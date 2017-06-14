Кому на Руси от митингов хорошо?
Митинг Навального в Москве 12 июня, обещавшийся как некое феерическое действо, прошел по старому, испытанному сценарию – слегка нестандартным было только отсутствие самого Навального, задержанного ранее.
А схема такова. Устроители мероприятия дают заявку на проведение митинга на Тверской около памятника Пушкина в количестве, скажем, 100 000 человек.
Власти рассматривают запрос в течении предусмотренного законодательством РФ срока и решают по техническим причинам отказать. Дескать заявлено слишком большое число людей для данной площади, а также надо будет перекрывать всю улицу во избежание несчастных случаев. В качестве альтернативы власти предлагают провести митинг в другом месте.
Оппозиция отказывается, ссылаясь на свои политические или иные соображения. 12 июня Навальному якобы не предоставили оборудование для проведения митинга (концертную площадку, микрофоны с усилителями).
В результат манифестанты идут на запрещённую площадку, где начинается буза – якобы бессмысленная и беспощадная. Но все основные участники данного театра получают свой профит – за исключением самой массовки.
1. Навальный подтверждает свой статус борца с тиранией, заодно продлевая финансирование от западных фондов.
2. Западная пресса получает нужную картинку разгона мирной демонстрации, показывая своим обывателям все ужасы мордора (России), тем самым давая им чувство морального превосходства. То, что в других городах демонстрации протекали мирно и без эксцессов, уже никого не интересует. Россия продолжает оставаться пугалом для западного обывателя.
3. Российские власти поднимают рейтинг заведомо непроходному оппозиционному кандидату в президенты РФ, чтобы легитимизировать в глазах Запада президентские выборы.
4. Доблестные росгвардейцы в очередной раз доказывают свою нужность и получают премиальные, а их начальники укрепляют свои позиции во властной иерархии.
Всем хорошо – кроме самой России. Поскольку еще ни один митинг, начиная аж с конца советских 1980-х, когда стартовали эти публичные акции, добра ей не принес. Хуже от них бывало, но лучше – никогда.
А почему так – пес его знает. Возможно, тот, кто разгадает эту загадку – и выведет за собой на митинги уже не тысячи, а миллионы граждан. Если они ощутят хоть какой-то минимальный толк от этого дела.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/19081/-
loading...
Позвольте но 12 июня Тверскую и так перекрывают. И так запланированы митинги и праздник. Получается тем кто лоялен власти можно перегораживать улицы и митинговать, а те кто имеет другое мнение нет?
Митинги это не причина, а следствие наплевательского отношения власти к народу. И в России наблюдается не очень приятная периодичность, катастрофических последствий правления, самых разных режимов.
Власти, если они действительно хотят людям добра, надо прислушиваться и принимать, как руководство к действию, а не “стращать и не пущать”. Автозаки становятся символом власти.
loading...
С удовольствием смотрел интервью взятые у протестующих. Ничего более менее толкового они не говорили, вообще имхо больше производили впечатление городских чудаков, со странным взглядом и не вполне адекватным поведением.
Если и проводить подобные акции, то необходимо формулировать четкие требования к власти: “увеличение МРОТ”, “снижение коммуналки”. Но этого нет
Один цирк с плохими клоунами
loading...
“Поскольку еще ни один митинг, начиная аж с конца советских 1980-х, когда стартовали эти публичные акции, добра ей не принес. Хуже от них бывало, но лучше – никогда.” – да просто все. Не борются с коррупцией, например, с помощью митингов. Да и со всем остальным тоже. Возьмите Украину – “Ура, безвиз… Боролись и наконец получили… Ура-ура-ура… Погибли герои за безвиз…” Лучше бреда не придумать – то, что можно получить простыми переговорами и политическим путем, Украина получила кровью и смертями своих граждан (10000+ на сегодня). А следовательно цель была другая (безвиз ширма) – свержение правительства Януковича. Именно свержение, силой!!! И тоже самое хотят сделать и в России. Борьба с коррупцией и прочие “ветряные мельницы” ширма – надо раскачать народ, вывести его под дубинки властей. А для этого все подойдет – и мальчик, читающий Шекспира и женщина с укропом (правда без разрешения на торговлю) и Навальный в зеленке и перцовый спрей в лицо полиции… Не обратили внимание Навальный все время нарушает закон – ему не разрешили “здесь”, но все равно выйдет и выведет людей “здесь”. Это и понятно – нужен конфликт. И не важно если взорвется в толпе смертник, пофигу, даже лучше – опять же власти виноваты, “не усмотрели… с-с-с-уки…”. А то что организатор несет ответственность за выводимых им людей Навальный знает? Знает, конечно…, но нужно раскачать народ, нужна драка, бойня, кровь, смерть… Ну как на майдане, помните…
Так вот, народ (когда же ты поумнеешь), митинги нужны что-бы ты взялся за оружие и устроил бойню для себе подобных ибо настоящие виновники уедут за бугор и будут жить там, а ты будешь утирать разбитый нос (в который уже раз)! История ни кого не учит – ни одно восстание не закончилось победой и улучшением жизни восставших.