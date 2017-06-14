Экс-главу ФСИН Реймера приговорили к восьми годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера по делу об афере с электронными браслетами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Реймера виновным в мошенничестве и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — объявила судья Елена Аверченко.

Бывший заместитель руководителя ФСИН Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов — шесть лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.

Всех фигурантов также лишили генеральских званий.

При этом суд согласился с прокурором и исключил из обвинений в адрес Реймера и Криволапова факт злоупотребления полномочиями.