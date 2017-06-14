Как меняются смыслы Голливудского кино. На примере фильмов «Мумия» 1932, 1999 и 2017-го годов

Знаменитый фильм 1999-го года «Мумия» был ремейком фильма же 1932-го года, но с большими изменениями. По сути, от оригинала остались только влюбленные мужчина и женщина на одной стороне, ожившая древнеегипетская мумия как антагонист – на другой, погружение в египетскую мифологию и немного готической романтики. В 2017-ом году вышел фильм «Мумия» с Томом Крузом – ремейк уже ремейка, открывающий анонсируемую серию фильмов «Темная Вселенная» от студии Universal (очередное оживление классических злодеев от Чудища Франкенштейна до Призрака Оперы и подобных, явление их в новом формате). По фильму «Мумия», по сути, имеющему одну идею и тему, но снятому уже три раза, очень легко проследить, как менялись тенденции в Голливуде в это время.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Сюжет Несколько ученых находят древнюю мумию, а также свиток с заклинанием оживления, который использовала богиня Исида, чтобы оживить своего мужа – Осириса. Молодой помощник ученого, несмотря на запрет начальства, открывает свиток и читает заклинание, тем самым оживляя мумию. Спустя десять лет ожившая мумия – он же отныне бессмертный Имхотеп – наводит ученых на захоронение принцессы Анк-су-намун – своей возлюбленной. Он пытается оживить её, но душа девушки не в мире мертвых – она переродилась в юную Хелен, дочь губернатора. Теперь Имхотеп желает пробудить Анк-су-намун в Хелен, а также превратить её в такую же бессмертную мумию, как и он. Британка – историк Иви, бывший военный Рик, а также группа американских охотников за сокровищами находят древнюю мумию жреца Имхотепа. Иви, ведомая научным интересом, решает выкрасть у соседней экспедиции «Черную Книгу Смерти» и читает первые строки, которые оказываются заклинанием, оживляющим Имхотепа. Мумия начинает вершить свои темные дела, постепенно приводя мир к концу света. Но первое, что Имхотепу нужно сделать, – оживить свою возлюбленную Анк-су-намун, перенеся её душу в тело Иви. Женщина-ученый Дженнифер, искатель приключений Ник и его друг Крис находят захоронение древней мумии – принцессы Ахманет. Ахманет некогда заключила сделку с египетским дьяволом – Сетом, что в обмен на свою силу, бессмертие и власть над всеми мертвыми она найдет мужчину, чьё тело станет физической оболочкой Сета.Ахманет не оживляют, так как она бессмертна и была в тюрьме, а просто освобождают по глупости. Естественно, оболочкой для Сета принцесса выбрала Ника.

Теперь разберем смысловые различия фильмов:

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Предыстория злодея Жил-был фараон, была у него взрослая дочь Анк-су-намун, а также друг – жрец Имхотеп. Дочери фараона были жрицами Исиды, должны были оставаться всегда девственницами, но Анк-су-намун взаимно полюбила Имхотепа.Однажды девушка заболела и вскоре умерла. Имхотеп вне себя от любви и горя нарушил религиозные правила, забрав древний свиток с заклинанием оживления, тем самым разгневав богов. Был застукан врасплох, убит фараоном и жрецами, околдован так, чтобы не уходить в мир мертвых. Жил-был фараон, была у него взрослая дочь, а также наложница Анк-су-намун и друг-жрец Имхотеп. Анк-су-намун и Имхотеп были любовниками, и когда фараон узнал об этом, предатели убили его. Дочь фараона вызвала стражу, и любовники не успели скрыться, в результате чего Анк-су-намун покончила с собой, чтобы не попасть в руки к жрецам, и «спокойно» отправиться в мир иной. Имхотеп же был похоронен так, чтобы не уходить в мир иной, а всегда быть мумией, его сон тысячи лет охраняет тайное общество. Жил-был фараон, была у него взрослая дочь Ахманет и наложница. Ахманет была сильной, властной и абсолютно безнравственной особой. Она была единственной наследницей трона, но вдруг у фараона родился сын от наложницы и теперь Ахманет осталась без власти. От отчаяния девушка вызвала Сета – египетского дьявола, и заключила с ним сделку: бессмертие и власть в обмен на то, чтобы найти физическую оболочку для Сета – тело мужчины. Ахманет первым же делом убила отца и младенца брата, а после была застукана жрецами за ритуалом внедрения Сета в тело мужчины, и похоронена в недрах земли так, чтобы никогда не вырвалась.

