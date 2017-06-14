ДНК-генеалогия и её место в познании древнего и современного и мира
На какие вопросы истории может ответь ДНК-генеалогия? Анатолий Клёсов
Семинар клуба «Универсум». Организатор Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегического анализа. Доклад профессора, доктор химических наук Анатолия Клёсова на тему “ДНК-генеалогия и её место в познании древнего и современного и мира”.
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