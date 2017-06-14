Нищета, голод и терроризм — подарки НАТО Ливии на заре ложной свободы. Afrigatenews, Ливия

К сожалению, в свете расколов в арабском регионе ливийские и арабские политические элиты игнорируют преступления и преднамеренные ошибки сил НАТО и некоторых из ее арабских союзников, которые несут полную ответственность за катастрофическую ситуацию, в которой Ливия живет уже более шести лет. Страна превратилась в несостоявшееся государство, безопасное убежище для террористических и экстремистских групп, центр по торговле людьми и не только. После свержения режима покойного ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи Ливия превратилась из одной из самых богатых стран Африки в беднейшее государство, где люди голодают, а беженцы ждут помощи из-за рубежа. В Ливию пришли десятки организаций, которые оказывают ей гуманитарную помощь в первый раз за 42 года.

Если мы вернемся обратно в 2011 год, то увидим, что страны НАТО, арабские и мусульманские страны во главе с Катаром, Суданом и Турцией поставляли деньги и оружие для групп исламистских боевиков, которые были причастны к событиям 17 февраля, направленных против ливийского лидера Муаммара Каддафи. Эти группы были непосредственно связаны с террористической организацией «Аль-Каида»*, в частности Ливийская исламская боевая группа (ЛИБГ) во главе с террористом Абдель Хакимом Бельхаджом. Он взял Триполи при поддержке катарских сил, которые играли непосредственную роль в обеспечении групп исламских боевиков вооружением и в настоящее время Бельхадж является главой партии «Хизб Аль-Ватан», финансируемой Катаром.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal в Ливии Абдель Бари Атван заявил, что видел как во время битвы за Сирт один из лидеров революции Исмаил Салааби поднял черное знамя «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Кроме того, Атван подтвердил, что большинство участников вооруженного восстания против режима полковника Муаммара Каддафи — это радикально-исламские группы боевиков.

Даже после падения режима НАТО и ее союзники в течение шести лет закрывали глаза на эти радикальные экстремистские группировки, до тех пор пока они не распространились в Ливии, словно раковая опухоль и не превратили в ад жизнь ливийцев. Ливия потеряла более чем 600 миллиардов долларов из-за коррупции правительства, созданного этими группировками, но кроме того они стали угрозой для соседей Ливии, особенно для Египта, который заплатил высокую цену после падения режима полковника Муаммара Каддафи. В провинции Эль-Минья на юге Египта погибли 29 коптов от рук экстремистских группировок, пришедших из города Дерна в восточной части Ливии. Этот город является убежищем для террористических и экстремистских группировок под руководством Совета Шуры революционеров Дерна. Он в свою очередь связан с городом Мисрата, который также находится под контролем радикальных и экстремистских формирований, получающих прямую поддержку со стороны Турции через морской порт города.

Таким образом, мы спрашиваем, кто несет ответственность за обнищание и голод ливийского народа, и распространение терроризма в Ливии, которая была безопасной страной до вмешательства международного сообщества, которое ответственно за ухудшение ситуации в Ливии за последние шесть лет?

Нет никаких сомнений в том, что НАТО и ее союзники, особенно Великобритания, Франция и Италия, которая в свою время оккупировала Ливию и создала на ее территории военную базу, заключили договор с милицией из Мисураты и оказывают военную и информационную поддержку Совету Шуры революционеров Дерна вместе с Катаром, Суданом и Турцией. Они несут ответственность за нищету, голод и терроризм в Ливии. Все эти страны пришли, чтобы разграбить богатство под предлогом защиты гражданских лиц, но они не предпринимают никаких усилий для обеспечения их безопасности. Вместо этого они имеют дело с ливийскими террористами, такими как Махди Аль-Харати, Исмаилом Салааби, Абдель Хакимом Бельхаджем, Ибрагимом Джудраном, Сами Ас-Саади, которые воруют ливийскую нефть, и Абдулом Вахаб Каидом — членом ЛИБГ, который несет ответственность за привлечение террористов из африканских стран в Ливию.

По этим причинам хаос в Ливии или террористические операции в соседних с ней странах не закончатся (особенно в Тунисе и Египте) пока действует запрет на поставку оружия Национальной армии Ливии во главе с фельдмаршалом Халифом Хафтаром. В связи с этим запретом, соседние страны обеспечивают полную поддержку Национальной армии Ливии, так как она является «предохранительным клапаном» для их национальной безопасности.

Соседние стран не должны полагаться на международное сообщество для нахождения решения ливийского кризиса, особенно Египет, который борется с терроризмом и экстремизмом вместе с ливийской армией, чтобы не сражаться с ним в переулках Каира.

*организация запрещена в РФ

Мухаммед Аль-Амин, Afrigatenews, Ливия

Перевод ИноСМИ

Источник: news-front.info