Итого:

В первом фильме будущий злодей, повинуясь романтическим чувствам, попрал святыню, с чего и началось его падение. Во втором фильме к вышеуказанному злодейству было добавлено также и предательство, по сути Имхонет предал друга и повелителя своей связью с его женщиной.

В третьем фильме злодейка (единственная женского пола, а также гораздо более юная, чем её предшественницы), не имея никакого мотива или сильных потрясений, уже изначально была абсолютно безнравственной и жестокой, словно такой родилась. Еще, будучи живой, она была способна даже на убийство собственного отца и младенца-брата.

Романтическая подоплека также отсутствует. Хотя у Ахманет отношения с Сетом полны сексуализации, романтики между ними нет, и Ахманет пользуется своей красотой и умением соблазнять исключительно в меркантильных целях.

Кроме этого интересно разобрать, как упоминается семья:

В первом фильме: любящий отец и любящая его дочь, конфликта нет. Во втором: любящий отец, обожающая его дочь, и юная наложница отца. Между двумя последними чувствуется конфликт, который не замечает отец, но у девушек он выливается в откровенную взаимную ненависть. В третьем: любящий отец, ненавидящая дочь, спокойно зарезавшая его; наложница, родившая наследника, тем самым вызвавшая гнев дочери.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Женский образ Основной образ женщины – Хелен, бывшая Анк-су-намун. По сути, она «девушка в беде». У нее не особо раскрыт характер, учитывая, что большую часть фильма она – то под гипнозом, то говорит от имени Анк-су-намун, раскрытой куда больше. Сюжет двигают только мужчины, имеющие и характеры, и разные взгляды на жизнь. Основной образ женщины – Иви. Непосредственная, симпатичная, милая, но достаточно образованная, умная, хитрая и увлеченная своим делом женщина. Иви руководит окружающими мужчинами только в том, что касается египетских древностей. В остальном же, не всегда с охотой, но подчиняется решительному Рику (в первой части больше спорила и сопротивлялась его решениям, во второй, будучи его женой, стала вести себя куда мягче, да и вообще их отношения были наполнены уважением друг к другу). Ближе к концу повествования и во втором фильме нельзя понять, кто из них является главой экспедиции или будущей семьи – каждый управляет тем, в чем разбирается, второй выполняет. В фильме два серьезных женских образа: первая – Дженнифер, как и Иви, отвечает в команде за знание древностей, мифов и т.п., но теперь она показана гораздо умнее, порядочнее и уравновешеннее главного героя Ника (об этом позже). Также умеет неплохо драться, что продемонстрировала в финале, когда вручную одолела спецназовца, а еще удивительной живучестью, когда умудрилась выжить и не пораниться после стольких падений, потрясений и даже автокатастрофы. Кроме нее есть злодейка Ахманет (см. выше). По сюжету фильма оба персонажа – яркие, сильные и властные женщины, одна из которых – свет, другая – тьма, соперничают за душу и тело не особо достойного подобного внимания мужчины.

Итого

В первом фильме женский образ практически отсутствует, Хелен просто «девушка в беде», за которой неинтересно наблюдать. Во втором фильме женский образ не идеален, но весьма неплох – Иви женственна, красива, непосредственна, порядочна, хитра, эрудированна и заинтересована в своем деле. У нее есть недостатки вроде истеричности и того, что порой её любопытство мешает здравому смыслу, но недостатки делают её персонаж более живым и объемным.

