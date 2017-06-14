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Белоруссия с 1 июля исключит российский рубль из расчета резервов

15:32. 14 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

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Белоруссия с 1 июля будет рассчитывать международные резервные активы только по методике Международного валютного фонда, которая не учитывает драгоценные металлы, отличные от монетарного золота, а также ряд валют, в том числе и российский рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка страны.

Ранее в Белоруссии действовали две методологии — в соответствии со стандартами МВФ и национальными правилами. 
В Нацбанке отметили, что активы, которые не учитываются в методике Международного валютного фонда, останутся на балансе ведомства.
 
"Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов", — говорится в заявлении Нацбанка.
 
В ведомстве добавили, что в последнее время расчеты золотовалютных резервов по обеим методикам сближались. В Нацбанке это объяснили решением МВФ включить с октября 2016 года в корзину валют китайский юань. Кроме того, Минск сокращал долю драгметаллов в составе своих резервов, учитываемых по национальным стандартам.
 
Золотовалютные резервы страны на 1 июня составляют 5,239 миллиарда долларов. За год эта цифра увеличилась на 6,3 процента.
 
https://ria.ru/economy/20170614/1496478277.html
Метки: белоруссия, Новости, экономика
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