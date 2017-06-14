Лидер московского “Яблока” Митрохин задержан у здания Госдумы
15:40. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Сергей Митрохин отметил, что проводил одиночный пикет, протестуя против законопроекта о реновации
МОСКВЫ, 14 июня. /ТАСС/. Глава московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин был задержан в среду во время пикета у здания Госдумы и доставлен в ОВД "Тверской". Об этом сам политик сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.
По словам Митрохина, он проводил одиночный пикет, протестуя против принятия законопроекта о реновации жилья, который Госдума рассматривает 14 июня в третьем чтении.
"Меня задержали во время пикетирования, я продержался полчаса. А потом сказали, что я якобы нарушил правила одиночного пикета, что кто-то встал рядом со мной, ближе чем на 50 метров", - сказал Митрохин.
Оппозиционер отметил, что в ОВД вместе с ним находятся еще 10 активистов, протестовавших против закона о реновации.
"Мы продолжим протестовать против принятия этого закона, и следующая акция будет у здания Совета Федерации, когда законопроект поступит туда", - заверил Митрохин.
Комментариями полиции ТАСС пока не располагает.
http://tass.ru/proisshestviya/4334779