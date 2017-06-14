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Иисус Христос – козёл отпущения !

17:37. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Издревле у евреев и других группировок был и ныне есть обряд "козёл отпущения".

Жертвенный скот забивали «за грехи народа», а одного козла, «возложив на него все грехи народа», отводили в пустыню, где злой дух Азазель забирал его и с ним грехи народа.
Козёл отпущения это понятно кто, а вот козёл за грехи это Иоан Креститель, которому выпустили кровь и отрезали голову, как жертвенному козлу на курбан байрам.
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