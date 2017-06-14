Из 1999 года в 2017-й: Россия в новостных заголовках
12:30. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
За два десятилетия в России произошли разительные перемены. Если в конце 1990-х россияне опасались распада государства, то сегодня граждане находят все больше поводов гордиться страной. Редакция Ria.ru вспомнила новостные заголовки того времени и сравнила их с нынешними.
О государственном долге
О состоянии экономики
О Чечне
О продуктах
О российско-американских отношениях
О российских вооружениях
О внутренней ситуации
О нефти
источник
О государственном долге
О состоянии экономики
О Чечне
О продуктах
О российско-американских отношениях
О российских вооружениях
О внутренней ситуации
О нефти
источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com