Администрация президента стала высшей властью в РФ. А как же Конституция?

Есть удивительный момент в обсуждениях российской политики – выражение «администрация президента» крепко вошло в наш лексикон. Администрация президента то, администрация президента се – дескать это такой надзорный орган, контролирующий чуть ли не все сферы российской жизни.

Экономику согласуют с АП, внешнюю политику курирует АП, разгонять или нет митинг – решает АП.

Но в Конституции РФ нет властного органа под именем «администрации президента»! Там упомянуты совсем другие институты. То есть в данном случае мы видим, как некая структура, которая по протоколу должна подавать президенту кофе и составлять расписание его встреч, фактически узурпировала контроль над всеми конституционными ветвями власти. И всякие «политологи» и особенно, прости господи, «политтехнологи» говорят об этом так, будто это нечто само собой разумеющееся.

Более всего это напоминает средневековье, когда какой-нибудь боярин, чья формальная должность заключалась в подаче тапок государю, являлся важнейшей политической фигурой. Ну, и любую традиционную автократию – где дворцовая челядь решает больше, чем губернаторы.

Разрослась эта зараза не сразу, а постепенно – еще с ельцинских пор отхватывая себе по кусочку формальных и неформальных полномочий. Тогда это называлось «семья»: несколько лиц вроде дочки Ельцина, его зятя, друга, охранника, – решавших в государстве больше, чем Госдума и Правительство.

В тюдоровские времена в Англии был придворный – хранитель ночного горшка, называлась эта должность как-то красиво, «хранитель королевского кресла», кажется. Очень важная особа в неформальной иерархии, имевшая право говорить с королем наедине (что дозволялось немногим) да еще и в такой интимной обстановке.

В сегодняшней России все это уничтожительно осмеяно – в конкретных старых формах. Но в новой форме эта же АП получила небывалое развитие.

Вот лично для меня Навальный – прощелыга и ворюга, чье место в тюрьме, а не на московских митингах. Но кто из него делает святейшего борца за счастье одураченной им школоты – одной рукой присаживая его для пущей славы под административные аресты, а другой выпуская на простор протестной волны? Та же АП – больше никто такими проектами у нас не занимается.

Но если этот гад Навальный нарушает митинговые законы, за что имеет хотя бы символическое наказание – то как надо поступить по справедливости с этой АП, систематически нарушающей нашу Конституцию?

Кто-то тут скажет: «Не придирайся, не залазь куда не надо! На Западе и на Украине вообще творят черти что, а мы не можем разве наводить в своей стране порядок так, как хотим?»

Конечно, можем. Только как тогда отличить этот порядок от беспорядка? По понятиям, убивающим всякий закон? По более или менее симпатичным лицам из этой подавивший все наши легальные институты АП?

Вот дескать был в АП Володин – и было всем нам хорошо. Стал Кириенко, проходившие ранее под именем «киндерсюрприз» – и стало как-то непонятно. А вот Сурков из этой же нелегитимной, но довлеющей над всем структуры, никем не выбираемой и не контролируемой – совсем плохо.

Наверное, любая власть должна иметь какой-то люфт возможностей для ручного, так сказать, решения насущных, требующих оперативного вмешательства проблем. Но когда это ручное управление становится практически единственным, сводящим на нет все легитимные основы власти – начинается распад. Это ручное, неконституционное правление само становится проблемой.

Все выборы в стране тогда становятся профанацией – так как граждане прекрасно понимают, что ни мэр, ни губернатор, выбирай его, не выбирай, ничего в сути не решает. По личной инициативе он может только подворовывать – а все стратегические вопросы будет решать та же «семья», построенная сегодня пусть не на чисто родственной, но на очень близкой к ней основе.

Так, может, хватит путать людей? А честно объявить: нет у нас никакой демократии, всем заправляет лично Президент и его горшечники! И тогда будет хоть понятно, к кому адресовать все претензии – впрочем это уже и так понято. По мельчайшему вопросу вроде уборки мусора у дома или устройства ребенка в детский садик никто уже не пишет мэру или губернатору. Все пишут об этом только Путину или главе его администрации.

Но это – ненормально. Когда-то Авраам Линкольн, победитель в гражданской войне Севера и Юга в США, ответил одному своему воину-ветерану на его частный вопрос: «Решать такие вопросы для меня – все равно что попытаться вычерпать реку Потомак столовой ложкой».

То есть нам надо или открыто закрепить существующее – гипертрофированную власть АП, со всеми вытекающими отсюда «столовыми ложками», которыми будут вычерпывать наши проблемы. Или все же сделать некое трудное административное усилие – дабы передать всю власть законным органам, переведя весь спрос на них.

Понятно, что второе неимоверно тяжело и непривычно для сложившейся у нас исподволь системы. Но она хомутает нас по рукам и ногам – и все равно рано или поздно делать со всем этим что-то будет надо.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/19086/-