоммунизации: Памятник Ленину превратили в памятник Пилипу Орлику (ФОТО)

В селе Новоалексеевка Запорожской области памятник Ленину превратили в памятник автору первой украинской конституции Пилипу Орлику. Местные СМИ отмечают, что переделка скульптуры, путем «одевания» в национальную одежду и добавления национальной атрибутики, позволила местным властям сэкономить средства. Сумма, затраченная на переделку, составляет 7 тысяч гривен, что существенно меньше стоимости демонтажа памятника с использованием спецтехники, его транспортировки к месту хранения и обеспечения сохранности. Читайте также: Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу (ВИДЕО)

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Самое страшное «оружие» России лишит Украину 4 миллионов граждан

Великие победители собственного достоинства и прочие реформаторы любят пофантазировать и разжечь панику на ровном месте. И, конечно же, почти все гениальные идеи украинских политиков и разномастных экспертов, которых ещё майдан наплодил как кур нерезаных, так или иначе касаются России. И всевозможных глобальных угроз, исходящих даже без её ведома от Москвы.

Украинские политологи со временем даже начали соревноваться в поиске скрытых опасностей и хитрых планов Российской Федерации и некоторые «предположения» просто поражают воображение. Один из таких умников в прямом эфире украинского телеканала среднего звена возможно даже ненароком поведал зрителям о самом большом страхе киевского режима. Как и следовало ожидать, наибольшей угрозой для киевской хунты, а также просто смертельным оружием является российское гражданство.

Некто Кирилл Молчанов во время своего выступления напомнил о ещё одном риске введения визового режима с Российской Федерацией. Украина может потерять 3-4 миллиона граждан, если пойдёт на такие меры и действительно закроет границу, так как, по мнению Молчанова, Россия тут же начнёт раздавать паспорта всем украинцам, работающим на её территории. Горе политолог, как обычно, приправил свои рассуждения бредом о новом приёме в гибридной войне и непонятных нюансах миграционной политики РФ. Но центральную мысль он передал достаточно чётко и озвучил главные опасения Порошенко и компании.

Киев действительно боится такого шага Москвы, как огня, и дело даже не в визовом спектакле, устроенном в последнее время радикалами и провластной коалицией. Майданные «герои» с неограниченными полномочиями прекрасно понимают, что если РФ хотя бы серьёзно облегчит украинцам получение гражданства, Украину покинет огромное количество работоспособного населения. Даже последние социологические опросы продемонстрировали полный провал киевской пропаганды. Гражданами России сейчас готовы стать как минимум 10 миллионов украинцев.

Возможно, именно с этими страхами и связаны все визовые инсинуации Киева. Порошенко просто пытается закрыть украинскую клетку и предотвратить катастрофический исход населения в РФ. И тот же Молчанов, сам того не понимая озвучил мечту большинства гастарбайтеров и назвал самое опасное для Порошенко оружие РФ.

Юрий Макаренко

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[18+] Свобода с увечным лицом — рок-группа «Александр Матросов»

Видео предоставлено рок-группой «Александр Матросов» специально для агентства News Front.

Песня написана на стихотворение Лары Фай-Родис «Наша свобода с увечным лицом».

2 мая 2014 года в Одессе боевики «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой «самообороны майдана» сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, однако боевики окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях только по официальным данным погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав при этом исключительно сторонников «антимайдана».

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«Безвиз» не спасёт Украину. Владислав Гулевич

На Украине новость о введении упрощённого визового режима с ЕС встретили гопаком в аэропортах, песнями и гуляниями. Такого буйного изъявления унизительной радости по поводу разрешения поехать посмотреть, как живут другие, не было ни в Молдавии, ни в Грузии, получивших «безвиз» раньше Украины.

Порошенко может открывать позолоченным ключиком сколько угодно дверей в Европу, как он это делал на границе со Словакией: «безвиз» Украину не спасёт. Тот «безвиз», который Брюссель даровал Украине, с запретом на работу на территории ЕС, может спасти экономическое положение какой-нибудь отдельной украинской семьи, но не украинского государства в целом.

Украина живёт в долг. Долги придётся отдавать будущим поколениям украинцев. Чтобы прекратить одалживать, Украина должна кардинально и решительно перестроить свою экономику, что, в свою очередь, потребует много времени и много денег, и вызовет много недовольства у населения, так как такие реформы безболезненно не проходят.

Пойти на это украинские политики не могут. Впереди выборы, в стране масса нелегального оружия, народ озлоблен последствиями евромайдана. Да и спасти украинскую экономику может только интеграция со странами ЕАЭС, но никак не ЕС.

Не случайно же доллар на Украине стоил 8 грв., когда Украина дружила с Россией. Украина с Россией поссорилась, побежала в Европу, и доллар стоит 26 грв., и это ещё не предел роста.

Украинские политики не могут сменить политический курс на пророссийский, даже если бы захотели. Для начала им надо освободиться от контроля Европы, а это значит, что Европа перестанет давать деньги. Деньги Украине дают за беспрекословное подчинение указаниям из Брюсселя, а не просто так. Не будешь подчиняться, не увидишь денег.

Возродить экономику ты не можешь потому, что у тебя нет на это ресурсов, а получить ресурсы от Европы нельзя потому, что Европа требует продолжать гибельный для твоей экономики курс. Все, это тупик.

Поэтому, повторюсь, «безвиз» может выручить отдельно взятую украинскую семью, но не украинское государство. Какой-нибудь киевлянин, черкасчанин или львовянин, вырвавшись в Европу через «безвизовую» форточку и устроившись нелегально работать в ЕС, заработает детям на учебу или квартиру, но не на возрождение украинской промышленности или наукоемких отраслей, и не обеспечение учебой и жильём всех детей Украины.

«Безвиз» не возродит украинскую космонавтику, авиацию, судостроительство. С таким «безвизом» Украина похожа на Таджикистан, Киргизию или Узбекистан, чьи граждане массово ездят на заработки в Россию, Турцию, Южную Корею. Они ездят туда уже больше 20 лет, а экономика их стран, как нуждалась в структурных изменениях, так и нуждается.

Украинцы тоже могут ездить в Европу 20 лет, но украинскую экономику это не спасёт. Чтобы спасти Украину как государство, требуются системные меры. Облегчение визового бремени к таким не относится. Это мера косметическая и популистская, не оказывающая масштабного влияния на состояние украинской экономики.

Порошенко может сколько угодно вырывать из контекста лермонтовские строчки про немытую Россию. Ему это не поможет. Он может только временно выпить недовольство граждан, не более того.

«Немытая Россия», в отличие от «европейской Украины», деньги у МВФ не одалживает, живёт на свои, ещё и другим помогает выжить — Донбассу, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровью. Ежегодно на заработки за границу выезжает не более 60 тыс. россиян, украинцев же за границей работает около 5 млн., из них 2,3 млн. находятся в России. Это больше, чем в Европе.

Накануне официального введения «безвиза» на Донбассе погибло сразу несколько украинских военных. Они отдали жизнь за «безвиз», не успев им воспользоваться.

Владислав Гулевич, Сегодня.Ру

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