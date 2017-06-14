Кому на Руси от митингов хорошо?

Митинг Навального в Москве 12 июня, обещавшийся как некое феерическое действо, прошел по старому, испытанному сценарию – слегка нестандартным было только отсутствие самого Навального, задержанного ранее.

А схема такова. Устроители мероприятия дают заявку на проведение митинга на Тверской около памятника Пушкина в количестве, скажем, 100 000 человек.

Власти рассматривают запрос в течении предусмотренного законодательством РФ срока и решают по техническим причинам отказать. Дескать заявлено слишком большое число людей для данной площади, а также надо будет перекрывать всю улицу во избежание несчастных случаев. В качестве альтернативы власти предлагают провести митинг в другом месте.

Оппозиция отказывается, ссылаясь на свои политические или иные соображения. 12 июня Навальному якобы не предоставили оборудование для проведения митинга (концертную площадку, микрофоны с усилителями).

В результат манифестанты идут на запрещённую площадку, где начинается буза – якобы бессмысленная и беспощадная. Но все основные участники данного театра получают свой профит – за исключением самой массовки.

1. Навальный подтверждает свой статус борца с тиранией, заодно продлевая финансирование от западных фондов.

2. Западная пресса получает нужную картинку разгона мирной демонстрации, показывая своим обывателям все ужасы мордора (России), тем самым давая им чувство морального превосходства. То, что в других городах демонстрации протекали мирно и без эксцессов, уже никого не интересует. Россия продолжает оставаться пугалом для западного обывателя.

3. Российские власти поднимают рейтинг заведомо непроходному оппозиционному кандидату в президенты РФ, чтобы легитимизировать в глазах Запада президентские выборы.

4. Доблестные росгвардейцы в очередной раз доказывают свою нужность и получают премиальные, а их начальники укрепляют свои позиции во властной иерархии.

Всем хорошо – кроме самой России. Поскольку еще ни один митинг, начиная аж с конца советских 1980-х, когда стартовали эти публичные акции, добра ей не принес. Хуже от них бывало, но лучше – никогда.

А почему так – пес его знает. Возможно, тот, кто разгадает эту загадку – и выведет за собой на митинги уже не тысячи, а миллионы граждан. Если они ощутят хоть какой-то минимальный толк от этого дела.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/19081/-