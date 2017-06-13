Вундеркинды всех времён и народов
Над загадкой гениальности бьется не одно поколение ученых. Одни считают, что все дело - в особенностях генов и строении мозга. Другие уверены, что даровитость проявляется лишь при наличии редкой болезни. «Гений - это на 99 процентов труд до изнеможения и на один процент игра воображения» - говорил Томас Эдисон. А у советского генетика Владимира Эфроимсона другая точка зрения: «Изучение биографий и патографий гениев всех времён и народов приводит к неумолимому выводу: гениями рождаются». А что из этого правда, сказать пока не может никто…
Вундеркинды, как правило, проявляют свои способности уже в раннем возрасте. Эти способности могут относиться к любым интеллектуальным сферам деятельности: математике, физике, музыке, энциклопедическим знаниям и так далее. Уже в раннем возрасте они могут поступить в институт, закончить его и защитить диссертацию, тогда как их сверстники еще учатся в школе; одаренные дети с музыкальными способностями пишут оперы; со способностями к шахматам — становятся чемпионами.
Вопреки распространенному мнению, что из вундеркиндов не получается ничего особенного, часто они и в зрелости оставляют свою гениальность при себе…
Мария Агнеси
Мария Агнеси родилась в Милане в 1718 году, это было как раз то время, когда женщин не очень жаловали в научных кругах. Но она была другой: говорила на нескольких языках в детстве и выступала с научными речами перед друзьями своего отца.
В возрасте 20 лет она опубликовала некоторые из своих лекций по философии, однако, самая важная ее работа по математическому анализу не была опубликована до тех пор, пока Марии не исполнилось 30 лет.
К моменту своей смерти в 80-летнем возрасте Агнеси получила титул профессора. Неплохо для 18 века.
Карл Фридрих Гаусс
1777 года (время рождения Гаусса) математика была не такой, какой мы знаем ее сегодня. Гауссу не потребовалось много времени для того, чтобы начать все переделывать, причем началось все в трех летнем возрасте, когда он стал делать некоторые математические подсчеты, позднее, в начальной школе, он легко и быстро складывал в голове более 100 цифр.
Гаусс продолжил заниматься математикой и внес важный вклад в развитие алгебры и в теорию чисел. Он также написал несколько работ по магнетизму, именно поэтому часто на магните можно видеть его имя: Гаусс - это единица, используемая для измерения магнитного поля.
Пол Эрдёш
Знаете ли вы, сколько секунд вы прожили? Трехлетний Пол Эрдёш мог легко вам дать ответ на этот вопрос. Будучи ребенком, проживавшим в Венгрии в 1920-х годах, он всех поражал своей удивительной способностью.
Когда Пол переступил 20-летний рубеж, его навыкам в математике можно было только позавидовать, к этому возрасту, он получил докторскую степень по этой науке. Он также был весьма эксцентричным, развивая свой собственный уникальный набор лексики, и делая все для того, чтобы жизнь его проходила "на чемоданах".
К концу своей жизни Эрдёш был одним из самых влиятельных и знающих математиков всех времен, опубликовал более тысячи статей, многие из них в возрасте старше 70 лет, доказав, что ранний старт не означает быстрое окончание гонки.
Уильям Роуэн Гамильтон
Как много подростков в современном мире знают 10 языков? Гамильтон знал 14. Родился он в 1805 году в Дублине, а к 16-летнему возрасту уже изучал высшую математику.
Он провел большую часть своей жизни, изучая оптику, однако самым важным и влиятельным его творением была работа по алгебре и кватернионе, системе счисления, которая была создана, чтобы сегодня стать важнейшей основой компьютерной графики, квантовой физики и векторной алгебры. Не удивительно, что ирландцы до сих пор так гордятся им.
Ким Ун Ен
С уровнем IQ около 210, Ким Ун Ен начал изучать университетские программы в возрасте 3 лет, примерно тогда, когда подавляющее большинство из нас играли с магнитным алфавитом.
