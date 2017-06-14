9 любопытных отличий современного подростка от советского

Современные подростки родились в эпоху интернета и смартфонов и воспринимают информацию по-другому. Как минимум не так, как их родители. В чём их главные отличия от предыдущих поколений — обсудили социологи Юлия Юзбашева и Ирина Морозова (ValidataKIDS) и психолог Анна Привезенцева (центр «Точка») в рамках совместного проекта «Мела» и Pioner Talks «Вы нас даже не представляете: Подростки 2.0».

1. Гордится тем, что он ребёнок

Детство в СССР, будем честны, никак не было устроено. Оно считалось обыкновенным возрастным этапом, когда ребёнок ходит в школу, делает уроки, бегает во дворе и как-то сам по себе растёт. Современный мир стал детоцентричным. Теперь женщина выстраивает целый сценарий вокруг своего материнства. Ребёнок едва успевает родиться, а уже спит на подушке с собственным изображением (какой кадр для инстаграма!).

Детство сейчас — это огромная инфраструктура: детские медиа, политика, бренды. И подростки прекрасно осознают свой детский статус. Они садятся и говорят: «Окей, сыграем в ваши маркетинговые игры. Кто тут интереснее за меня борется, тому и отдам родительские деньги». При этом подростки плохо понимают, например, зачем идти в сберкассу и за что-то платить. Для них взрослый мир — какая-то далёкая реальность.

2. Рано осознаёт свой гендер

В СССР, как известно, секса не было. А гендер был, но, скорее, функциональный. Он определял общественные роли: мужчина — защитник родины и семьи, женщина — хранительница очага. И тем не менее в детстве мы все носили одинаковые штанишки. Выпячивать свою девочковость или мальчиковость никому и в голову не приходило. Даже герои мультфильмов (Карлсон или кот Леопольд) были совсем не про пол.

Сегодня мамы наряжают годовалых девочек маленькими принцессами, а мальчики, которые лежат как кабачки и ещё ничего не понимают, уже облачены в футболки с Суперменом. Годам к десяти дети отлично осознают свой гендер и иногда даже заводят первые романтические отношения. А вот дальше, когда ребёнок превращается в подростка, он радикально переворачивает какие-то детские модели. Отсюда тенденция к унисексу — ему гораздо менее интересно выпячивать то, что и так с ним с рождения.

3. Ищет выгоду из дружбы с родителями

На замену строгим мамам-консерваторам с их любимым «нельзя» приходят мамы либеральные. Самые продвинутые из них живут по принципу современных психологических учебников. Такая мама многое разрешает ребёнку, но выбор за него всё равно делает сама, причём заранее. Например: «Что ты будешь, сынок, — яблоко или грушу?» Здесь нет варианта с чипсами. Но отношения в таких семьях всё равно хорошие, потому что ребёнок уверен: к его мнению прислушиваются.

У подростка не возникает ощущение давления, как раньше, поэтому он не отторгает родителей. Получаются не авторитарные отношения, а мир-дружба-жвачка (только без жвачки, вредно ведь). Детям это выгодно, в том числе с материальной точки зрения. Они везде ездят с мамой и папой, которые балуют их одеждой и айфонами. И ребёнок часто проводит прямую связь между тем, что родители покупают и насколько сильно они его любят.

4. Увлекается сразу всем, но поверхностно

Мы все помним архетипы советских детей. Например, бунтарь, который не хотел участвовать в школьных огоньках и постоянно прогуливал. Или ботан-отличник, который в жизни всегда почему-то оказывался на троечку с минусом. Считалось, что чем лучше человек учится, тем меньше он приспособлен к реальной жизни.

Сегодня формируется совокупный архетип — этакий Леонардо, о котором грезят все родители: одновременно и спортивный, и интеллектуальный, и добрый, и умеет постоять за себя. У современного подростка полно неглубоких знаний, но их спектр колоссален. Такой ребёнок-трикстер набит актуальными темами, но слабо ориентируется в них. Он рассекает социальное пространство, как водомерка, и знает лишь то, как выкинуть очередную ложноножку и сформировать цепкий социальный контакт.

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Если подросток серьёзно увлечён какой-то одной темой, например, компьютерным миром и гаджетами, в современном мире он уже гик — и сверстники теряют к нему интерес. Хотя ещё несколько лет назад это казалось крутым. Теперь немодно увлекаться и определённым стилем в музыке. Подростки зовут себя меломанами — это значит, что в музыкальных течениях ровным счётом ничего не смыслят. Просто они живут синглами из плейлиста «Топ-100 песен за последний год».