Дженнифер же из третьего фильма – некий образ так называемой МериСью – гипертрофированно идеального женского персонажа. Она умеет все, она знает все, она умна, сильна, самая адекватная из всех окружающих её мужчин и т.п. В общем, не живой идеал, к которому невозможно стремиться, так как ни один человек не может вобрать в себя столько талантов, навыков, умений и пр.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Образ мужчины Среди нескольких героев мужчин, более всех выделяется Имхотеп (см. выше) и Френк – юный археолог. Френк импульсивен из-за юного возраста, но он умный, честный, решительный и смелый молодой человек. Основной образ мужчины – это военнослужащий Рик. Ему приходилось брать на себя командование войсками, когда струсил командир. Ему пришлось отправиться туда, где, как он знал, скрывалось древнее зло, поскольку этого просила Иви, спасшая ему жизнь. Эти поступки рисуют нам смелого, волевого, честного мужчину, который ненавидит трусость (в чем состоит контраст между ним и забавным трусишкой Джонатаном – братом Иви), и подлость (контраст с Бенни – бывшим другом Рика, предавшим его на войне). Главный герой Ник – военный, который вместо своих прямых обязанностей, по сути, занимается разграблением могил (искатель сокровищ). Уже за первые 20 минут фильма он:

1. Наутро ограбил женщину, с которой переспал (Дженнифер).

2. Подставил своего друга, лишив его воды в пустыне и, соответственно, выбора, – идти ли за ним в рисковую операцию или нет.

3. Совершил акт мародерства, украв драгоценности прямо с тел давно умерших людей (о мародерстве и отношении к смерти – позже). И это не считая того, что в финале Ник практически отдал душу дьяволу, что посчитали «хорошим поступком».

Итого

Образ мужчины неплох у Френка и Рика – оба решительные, смелые, готовые ради любимой женщины или великой цели рискнуть и отправиться в опасную операцию. Совсем другой герой Ник – вор, пройдоха, лгун, человек без моральных ориентиров, под конец фильма вобравший в себя силы зла, но по сюжету оставшийся якобы «хорошим». Решительность Ника и Рика очень отличается, хоть общий каркас, включая вид деятельности персонажей, схож: Рик решителен в бою, решителен перед какой-то целью, – спасти женщину, помочь какому-никакому, а другу при серьезной опасности, когда силы неравны.

Рик старается отступить, если это возможно. Ник же «лезет на рожон», бежит под пули. Очень часто подставляется, или совершает необъяснимые глупости, вроде попытки пойти на древнего монстра с палкой, или вбежать в эпицентр перестрелки без какого-то плана или оружия. Его решительность переходит в крайность, становящуюся глупостью, он действует без обдумывания, подвержен какими-то сиюминутными порывам, и этим часто вредит не только себе, но и окружающим.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Отношение к смерти / мародёрство Ставится четкая граница между ожившим трупом Имхотепом и живыми людьми, которая проявляется и чувствуется в каждом движении. Попытка воскрешения называется страшнейшим грехом. За этот грех и наказан Имхотеп, что важно – наказал его отец той, кого Имхотеп пытался воскресить, так как даже отец понимал, что это святотатство и переход всех границ дозволенного. Анк-су-намун, вспомнившая себя в теле Хелен, взывает к Исиде, чтобы защититься от Имхотепа, который решил сделать её бессмертной, убив и воскресив мумией. Она говорит: «Я любила тебя, но сейчас – ты мертв». Нет зомби или других оживших мертвецов, кроме Имхотепа. В фильме нет «черных копателей» и охотников за сокровищами. Все ценности для героев представляют исключительно научный интерес. Граница между мертвецом и живыми не чувствуется по ходу первого фильма и сиквела. Иногда происходят воскрешения мертвых (Иви, Анк-су-намун, дважды воскрешение Имхотепа и др.), которое обозначается пусть и трудноисполнимой, но всё же не запрещенной египетской магией, у которой нет цены. Слуги Имхотепа при жизни после смерти стали ожившими мумиями, используемыми в качестве боевых единиц, их части тела могут жить отдельной жизнью и Рику порой приходилось сражаться с одной мумией, используя в качестве оружия руку другой.Главные герои – в основном ученые, которым пришлось объединить усилия со второстепенными персонажами – искателями сокровищ. При этом чувствуется конфликт одних и других, когда ученые относятся с неким презрением к охотникам за сокровищами. Ограбившие гробницу Анк-су-намун американцы были наказаны за мародерство смертью. Нынешняя мумия, по сути, и не является мёртвой, это бессмертное полубожество, что руководит мёртвыми. Любой труп (даже средневековых священников и тамплиеров) превращается в подчиненного ей зомби. Ник постоянно разговаривает с призраком своего друга, Криса, а в финале фильма с легкостью оживляет его, ведь сам получил силу Сета, также он оживляет Дженнифер. Сам Ник большую часть фильма – бессмертный. Главные герои открыто занимаются мародерством, срывая драгоценности со скелетов, и не получают за это никакого наказания, а только легкое словесное порицание от других героев.

