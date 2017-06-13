Вундеркинды всех времён и народов

Над загадкой гениальности бьется не одно поколение ученых. Одни считают, что все дело - в особенностях генов и строении мозга. Другие уверены, что даровитость проявляется лишь при наличии редкой болезни. «Гений - это на 99 процентов труд до изнеможения и на один процент игра воображения» - говорил Томас Эдисон. А у советского генетика Владимира Эфроимсона другая точка зрения: «Изучение биографий и патографий гениев всех времён и народов приводит к неумолимому выводу: гениями рождаются». А что из этого правда, сказать пока не может никто…

Вундеркинды, как правило, проявляют свои способности уже в раннем возрасте. Эти способности могут относиться к любым интеллектуальным сферам деятельности: математике, физике, музыке, энциклопедическим знаниям и так далее. Уже в раннем возрасте они могут поступить в институт, закончить его и защитить диссертацию, тогда как их сверстники еще учатся в школе; одаренные дети с музыкальными способностями пишут оперы; со способностями к шахматам — становятся чемпионами.

Вопреки распространенному мнению, что из вундеркиндов не получается ничего особенного, часто они и в зрелости оставляют свою гениальность при себе…

Мария Агнеси

Мария Агнеси родилась в Милане в 1718 году, это было как раз то время, когда женщин не очень жаловали в научных кругах. Но она была другой: говорила на нескольких языках в детстве и выступала с научными речами перед друзьями своего отца.

В возрасте 20 лет она опубликовала некоторые из своих лекций по философии, однако, самая важная ее работа по математическому анализу не была опубликована до тех пор, пока Марии не исполнилось 30 лет.

К моменту своей смерти в 80-летнем возрасте Агнеси получила титул профессора. Неплохо для 18 века.

Карл Фридрих Гаусс

1777 года (время рождения Гаусса) математика была не такой, какой мы знаем ее сегодня. Гауссу не потребовалось много времени для того, чтобы начать все переделывать, причем началось все в трех летнем возрасте, когда он стал делать некоторые математические подсчеты, позднее, в начальной школе, он легко и быстро складывал в голове более 100 цифр.

Гаусс продолжил заниматься математикой и внес важный вклад в развитие алгебры и в теорию чисел. Он также написал несколько работ по магнетизму, именно поэтому часто на магните можно видеть его имя: Гаусс - это единица, используемая для измерения магнитного поля.

Пол Эрдёш

Знаете ли вы, сколько секунд вы прожили? Трехлетний Пол Эрдёш мог легко вам дать ответ на этот вопрос. Будучи ребенком, проживавшим в Венгрии в 1920-х годах, он всех поражал своей удивительной способностью.

Когда Пол переступил 20-летний рубеж, его навыкам в математике можно было только позавидовать, к этому возрасту, он получил докторскую степень по этой науке. Он также был весьма эксцентричным, развивая свой собственный уникальный набор лексики, и делая все для того, чтобы жизнь его проходила "на чемоданах".

К концу своей жизни Эрдёш был одним из самых влиятельных и знающих математиков всех времен, опубликовал более тысячи статей, многие из них в возрасте старше 70 лет, доказав, что ранний старт не означает быстрое окончание гонки.

Уильям Роуэн Гамильтон

Как много подростков в современном мире знают 10 языков? Гамильтон знал 14. Родился он в 1805 году в Дублине, а к 16-летнему возрасту уже изучал высшую математику.

Он провел большую часть своей жизни, изучая оптику, однако самым важным и влиятельным его творением была работа по алгебре и кватернионе, системе счисления, которая была создана, чтобы сегодня стать важнейшей основой компьютерной графики, квантовой физики и векторной алгебры. Не удивительно, что ирландцы до сих пор так гордятся им.

Ким Ун Ен

С уровнем IQ около 210, Ким Ун Ен начал изучать университетские программы в возрасте 3 лет, примерно тогда, когда подавляющее большинство из нас играли с магнитным алфавитом.

Кореец Ким щеголял на японском телевидении в конце 1960-х годов, решая сложные уравнения, сочиняя стихи и говоря на множестве языков, что помогло ему получить докторскую степень. Все это он делал в том возрасте, когда обычные дети еще не закончили среднюю школу. С тех пор, однако, он успокоился, зажил обычной жизнью у себя на родине, где он по сей день преподает в колледже.

Жан Пиаже

Для человека, который будет изучать когнитивное развитие детей, у Жана, безусловно, было необычное детство. Швейцарец по происхождению, Пиаже опубликовал свою первую научную работу в 1906 году, когда ему было 10 лет.

Пиаже наблюдал за детьми, как они росли, и как из младенцев превращались во взрослых, он изучал, как они познают мир и развиваются. Его выводы изменили точку зрения общества на детей и детство, показав насколько этот период жизни человеческого существа важен.

Джон фон Нейман

Когда 6-летний ребенок может в уме поделить 6-значные цифры, нельзя не сказать, что он гений. Будучи венгром по происхождению в возрасте 8 лет Джон мог запоминать целые страницы телефонных книг. Однако, к 50-летнему возрасту он удивлял не меньше.

Фон Нейман в компании ведущих физиков мира противостоял тайнам квантовой механики, а также с экономистами связывал человеческое поведение с теорией игр.

Затем он стал ключевым человеком, занимавшимся развитием атомных и водородных бомб, более того, был самым первым и самым влиятельным компьютерным дизайнером.

Экрит Жасвэл

Немногие 7-летние дети проводят операции, или по крайней мере, хотят это делать. Наверняка, тут многие зададутся вопросом, о чем думали взрослые врачи, если позволили такое? Но родившийся в Индии Экрит, который сейчас, будучи подростком, является студентом университета, был всегда немного другой.

Он не врач, но его родители утверждают, что у него всегда была страсть к анатомии и наукам. С 5 лет мальчик увлеченно читал Шекспира. Сегодня, Экрит говорит о том. что он сосредоточит все свои усилия на поиски лекарства от рака. Что же, у него впереди много времени для того, чтобы достичь цели.

Уильям Джеймс Сидис

Уильям Родился 1 апреля 1898 года в Нью-Йорке. В возрасте 18 месяцев он читал газету «Нью-Йорк Таймс». В 6 лет Уильям сознательно стал атеистом. До своего восьмилетия он написал четыре книги. Он был математическим гением, поступил в Гарвард в возрасте 11 лет и стал профессором прежде, чем ему исполнилось 20.

У. Дж. Сидис оценивается некоторыми биографами как самый одарённый человек на Земле. Вот моменты биографии, породившие это мнение: