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Что важнее: семья или Бог?

23:47. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Екатерина:
Фишка-то в том, что не бывает простого человеческого счастья. Все страдают. А не страдают те, кто нашел счастье нечеловеческое))

Анна:
Оно бывает, но недолго. Это видится тоже этап, который нужно пройти. Вопрос то вот в том, что для людей это конечная цель. Практически для абсолютного большинства людей.
Даже судя по фильмам, которые снимают - всё время идея упирается в семью. Счастье в семье как высшая ценность. Все забыли о Небе.

Елена:
Да, все слезоточивые мелодрамы заканчиваются свадьбой, не смотря на превратности судьбы героев до этого. Неба нет. Вообще. И у женщин страх, что ради Неба придется не уделять внимание детям, или когда-нибудь будет выбор или дети, или Небо. И они выберут детей. А раз так, то чего ради все это начинать? Примерно так я поняла их посыл.

Миляна:
Да, мы как-то в компании обсуждали: что важнее семья или Бог? Я чуть покривила и сказала "семья", но муж (!) меня поправил: «Подумай, хорошо»! И я поняла, что он имел в виду. Семья она вторична. Если в тебе есть Бог, есть вера, то и в жизни у тебя будет то, что тебе требуется.

Дмитрий Раевский:
Лена, да, я думаю ты права. Но с другой стороны - это самообман. Когда люди отворачиваются от Неба, то Небо разрушает их жизнь. И потом, обманутые своей глупостью, с разрушенными жизнями смотрят на Небо: "Небо, за что?" Но, друзья мои, а как "за что"? Вы отвернулись от Неба, от этого источника жизни, счастья, законов, от всего. Вы сами себя бросили на дно самого глубокого оврага, где среди склизких растений, камней и пиявок прозябаете, лишенные тепла и света. Вы сами себя туда поместили. Вы забыли?

Христос говорил: "Как могу вернуть Небо людям? Почему люди оторваны от бытия вечного, которому принадлежат?" В недрах вечного бытия человек как возвратившийся домой, а когда он отрывает себя осознанно из-за своих страхов, что он не будет счастлив лично, т.е. его эго не будет тешиться, Небо за это наказывает тем, что просто не навязывает себя человеку.
И человек без Неба просто - НИЧТО.
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P.S. Каждый год я езжу в Тибет и прохожу обучение. Чему я там обучаюсь, и как это меняет мою жизнь к лучшему, вы можете узнать на бесплатных 4-х недельных онлайн курсах. Подробнее тут. Записаться можно здесь.
 
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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/316759.html
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