Итого

В первом фильме к смерти явлено адекватное отношение, даже не упоминается мародерство. Во втором – к смерти отношение относительно адекватно, хоть и происходит постепенная десакрализация смерти постоянными воскрешениями героев, а также черным юмором. Показаны мародеры в негативном ключе, получившими за это наказание. В третьем – мародером является главный герой, отношение к смерти неадекватно, герои воскресают «пачками», главная мумия плодит орды зомби даже из католических священников.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Сексуализация мумии Между Имхотепом и Хелен нет ни объятий, ни поцелуев. Как уже было сказано, Имхотеп четко показан мертвецом, сохранившим то, что он воспринимает за любовь. Иви несколько раз целуется с Имхотепом, один раз – по своей воле, чтобы отвлечь его от убийства Рика. Анк-су-намун явно является секс-символом фильма, как и до, так и после оживления. Ахманет соблазняет Ника, в том числе и на секс. Она называет его «Мой избранный», практически соперничает с Дженнифер за него. В одной из сцен, она пытается провести ритуал с Ником, а перед этим устраивает ему целую прелюдию к сексу, и стоит заметить, что в этот момент она еще не приобрела окончательно человекоподобного вида.

Первый фильм – на Анк-су-намун полуоткрытый египетский костюм, длинная юбка.

Второй фильм – на Анк-су-намун из одежды только набедренная повязка и украшения, все тело разрисовано, что придает иллюзию одетости, правильно уложенные волосы закрывают соски.

Третий фильм – на Ахманет нет одежды, много ключевых сцен фильма, в которых она абсолютно обнажена.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Повествование История простая. Мифология тоже – простая, легкая и понятная; герои ведут себя реалистично, знают столько же, сколько зритель. Экшена практически нет. Динамика спокойная. История многоуровневая, мифология сложная, но раскрывается постепенно (фильм в два раза длиннее, чем оригинал). Герои с трудом понимают, как решить проблемы, и используют откопанные (в том числе и в прямом смысле) подсказки. Экшен в разумных пределах вместе со спокойными сценами разгадок египетских тайн и раскрытия персонажей. Динамика адекватная. История многоуровневая, мифология – «смешались в кучу кони, люди», – тамплиеры и мумии, зомби, доктор Джекилл и мистер Хаид, как всегда, в одном лице, Сет и одержимость…Совершенно рваное повествование, огромное количество информации, которую не дают успеть усвоить и оценить, как начинается следующая экшен сцена.Остается много вопросов – почему так?

То герои по 20 минут не могут догадаться о том, что уже понял зритель, то они внезапно обо всем догадываются в стиле «рояля в кустах». К примеру – Дженнифер ближе к финалу рассказывает древнюю тайну, до которой не додумался никто до неё, включая её коллег ученых, жрецов, тамплиеров, и при этом девушка даже не пыталась пояснить, откуда у неё такая информация. Весь фильм – это чередование экшена и истерик разных персонажей. Динамика слишком быстрая.

Итого

Неровная, очень быстрая динамика, отсутствие логики – это тенденция в последних фильмах. Зрителю не предлагается и даже не дается время обдумать происходящее. По сути – формирование клипового мышления, где не так важно думать, как смотреть на динамичные спецэффекты. При этом все смыслы, заложенные в фильм, естественно входят в подсознание, а привычка «не задавать вопросов» переносится на реальную жизнь.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Жертвенность Героям не приходится жертвовать чем-то друг для друга. Трое героев жертвуют собой ради другого. Иви уходит с Имхотепом ради друзей, жертвует жизнью солдат, ученый. Во втором фильме Иви рискует жизнью, чтобы спасти мужа. Ник первый раз жертвует ради Дженнифер, отдав ей единственный парашют в падающем самолете, хоть и придумывает, будто бы считал, что есть еще парашют. В финале фильма Ник совершает ритуал, который и пыталась сделать Ахманет – впускает в свое тело Сета, чтобы оживить Дженнифер. Позже она назовет этот поступок жертвой:

«Он отдал душу ради меня».

