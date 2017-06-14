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Белым фосфором США выжигают мирное население Сирии и Ирака

14:08. 14 июня 2017 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch косвенно осудила действия американской администрации в Сирии и в Ираке, призвав Соединенные Штаты отказаться от использования в ходе боевых действий против ИГИЛ от фосфорных боеприпасов. Гибнут мирные жители, а правозащитники только призывают да порицают, пальчиком грозя?

Артобстрелы с «фосфором» несут угрозу мирному населению, находящемуся в зонах боевых действий, и неважно, какие благородные цели при этом преследуют американские военные. Слишком высоки риски получения ужасных травм и увечий среди т.н. «некомбатантов» в Ракке или Мосуле.

Правозащитники HRW продолжают фиксировать причинение фосфорными боеприпасами мирным жителям ожоговых и других ранений во время активных боев в районах Ракки и Мосула. Эти факты подтверждает и западная коалиция, заявляя, что использует фосфорные боеприпасы в той же Сирии якобы в полном соответствии с международными нормами и со всеми необходимыми предосторожностями. Мол, с террористами они борются.

Вопрос в том, как США могут действовать в соответствии с нормами международного права, если даже боевые действия в Сирии они ведут без согласия властей этой страны? Второй вопрос: почему Штаты не подписали Конвенцию ООН о применении подобных снарядов?

Чистой воды прагматизм: уничтожать людей с применением запрещенных боеприпасов и при этом не стать главным действующим лицом на суде о военных преступлениях против мирного населения в Сирии и в Ираке.

Да, и как тут не вспомнить гневные вопли британских властей, заявлявших еще в прошлом году, что Россия применяет в Сирии термобарические бомбы и боеприпасы с белым фосфором… предположительно! Да вот только ВВС коалиции США не предположительно, а вполне реально сбрасывают на жилые кварталы в центре города Раака фосфорные бомбы, как пишет SANA.

Местные жители выставляют видеозаписи в социальных сетях. На момент ночных обстрелов в городе находилось от 70 до 100 тысяч мирных жителей.

В социальные сети также выложена видеозапись о дневном обстреле иракского Мосула боеприпасами с белым фосфором.

Интересные кадры, не так ли? Как-то не тянут они на создание дымовой завесы. К слову, Протокол III к Женевской Конвенции 2006 года о конкретных видах обычного оружия запрещает к применению оружие, содержащее «белый фосфор», против военных целей, расположенных «внутри или в окрестностях населенных областей». Американцы под статью не подставились, а на общественное порицание им просто плевать.

Применяли американцы боеприпасы с белым фосфором еще и в 2004 году в Ираке. Жители Эль-Фаллуджи в полной мере испытали на себе ярость американских оккупационных войск во время операции «Ярость призрака», Американские солдаты позже признавались, что среди погибших были женщины, дети и старики, сожженные белым фосфором. Ни о каком освещении речи не шло, людей просто сжигали заживо.

Вашингтон и тогда утверждал, что никто из мирных жителей не пострадал, а союзники молчали «в тряпочку». И вот новый виток «фосфорных убийств»: западные демократии молчат, только Россия осуждает действия Белого дома. Именно Штаты повинны в гуманитарной катастрофе в Мосуле, разгуле экстремистов и в убийствах мирного населения. Да и в ответ на призывы правозащитников Штаты ответят очередной ложью. Им не привыкать…

Метки: агрессия США, жертвы обстрела, ИГИЛ, ирак, мосул, правозащитники, Ракка, сирия, фосфорные бомбы
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Один комментарий»

  • 16147 5407
    Люся 14 июня 2017 в 15:15 Ссылка Пометить
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    А про применение фосфорных боеприпасов войсками Украины на Донбассе против своего же населения кто-то что-то промолвил из правозащитных международных организаций?

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