Кореец Ким щеголял на японском телевидении в конце 1960-х годов, решая сложные уравнения, сочиняя стихи и говоря на множестве языков, что помогло ему получить докторскую степень. Все это он делал в том возрасте, когда обычные дети еще не закончили среднюю школу. С тех пор, однако, он успокоился, зажил обычной жизнью у себя на родине, где он по сей день преподает в колледже.
Жан Пиаже
Для человека, который будет изучать когнитивное развитие детей, у Жана, безусловно, было необычное детство. Швейцарец по происхождению, Пиаже опубликовал свою первую научную работу в 1906 году, когда ему было 10 лет.
Пиаже наблюдал за детьми, как они росли, и как из младенцев превращались во взрослых, он изучал, как они познают мир и развиваются. Его выводы изменили точку зрения общества на детей и детство, показав насколько этот период жизни человеческого существа важен.
Джон фон Нейман
Когда 6-летний ребенок может в уме поделить 6-значные цифры, нельзя не сказать, что он гений. Будучи венгром по происхождению в возрасте 8 лет Джон мог запоминать целые страницы телефонных книг. Однако, к 50-летнему возрасту он удивлял не меньше.
Фон Нейман в компании ведущих физиков мира противостоял тайнам квантовой механики, а также с экономистами связывал человеческое поведение с теорией игр.
Затем он стал ключевым человеком, занимавшимся развитием атомных и водородных бомб, более того, был самым первым и самым влиятельным компьютерным дизайнером.
Экрит Жасвэл
Немногие 7-летние дети проводят операции, или по крайней мере, хотят это делать. Наверняка, тут многие зададутся вопросом, о чем думали взрослые врачи, если позволили такое? Но родившийся в Индии Экрит, который сейчас, будучи подростком, является студентом университета, был всегда немного другой.
Он не врач, но его родители утверждают, что у него всегда была страсть к анатомии и наукам. С 5 лет мальчик увлеченно читал Шекспира. Сегодня, Экрит говорит о том. что он сосредоточит все свои усилия на поиски лекарства от рака. Что же, у него впереди много времени для того, чтобы достичь цели.
Уильям Джеймс Сидис
Уильям Родился 1 апреля 1898 года в Нью-Йорке. В возрасте 18 месяцев он читал газету «Нью-Йорк Таймс». В 6 лет Уильям сознательно стал атеистом. До своего восьмилетия он написал четыре книги. Он был математическим гением, поступил в Гарвард в возрасте 11 лет и стал профессором прежде, чем ему исполнилось 20.
У. Дж. Сидис оценивается некоторыми биографами как самый одарённый человек на Земле. Вот моменты биографии, породившие это мнение:
- Уильям научился писать к концу первого года жизни.
- На четвёртом году жизни он прочел Гомера в оригинале.
- В шесть лет изучил аристотелевскую логику.
- Между 4 и 8 годами написал 4 книги, включая одну монографию по анатомии.
- В семь лет сдал экзамен Гарвардской медицинской школы по анатомии.
- К 8 годам Уильям знал 8 языков — английский, латынь, греческий, русский, иврит, французский, немецкий и ещё один, который он изобрёл сам.
- В зрелой жизни Уильям свободно владел 40 языками, а, по утверждениям некоторых авторов, это число достигало 200.
- В 11 лет Сидис поступил в Гарвардский университет и вскоре уже читал лекции в математическом клубе Гарварда.
- Он окончил Гарвард с отличием в 16 лет.
Его IQ оценивался в районе от 250 до 300 (наивысший зафиксированный IQ в истории).
К сожалению, Сидис был, пожалуй, классическим примером неприспособленного вундеркинда, "поставленного в центр внимания" ретивыми родителями.
После социалистического антивоенного митинга в 1919 году его заключили в тюрьму. Там Сидис отказался от своей прежней жизни, отрекшись от академической карьеры, и занявшись обычной рабочей специальностью, сокрушаясь при этом над потерянной любовью всей его жизни.
