Иисус Христос – козёл отпущения !

Издревле у евреев и других группировок был и ныне есть обряд "козёл отпущения".

Жертвенный скот забивали «за грехи народа», а одного козла, «возложив на него все грехи народа», отводили в пустыню, где злой дух Азазель забирал его и с ним грехи народа.

Козёл отпущения это понятно кто, а вот козёл за грехи это Иоан Креститель, которому выпустили кровь и отрезали голову, как жертвенному козлу на курбан байрам.