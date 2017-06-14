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Из 1999 года в 2017-й: Россия в новостных заголовках

12:30. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
За два десятилетия в России произошли разительные перемены. Если в конце 1990-х россияне опасались распада государства, то сегодня граждане находят все больше поводов гордиться страной. Редакция Ria.ru вспомнила новостные заголовки того времени и сравнила их с нынешними.

О государственном долге
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О состоянии экономики
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О Чечне
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О продуктах
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О российско-американских отношениях
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О российских вооружениях
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О внутренней ситуации
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О нефти
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источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: история россии, общество
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