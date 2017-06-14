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Экс-главу ФСИН Реймера приговорили к восьми годам колонии

15:27. 14 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера по делу об афере с электронными браслетами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Реймера виновным в мошенничестве и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — объявила судья Елена Аверченко.
Бывший заместитель руководителя ФСИН Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов — шесть лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.
 
Всех фигурантов также лишили генеральских званий.
 
При этом суд согласился с прокурором и исключил из обвинений в адрес Реймера и Криволапова факт злоупотребления полномочиями.
 
Ранее прокурор просил приговорить Реймера к девяти годам заключения, штрафу в миллион рублей и лишению звания и всех госнаград, Криволапова — к шести годам, а Определенова — к семи.
Реакция подсудимых
 
Подсудимые встретили приговор спокойно, но во время оглашения Криволапов, находившийся до последнего времени под домашним арестом, повторял: "Что она несет?"
 
Родственники Определенова во время оглашения приговора читали молитвенник. Одна из пожилых женщин, не дождавшись назначения сроков обвиняемым, позвонила кому-то по мобильному телефону и заявила, что "все очень плохо".
 
Оглашение приговора началось утром 13 июня и растянулось на два дня. С первых строк стало ясно, что суд считает вину экс-главы тюремной службы и двух его подельников доказанной.
 
Фабула дела
 
По данным обвинения, Реймер, Криволапов и Определенов создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов и разместили госзаказ без конкурса. На самом деле браслеты производило другое предприятие, за что подсудимые получали десятипроцентные откаты.
При этом к производству устройств были привлечены заключенные, а сами браслеты были низкого качества: неудобной формы и размера, у них быстро садился аккумулятор, сигнал срабатывал ложно, были недостатки и у программного обеспечения.
 
В результате было украдено 1,23 миллиарда рублей.
 
https://ria.ru/incidents/20170614/1496466387.html

 

 

Метки: коррупция, Новости
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