Сета же незадолго до того дословно назвали «чистым злом» и «дьяволом».

Итого

В первом фильме не встает вопрос о жертвенности. Во втором встает и серьезно – несколько героев жертвуют собой с мотивом «выручить девушку, наказать злодея и спасти мир», некоторые жертвы оказываются напрасными (вроде жертвы Иви, когда она была обманута Имхотепом). В третьем фильме тема жертвенности выглядит очень странно, учитывая, что положительным исходом ситуации была показана откровенная продажа души сатане, в обмен на оживление друга.

Почему Ник оказался настолько силен, что смог бороться со злом внутри себя и остался при сознании и получил силу божества – не объяснено.

Фильм Мумия (1932) Фильм Мумия (1999) Фильм Мумия (2017) Мораль Классический «ужастик» с простым сюжетом. Герои этой истории – порядочны и честны. Финал построен на разрешении непонимания между живой женщиной и мертвым мужчиной. Развлекательное приключенческое кино со сложно построенным сюжетом. Не поднимает особых вопросов, кроме как конфликта ученых и искателей сокровищ в отношении к реликвиям, а также трусости и смелости. Герои истории разные: злые, добрые, честные и хитрые, умные и недалекие. Добрые остаются добрыми и совершают соответствующие поступки, также как и злодеи, и прохвосты. Финал построен на нахождении ответов на многочисленные загадки. Развлекательное кино с элементами и ужасов и комедии сразу. Сюжет сложный. Поднимает множество вопросов, включая вопросы жертвенности, борьбы добра и зла в каждом человеке. При этом показывает их с очень извращённой стороны: «добрые» герои лгут, строят коварные планы убийства, воруют и совершают откровенные подлости.

Есть понятие «злого зла» и «среднего зла», которое можно использовать в благих целях (логика «Отряда самоубийц» и подобного кино со злом, совершающим добро). Финальная фраза:

Дженнифер о Нике, принявшем в себя чистое зло:

- Он может быть нашим союзником.

Джекилл:

- Возможно, ведь иногда только монстр может победить монстра.

Выводы

По этим трем фильмам видны меняющиеся тенденции в голливудском кино: проследив изменение основных сюжетных поворотов, можно понять, какие смыслы и идеи несли в себе старые фильмы и чем наполнены новые. При этом ни один из них не за что рекомендовать к просмотру, так как поучительная составляющая практически отсутствует, но первые два хотя бы показывали разумное отношение к большинству затронутых ими тем. Последняя же картина, выполненная в новом формате с дёрганым нелогичным сценарием и клиповым видеорядом, – наглядный пример той новой идеологи с множеством деструктивных закладок, которая сегодня становится доминирующей в голливудском кинематографе.

Стоит отдельно отметить то, что в старых фильмах использовался классический сюжет – мужчины борются за женщину. В новой «Мумии» женщины сражаются друг с другом за мужчину. Сама по себе идея любовного треугольника деструктивна, но в первых фильмах этого треугольника, по сути, и нет – в фильме 1932-го года героиня сразу обозначила свой выбор, с которым не согласился злодей. В фильме 1999-го года мнение героини никто не спрашивал, да и не интересовала она злодея в романтическом плане. В новой «Мумии» четко подчеркнут именно сексуальный интерес Ахманет к Нику, и аналогичный интерес со стороны Дженнифер. Такое смешение социальных и психологических ролей мужчины и женщины программирует зрителей на следование ложным моделям поведения в отношениях с противоположным полом.

Задумывайтесь над тем, какие образы и идеи попадают к вам в голову во время просмотра фильмов. Наличие критического мышления – жизненно необходимый навык в условиях современного информационного общества.

Елизавета Кваснюк

Источник: feedproxy.google.com