Он умер в 1944 году в возрасте 46 лет. Возможно, он был самым умным человеком на Земле.
Блез Паскаль
Блез Паскаль дожил лишь до 39 лет, однако, этот француз, родившийся в XVII веке, использовал эти 4 десятилетия своей жизни по максимуму, поскольку у него был "ранний старт". В возрасте 12 лет он начал решать сложные геометрические задачи и доказывать теоремы.
К 16 годам он создал свою теорему и находился в кругу видных французских математиков. Он даже изобрел первый механический калькулятор в возрасте 19 лет, который назывался паскалин.
К моменту своей смерти, Паскаль вышел за рамки математики, он стал философом, богословом и писателем. Среди наиболее известных его философских понятий фигурирует Пари Паскаля. Это аргумент, говорящий о том, что вы можете как верить в Бога, так и не верить в него, поскольку вера в него не несет в себе никакого потенциального риска или большой награды. Очень прагматично.
Моцарт и другие
Музыка — одна из сфер, где гении могут проявить себя в самом раннем возрасте и долгие годы радовать слушателей своим композиторским или исполнительским искусством. Самый известный пример здесь — судьба Вольфганга Амадея Моцарта.
В три года он выступил с первым собственным концертом. Уже тогда Вольфганг до ноты запоминал произведения, услышанные им всего лишь раз. В шесть лет вместе с сестрой он отправился в длительное турне по Европе, где в каждом городе производил фурор своим талантом.
Дальнейшая творческая судьба Моцарта известна — огромное количество гениальных произведений, навсегда вошедших в мировую сокровищницу культуры.
Природа гениальности Моцарта не поддается описанию. Сам он говорил так:
«Когда я в хорошем настроении — в экипаже, на прогулке после приятного обеда или ночью во время бессонницы, порой на меня обрушивается поток мыслей и мелодий, вот и все.
Откуда и как — этого я не знаю: те мелодии, что мне приятны, я запоминаю и мурлычу их про себя — по крайней мере, так утверждают окружающие. Затем я продолжаю развивать эти темы, делаю их более определенными, конкретными, так что со временем они становятся у меня в голове почти завершенными».
История знает и множество других музыкальных вундеркиндов. Шопен дебютировал перед публикой в восьмилетнем возрасте. Вебер был назначен дирижером оперного оркестра Бреслау в 17 лет. Штраус и Гайдн начали сочинять музыку в шесть лет.
Сергей Сергеевич Прокофьев был типичным вундеркиндом — в 6 лет сочинял маленькие фортепианные пьесы, в 9 — детскую оперу, в 13 лет поступил в консерваторию.
Незнакомо широкой публике и имя Тома Блинда, сына чернокожего невольника. А ведь в пять лет мальчик мог играть на пианино две разные композиции двумя руками одновременно, насвистывая при этом третью мелодию…
Сила Ампера
Математика — это вторая после музыки область, где ребенок может проявить
себя с раннего детства. Мало кто знает, что великий французский физик и математик Андре Мари Ампер тоже был вундеркиндом. Помимо удивительных способностей к математике, он отличался необыкновенной тягой к чтению. В семь-восемь лет он буквально поглощал огромные тома, при этом отдавая предпочтение толстым энциклопедиям. Удивительно, но спустя много лет Ампер мог повторить почти слово в слово все прочитанное им в детстве.
Но все же основной его страстью была математика. В 11 лет Андре самостоятельно разбирался со сложными задачами в знаменитой работе Жозефа Лагранжа «Аналитическая механика».
И гений Ампера не исчез с годами. Он совершил революцию в математике, открыл фундаментальные законы электродинамики и написал значительные труды по химии, теории поэзии и психологии.
