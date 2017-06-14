Константин Семин. Не Маркс, но Маск и 3Д-принтер выведут нас к счастью! Ой ли?

Как изгибаются извилины у либерала, хорошо известно. Ход мыслей "левых патриотов", пытающихся критиковать марксизм, тоже довольно однообразен:

– Прошло стопятьсот тысяч лет. Условия изменились. Маркс устарел. Маркс неактуален.

– Маркс сам призывал не заниматься начетничеством, не возводить его метод в догму

– Сегодня нет пролетариата. Изменились и производительные силы, и производственные отношения. Вместо Маркса теперь Илон Маск и 3Д-принтер. Скоро Илон Маск полетит на Марс, принтер будет печатать даже мясо. Труд рабочих отменят. В общем, нечего толкать нас обратно в луддизм.

К чему приводит такая логическая тропинка? Правильно. К выводу о том, что классовое общество устарело вместе с классиками. А раз классов нет, раз границы между классами стёрты, то нет и классовой борьбы. Но поскольку представить общество без противоречий невозможно (хотя бы это "теоретики" не пытаются отрицать!), то по каким же линиям тогда ведется борьба?

Так ежу ведь понятно! По линии патриотизма, нации, крови, почвы, веры. Вот те константы, над которыми не властно время. Нет, не развитие капитализма привело к ускоренному формированию наций (например, единой нации "немцы" какие-то 200 лет назад еще не было). Нет, не капитализм обращается с нациями, как с пластилином, скатывая народы в однородный блин, а потом разрывая его на куски. Нации, рассуждает "патриот", формируются культурой, литературой, историей, генами, короче, чёрт знает чем, но в первую очередь чем-нибудь предопределенным и застывшим, статичным, не подверженным никаким изменениям.

Отсюда – раз нет различий между людьми по их отношению к средствам производства – незаметно вытекает вывод: все люди одной нации (богатые и бедные, барыги и рабочие) есть люди примерно одинаковые. Равные. От Бога. Бросающееся в глаза неравенство между ними вызвано не объективными, а субъективными обстоятельствами: недостатком национального чувства, дефицитом патриотизма, пробелами в в образовании, неискренностью молитв.

Что это такое, если применить к подобным рассуждениям марксистский метод? Это в чистом виде идеализм, являющийся сутью, ядром оппортунизма – буржуазного приспособленчества. Простите-извините, но в объективном мире никакой золотой серединки не предусмотрено. Если ты отрицаешь классовую борьбу, ты не открываешь Америку, а просто (точно так же как и тысячи ниспровергателей марксизма до тебя) льешь воду на мельницу одного из классов. Конечно, этот класс – не пролетариат. Конечно, удобнее всего объявить пролетариат устаревшим классом. Например, в связи с развитием научно-технического прогресса.

Но каждый, кто нашел в себе силы взяться за изучение "устаревшей" теории, не может не задаться вопросом: а каково происхождение капитала, позволяющего условному Илону Маску искусно починять свой 3Д-примус?

И тогда за рекламным упаковочным глянцем проницательному взору откроется целая пирамида эксплуатации, целая перегонная система для перекачивания прибавочной стоимости из Третьего Мира в Первый. И тогда вдруг выяснится, что машинотехнические успехи Илона Маска находятся в прочной диалектической взаимосвязи с тяжелым, бесправным и низкоквалифицированным трудом не миллионов, а миллиардов людей. Миллиардов!

И тогда станет ясно, что новая техническая революция и прогресс в первую очередь затрагивают не способы производства, а способы потребления небольшой в масштабах человечества прослойки. Конечно, прогресс безгранично раздвинул возможности человека в удовлетворении его эгоистических желаний. Однако прогресс пока не произвел таких же глобальных изменений в характере производства, какими стали в свое время изобретение парового двигателя и ткацкого станка.

В общем за каждым соблазнительным и благоухающим цветком скрывается гигантский уродливый корень, уходящий глубоко в землю, пропитанную кровью, потом и слезами. Отрицать его существование можно, но тогда нужно непременно вооружить себя ссылками на Святое Писание.

Оттого что труд спрессован и упрятан в блестящую алюминиевую коробочку вашего айфона, он не перестал быть трудом. Пролетарий не перестал быть пролетарием. А классовая борьба... ну, вы поняли.

Нельзя не обратить внимание и на то, до какой степени актуальна сегодня эта пожелтевшая и сморщившаяся от времени бумажка – Манифест коммунистической партии:

"Вследствие возрастающего применения машин и разделения труда, труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы. Издержки на рабочего сводятся поэтому почти исключительно к жизненным средствам, необходимым для его содержания и продолжения его рода. Но цена всякого товара, а следовательно и труда, равна издержкам его производства. Поэтому в той же самой мере, в какой растет непривлекательность труда, уменьшается заработная плата. Больше того: в той же мере, в какой возрастает применение машин и разделение труда, возрастает и количество труда, за счет ли увеличения числа рабочих часов, или же вследствие увеличения количества труда, требуемого в каждый данный промежуток времени, ускорения хода машин и т. д.

Современная промышленность превратила маленькую мастерскую патриархального мастера в крупную фабрику промышленного капиталиста. Массы рабочих, скученные на фабрике, организуются по-солдатски. Как рядовые промышленной армии, они ставятся под надзор целой иерархии унтер-офицеров и офицеров. Они - рабы не только класса буржуазии, буржуазного государства, ежедневно и ежечасно порабощает их машина, надсмотрщик и прежде всего сам отдельный буржуа-фабрикант. Эта деспотия тем мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем откровеннее её целью провозглашается нажива".

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109504/19063/-