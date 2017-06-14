Этот пулеметчик отразил 19 атак и убил 311 немцев

В октябре 1943 года шли упорные бои за освобождение Белоруссии. Противник сосредоточил на этом участке фронта большие резервы в живой силе и технике, подготовил глубокоэшелонированную систему обороны, поэтому подразделениям Красной Армии приходилось в тяжелых сражениях отбивать от гитлеровцев каждый населенный пункт.

Стрелковый полк, в котором служил командир пулеметного расчета Вячеслав Чемодуров, вел бои за освобождение села Рудня в Гомельской области. Система обороны немцев с полнопрофильными траншеями, дзотами и блиндажами, минными полями, обнесенными колючей проволокой, позволяла им успешно вести кинжальный огонь по наступающим подразделениям советских войск, особенно из пулеметов.

В конце концов 9-я рота 3-го батальона после артподготовки в штыковой атаке заняла позиции немцев. Чемодуров со своим расчетом выбрал удобное место, и огнем из «Максима» подавил попытку гитлеровцев контратаковать. Однако немцам удалось пулеметным огнем с флангов и минометными ударами отсечь роту от основных сил батальона. Гитлеровцы решили окружить и уничтожить 9-ю роту.

Расчет Чемодурова занял позицию на возвышенности. Немцы начали контратаки одну за другой. «Максим» сержанта каждый раз методично выкашивал вражеские цепи. Тогда на позиции 9-й роты обрушился огонь гитлеровской артиллерии. Но полнопрофильные немецкие траншеи позволили бойцам укрыться от разрывов снарядов, и серьезного ущерба этот обстрел подразделению не нанес.

Будучи уверенными, что рота погибла, немцы снова пошли в атаку. Чемодуров подпустил цепи гитлеровской пехоты поближе и открыл пулеметный огонь. Атака опять захлебнулась.

Так было 19 раз – немцы пытались овладеть отбитыми у них позициями и раз за разом, теряя сотни солдат и офицеров, отходили ни с чем. Чемодуров неоднократно ремонтировал свой станковый пулемет, пострадавший от осколков снарядов. Боевые товарищи Чемодурова выбывали из строя, а сам пулеметчик, будучи дважды раненым, продолжал косить из «Максима» вражеские цепи, пока под рукой были патроны.

К вечеру ослабевший от потери крови пулеметчик был отправлен в госпиталь, а его батальон все же взял Рудню. Когда стали считать количество побитых Вячеславом Чемодуровым немцев, итог впечатлил даже бывалых вояк: на поле боя лежали 311 вражеских трупов.

Чемодурова представили к самой высокой боевой награде – званию Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. Ранее сержант за боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды.

Поправившегося после ранения Вячеслава Чемодурова направили учиться в артиллерийское училище. После окончания войны младший лейтенант 11 лет прослужил в Советской армии, затем после увольнения в запас работал директором харьковской заготконторы. Умер Вячеслав Иванович в 38 лет, похоронен в Луганской области. Именем Чемодурова названы улицы в белорусском Славгороде, а также в Саратове, родине героического пулеметчика.