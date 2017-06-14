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ДНК-генеалогия и её место в познании древнего и современного и мира

16:12. 14 июня 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

На какие вопросы истории может ответь ДНК-генеалогия? Анатолий Клёсов

Семинар клуба «Универсум». Организатор Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегического анализа. Доклад профессора, доктор химических наук Анатолия Клёсова на тему “ДНК-генеалогия и её место в познании древнего и современного и мира”.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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