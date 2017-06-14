ДНК-генеалогия и её место в познании древнего и современного и мира

... с ДНК-генеалогией, и связь лингвистики с ДНК-генеалогией, и про походы древних кимвров в древнюю... занимаются. Цель – познание нового, как и в любой науке. ДНК-генеалогия разрабатывает новую...-научной части. Для мистиков там места нет. Сергей А как связаться...