Эх вы: 60 эстонцев 12-тысячного городка Йыхви потребовали хоронить русских отдельно

Администрация волостного управления и собрания эстонского города Йыхви получило обращение группы горожан, в котором озвучено требование запретить хоронить русскоязычных горожан на местном кладбище рядом с эстонскими могилами.

В обращении требуется выделить для погребения славян отдельный участок, сообщает "Российская газета".

"Документ подписали почти 60 эстонцев города с более чем 12-тысячным населением. Но при этом тема о необходимости хоронить русских подальше от эстонцев молниеносно попала в местные СМИ и вызвала бурное обсуждение не только в Йыхви, но и во всей прибалтийской республике", - пишет "РГ".

По данным издания, инициаторы требования аргументируют это "политическими установками Европейского союза и ЮНЕСКО", касающимися сохранения объектов историко-культурного наследия. Кладбище в Йыхви как раз и является таковым объектом, считают инициаторы обращения.

"Стили русских и эстонских захоронений сильно отличаются, что губительно сказывается на облике исторических надгробий", - отмечается в петиции. Авторы петиции также требуют, чтобы местные власти продавали места для похорон лиц славянской культуры на соседней заброшенной русской части кладбища, места на эстонской - лицам эстонской культуры.

Помощник волостного старейшины Йыхви Вадим Ивлиев заявил, что администрация рассматривает прошение, подателей документа пригласили на беседу в муниципалитет.

Ивлиев отметил, что городское кладбище уже давно является многонациональным и многокультурным. Изменение статуса кладбища, по мнению помощника, потребует отдельного решения депутатов волостного собрания.

Согласно существующему регламенту, департамент охраны старины Йыхви осуществляет надзор только за тремя могилами, относящимися к историческому наследию.

"Отметим, что в эстонских соцсетях мнения о том, что в республике надо хоронить русских и эстонцев подальше друг от друга, сильно разошлись. Часть людей отмечает, что эстонские железные кресты на могилах заметно отличаются от русских надгробий. Другие подняли авторов петиции на смех, заявив, что "идиотов следует хоронить отдельно от нормальных людей". Другая группа эстонцев посмотрела на проблему шире, подчеркнув, что многие кладбища в стране выглядят заброшенными и нуждаются в срочном наведении чистоты и порядка. А тема национальностей тут ни при чем", - подчеркивает российское издание.

http://9tv.co.il/news/2017/06/13/244071.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com