5. Социализируется в сети

Нынешние дети живут в социальных сетях. С одной стороны, это здорово. Если раньше социализация в школе не удавалась, ребёнок был несчастным (вспомните фильм «Чучело»). Сейчас даже если в школе ребёнок никто, в интернет-мире он повелитель драконов и окружающие его обожают. У человека нет такого ужасного ощущения одиночества.

С другой стороны, вся жизнь теперь выстраивается по принципу постоянного формирования социальной сети. И это тяжело. Нам в СССР было гораздо проще нагулять крутизну — хватало, например, прикида. Сейчас всё иначе: популярность — это прежде всего твоя социальная активность, в том числе в интернете.

6. Старается быть умеренным во всём

Поскольку мы живём во время тотального плюрализма, сверху не спущено никаких моральных, этических или эстетических норм. Подросткам дают полную свободу и максимум возможностей. А они все мигрируют к центру и формируют собственные нормы — пожёстче, чем были в Советском Союзе. Вот вам яркий пример: папа-рокер повёл дочку на концерт, она встала в очередь. Он ей: стоять тыщу лет, давай через забор! Она: папа, ну ты чего?!

Хороший тон среди подростков — соответствовать общему хипстерскому стилю. Выпендриваться уже не круто. Есть даже понятие «пояснить за шмот», когда ты оделся слишком вызывающе. Наши дети умерены в питании, в употреблении химических веществ и даже в политических взглядах. Да-да, большинство подростков лояльны к власти и не особенно включены в происходящие события. У них принято быть в меру патриотичным.

7. Постоянно хочет развлекаться

Дети сегодня в восторге от агрессивного монтажа. Долго следить за тем, что происходит на экране с одним человеком, они не могут. Ещё в 2000 году внимание подростка в среднем концентрировалось на 12 секунд, а к 2012 году этот показатель снизился до 8 секунд. В общем, детское сознание уже окончательно и бесповоротно стало клиповым. Поэтому ребёнок живёт демотиваторами и общается стикерами.

Подростки всё реже берутся за большие книги: скучно, сложно, много букв. Выражать свои чувства с помощью тоже тяжело. Впрочем, и самих чувств, особенно негативных, ребёнок стал избегать. Он просто не представляет, как вообще можно остаться наедине со своей грустью, раздражением или скукой. Потому что под рукой всегда гаджеты, есть чем поднять настроение.

8. Некритично относится к информации

Раньше учёба была джедайством: знания перерабатывались внутри подростка и превращались в жизненный багаж. Сегодня шведский стол гугла и яндекса работает круглосуточно, и количество подходов к нему не ограничено. Дети не решают задачи, а сразу ищут ответы. Например, если раньше ребёнок задумывался над вопросом «Быть или не быть?», то сегодня он забивает его в поисковую строку — и ему вываливаются тысячи весьма неглупых ответов.

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Все взрослые восхищаются тем, как дети умеют работать с информацией. Но ведь ребёнок просто берёт её во временную аренду, и она не вызывает такого критического отношения, как вещи, которые мы просматриваем через призму знаний. Сегодня дети — не столько созидатели, сколько айтишники: они просто комбинируют разные данные и составляют коллаж, который и становится их взглядом на мир.

9. Боится свободы выбора

Родители почему-то уверены, что подросток живёт с ними в одном пространстве. На деле физическое пространство и правда одно, а вот человеческое изменилось. Если раньше было советское общество, то сегодня у нас социум. Это не просто новое модное слово, а единство непохожих, когда каждый изначально рождается уникальной личностью.

В СССР был культ личности, сейчас — культ личностей (сколько людей, столько и личностей). Чтобы помочь ребёнку раскрыться, почувствовать тягу к какому-нибудь занятию, родители отдают его в миллион секций. Педагоги там только и делают, что хвалят детей (ведь ругать психологи не советуют). И когда человек вылупляется во взрослую жизнь, он представляет собой не всесторонне развитую личность, а набор пробников. В нём пруд пруди успешных понравившихся опытов, и вдруг он должен выбрать что-то одно.

Раньше профессия была общественной функцией, винтиком в государственной машине. А сегодня это только твоё дело, лишь бы получал от него удовольствие. Родители дают подростку полную свободу выбора. Но ребёнок не знает, что с этой свободой делать. Он боится, что не сможет резко выбрать специализацию, что не станет успешным и счастливым.