Другой знаменитый математик, Карл Фридрих Гаусс, тоже очень рано продемонстрировал свои замечательные способности. Уже в двухлетнем возрасте он, произведя подсчет в уме, устранил ошибку своего отца, неправильно рассчитавшего зарплату нескольким рабочим.
А в школе Карла освободили от посещения уроков математики, так как учитель признал, что восьмилетний мальчик знает гораздо больше, чем он сам.
В 14 лет Гаусс был приглашен ко двору князя Брунсвика, который восхищался поразительной памятью юного математика и его способностью моментально производить в уме сложнейшие вычисления.
Математик Эварист Галуа в 16 лет за два дня освоил книгу «Начала геометрии», рассчитанную на два года систематической учебы. Также за два дня он изучил монографию «Решение численных уравнений». А в 17 лет создал теорию, оказавшую существенное влияние на всю математику XX века…
Многие из отечественных гениев математики и физики тоже были вундеркиндами. Лауреат Нобелевской премии Лев Ландау стал студентом университета в 13 лет. А математик Сергей Мергелян в 15 лет уже прошел всю школьную программу, тут же поступил в университет, который окончил в 19 лет. В 20 он уже защитил кандидатскую диссертацию, за которую ему сразу присвоили докторскую степень. А в 28 лет Мергелян стал академиком!
Инженер-вундеркинд
Но иногда удивительные способности математических вундеркиндов вдруг по непонятным причинам исчезают. Юный американец Зера Колберн в шесть лет уже выступал перед публикой, поражая ее своими умениями. На обдумывание и решение сложных задач мальчик тратил секунды. Надо заметить, что многие взрослые не сразу одолели бы подобные задачи даже письменно, например: «Каков квадратный корень из 106 929?» или «Возвести в квадрат 999 999».
Но спустя несколько лет юный гений потерял свои феноменальные способности, с трудом решал даже не самые сложные задачи, причем отнюдь не в уме. Для науки так и осталось загадкой — куда делся его удивительный талант, и главное, откуда он у него появился… Аналогичными способностями обладал англичанин Джордж Биддер. Уже в четыре года он поражал окружающих, производя в уме сложнейшие вычисления.
Например, на вопрос: «Как долго будет наполняться цистерна емкостью в 1 кубическую милю со скоростью 120 галлонов в минуту?» спустя две минуты был дан ответ: 14 300 лет 285 дней 12 часов и 46 минут. Что интересно, решая задачу, мальчик учел все високосные годы за этот период!
К счастью, в отличие от Колберна, Биддер не утратил со временем своих способностей. Но в великого математика он не превратился, так как применял свой талант в другой области — он стал известнейшим в Англии инженером и очень состоятельным человеком.
Говорящий младенец
Вундеркинды могут появляться не только в области музыки и математики. Порой их умения у взрослых вызывают просто шок.
Так, в начале прошлого века в Польше появился на свет мальчик, который спустя несколько часов после рождения… заговорил. В год он уже мог читать Библию, а в два — рассказывать ее Джон Стюарт Милль, известный философ и экономист XIX века, в три года уже читал книги, написанные на греческом языке.
Англичанин Томас Макалей в семь лет писал работы по общей истории. Его соотечественница Бэзи Эшфорд в девять сочинила роман «Юный гость», который туг же был признан гениальным.
Индус Ганеш Ситтампалам в семь лет поступил в университет, где числился самым способным студентом!
В заключение надо сказать, что большинство вундеркиндов взрослеют, справляясь со сложными жизненными задачами и становясь знаменитыми. В США провели анализ и выяснили, что из 282 американских вундеркиндов 105 добились успехов в той самой области, в которой с раннего детства проявлялся их дар.
Исследования французских ученых доказали, что из 287 великих личностей 230 уже в ранние годы обнаруживали недюжинные способности и таланты.
Так что миф о том, что вундеркинды ничего не добиваются во взрослой жизни, теперь практически развенчан…
http://www.softmixer.com/2012/11/blog-post_1.html