Донбасс в огне// Виолетта Крымская

В мире должна быть справедливость. Увы, давно не надеюсь на Божий промысел, не греет меня мысль, что все - педофилы, убийцы, нацисты-хохлы, садисты- АТОшники, якобы слепые наблюдатели- ОБСЕшники будут на том свете гореть в гиене огненной.

Нееее... я хочу чтобы они в этой жизни ответили за свои преступления.

Надеюсь так и будет.

Надеюсь украинско-нацисткую мразь, после суда, повесят, как повесили немецко-нацисткое отребье.

Я-то кто в мировом процессе? Пылинка.

Я-то кто в глобальном информационном океане? Капелька.

Но, капелька точит камень. И вот я, капля за каплей доношу правду, без надежды, без завышеного самомнения, без гонораров, просто пишу...

Да, я понимаю, новости про зверства ВСУ не ТОПовые... Поэтому я очень благодарна тем, кто не гонясь за лайками, просмотрами и рекомендациями помогает мне донести до людей тот УЖАС, что творят в Новороссии необандеровцы.

Каждый день они разрушают чей-то дом, практически каждый день они убивают мирного жителя!

Нормально?!

Мелочь?

Это не достойно быть предано огласки?

Ну, ну, конечно,не ваш дом разрушен, не ваш ребенок убит. это не ваша трагедия.

ТАК?

Надеюсь нет, надеюсь вы не равнодушны, надеюсь вам не все равно.

А теперь цитаты из СМИ за последние сутки, что, поехали:

Наступление ВСУ на Желобок спровоцировал канал Коломойского

Украинская пропаганда растиражировала новость о том, что ВСУ якобы сумели продвинуться на 1,5 километра и взять под контроль трассу, которая проходит через населенный пункт Желобок в ЛНР.

Такую версию события в беседе с «Коммерсантом» изложил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, объясняя последнее обострение ситуации в ЛНР, вызванное попыткой наступления ВСУ.

«Накануне в программе ТСН на украинском канале “1+1” заявили, что ВСУ без боя выдвинулись на полтора километра вперед, взяв под контроль трассу, которая проходит через Желобок. Это было выдумано для поднятия боевого духа украинских военных — на самом деле там была “серая зона”. Когда мы опровергли это, им нужно было доказать свою правоту, и тогда они попытались продвинуться вперед не на словах, а на деле. Разумеется, мы дали им отпор, используя их же информацию — атаки были ровно на тех участках, что были показаны в выпуске новостей», — рассказал Марочко.

В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, курирующему украинское направление, говорит, что попытка наступления ВСУ имела больше политическую, чем военную задачу и была связана с визитом в Киев председателя ОБСЕ Себастьяна Курца.

«Тактика Киева проста — перед любыми международными мероприятиями с участием президента Украины ВСУ провоцируют обострение, чтобы этот вопрос можно было поднять в переговорах и заявить, что республики не соблюдают минские соглашения»,— сказал Чеснаков, добавивший, что на полномасштабное наступление украинские власти не пойдут.

В ходе атаки на Желобок украинцы захватили в плен ополченца и запытали до смерти

В ходе атаки на позиции ЛНР у населенного пункта Желобок ВСУ захватили в плен нескольких ополченцев, сообщает в своем блоге военкор Марина Харькова. Она также публикует фотографию одного из попавших в плен бойцов по имени Александр, которого украинцы запытали до смерти.

«Желобок. Пленные были захвачены с обеих сторон. У нас известно о 3 тяжелораненых и около 15 человек с ранениями средней и легкой тяжести. Бойцы переднего края обороны высоты погибли героями, дав бой… В целом, ВСУ повторили тот же сценарий, как и с высотами на Светлодарской дуге в ноябре пошлого года», — написала она, подчеркнув, что инициатива в ходе столкновения в ЛНР была на стороне украинцев.

Донецкое командование заявило о 54 нарушениях «режима тишины» со стороны ВСУ за сутки

Украинские военнослужащие в ближайшие дни намерены устроить провокацию с обстрелами оккупированной Авдеевки и обвинить в этом Вооруженные силы ДНР. Об этом сообщил сегодня замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой получена достоверная информация о подготовке в период с 8 по 12 июня кровавой провокации украинскими силовиками с обстрелом населенного пункта Авдеевка и жертвами среди мирного населения», — отметил представитель командования.

Известно, что ВСУ планируют наносить удары одновременно с двух направлений, используя тяжелую артиллерию, танковые орудия и минометы. По «сценарию», предварительно боевики попытаются вызвать ответный огонь с позиций Донецкой Народной Республики.

«Фиксировать лжеобстрелы, якобы идущие с позиций ДНР, будут съемочные группы украинских и иностранных телеканалов, которые уже прибыли в Авдеевку. Часть СМИ направлена в район подконтрольного ВСУ вентиляционного ствола шахты Бутовская», — подчеркнул Басурин.

Напомним, что в конце мая командование Донецкой Народной Республики уже сообщало о подготовке украинской стороной провокационных обстрелов Авдеевки и Красногоровки. Тогда опасения республиканцев подтвердились.

Жертвы украинских обстрелов в ДНР

Четыре человека погибли, еще 11 получили ранения на территории ДНР в минувшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Хочу обратить внимание мировой общественности на циничный обстрел со стороны ВС Украины Петровского района Донецка, результатом которого стала гибель матери на глазах собственного сына, который также получил множественные осколочные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии, — сказал замкомандующего. — А также на обстрел Ясиноватой, поселков Крутая Балка и Старомихайловка, где ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей».

В то же время, по словам Басурина, в вооруженных силах ДНР погибли трое военнослужащих, один получил ранение.

Отметим, что всего за неделю подразделения ВСУ 395 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 3 800 снарядов и мин. В населенных пунктах Республики были повреждены и разрушены 57 домостроений.

Этому мальчику до сих пор не сказали, что мина накрывшая их убила его маму...

Что, сказать? Слава украине!!! Или украина должна быть уничтожена как государство? А украинство запрещено как фашизм?

Помогите. Чем можете. Нет я Не призываю вас ехать на Донбасс и вступать в ряды добровольцев, не прошу помочь материально в формировании гумконвоев, сами решайте...

Прошу вас просто оказать информационную поддержку, прошу помочь распространить правду о том что творится в Новороссии.

Поможете хоть этим, вам же не сложно? Низкий вам поклон за это. Быть может ваш репост спасет чью-то жизнь. Кто-то прозреет, кто-то не выстрелит.

Вот, как-то так...

Виолетта Крымская.

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